https://ria.ru/20240426/khotsenko-1942482624.html
Губернатор проверил пункты размещения людей в районах с риском подтопления
Губернатор проверил пункты размещения людей в районах с риском подтопления - РИА Новости, 26.04.2024
Губернатор проверил пункты размещения людей в районах с риском подтопления
Губернатор Омской области Виталий Хоценко проверил готовность пунктов временного размещения людей в поселке Усть-Ишим, который может оказаться в зоне... РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T13:14
2024-04-26T13:14
2024-04-26T13:14
омская область
виталий хоценко
наводнения в россии — 2024
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ОМСК, 26 апр - РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко проверил готовность пунктов временного размещения людей в поселке Усть-Ишим, который может оказаться в зоне подтопления, после чего продолжил инспекцию других в районах севера области, рассказали в пресс-службе регионального правительства. Пункты временного размещения заблаговременно развернули для возможного приема людей из зоны подтопления паводковыми водами. Губернатор проверил в Усть-Ишиме наличие спальных мест, продуктов питания и медикаментов. "Приехали в Усть-Ишим. Проверили пункты временного размещения, которые мы организовали на случай возникновения необходимости эвакуации людей. Оба пункта временного размещения, которые развернуты в населенном пункте, смогут принять порядка 400 человек. Обустроены спальные места, есть запасы продовольствия и других необходимых вещей. Один из пунктов... размещается в здании Усть-Ишимского интерната", - заявил Хоценко, слова которого приводит пресс-служба. Директор интерната обратилась к губернатору с просьбой отремонтировать здание. Хоценко поставил задачу начать приводить учреждение в порядок уже в этом году. Губернатор продолжил работу на севере Омской области, где в некоторых населенных пунктах сохраняются риски паводка.
https://ria.ru/20240422/subbotnik-1941495255.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
виталий хоценко, наводнения в россии — 2024
Омская область , Виталий Хоценко, Наводнения в России — 2024
ОМСК, 26 апр - РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко проверил готовность пунктов временного размещения людей в поселке Усть-Ишим, который может оказаться в зоне подтопления, после чего продолжил инспекцию других в районах севера области, рассказали в пресс-службе регионального правительства.
Пункты временного размещения заблаговременно развернули для возможного приема людей из зоны подтопления паводковыми водами. Губернатор проверил в Усть-Ишиме наличие спальных мест, продуктов питания и медикаментов.
"Приехали в Усть-Ишим. Проверили пункты временного размещения, которые мы организовали на случай возникновения необходимости эвакуации людей. Оба пункта временного размещения, которые развернуты в населенном пункте, смогут принять порядка 400 человек. Обустроены спальные места, есть запасы продовольствия и других необходимых вещей. Один из пунктов... размещается в здании Усть-Ишимского интерната", - заявил Хоценко
, слова которого приводит пресс-служба.
Директор интерната обратилась к губернатору с просьбой отремонтировать здание. Хоценко поставил задачу начать приводить учреждение в порядок уже в этом году. Губернатор продолжил работу на севере Омской области, где в некоторых населенных пунктах сохраняются риски паводка.