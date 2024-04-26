https://ria.ru/20240426/khotsenko-1942482624.html

Губернатор проверил пункты размещения людей в районах с риском подтопления

Губернатор проверил пункты размещения людей в районах с риском подтопления - РИА Новости, 26.04.2024

Губернатор проверил пункты размещения людей в районах с риском подтопления

Губернатор Омской области Виталий Хоценко проверил готовность пунктов временного размещения людей в поселке Усть-Ишим, который может оказаться в зоне... РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T13:14

2024-04-26T13:14

2024-04-26T13:14

омская область

виталий хоценко

наводнения в россии — 2024

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ОМСК, 26 апр - РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко проверил готовность пунктов временного размещения людей в поселке Усть-Ишим, который может оказаться в зоне подтопления, после чего продолжил инспекцию других в районах севера области, рассказали в пресс-службе регионального правительства. Пункты временного размещения заблаговременно развернули для возможного приема людей из зоны подтопления паводковыми водами. Губернатор проверил в Усть-Ишиме наличие спальных мест, продуктов питания и медикаментов. "Приехали в Усть-Ишим. Проверили пункты временного размещения, которые мы организовали на случай возникновения необходимости эвакуации людей. Оба пункта временного размещения, которые развернуты в населенном пункте, смогут принять порядка 400 человек. Обустроены спальные места, есть запасы продовольствия и других необходимых вещей. Один из пунктов... размещается в здании Усть-Ишимского интерната", - заявил Хоценко, слова которого приводит пресс-служба. Директор интерната обратилась к губернатору с просьбой отремонтировать здание. Хоценко поставил задачу начать приводить учреждение в порядок уже в этом году. Губернатор продолжил работу на севере Омской области, где в некоторых населенных пунктах сохраняются риски паводка.

https://ria.ru/20240422/subbotnik-1941495255.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

виталий хоценко, наводнения в россии — 2024