https://ria.ru/20240426/khischenie-1942637859.html

В Калуге арестовали главу единого расчетного центра

В Калуге арестовали главу единого расчетного центра - РИА Новости, 26.04.2024

В Калуге арестовали главу единого расчетного центра

Руководитель единого расчетного центра Калуги арестован по обвинению в хищении 40 миллионов рублей, выплаченных жителями за услуги ЖКХ, сообщает прокуратура... РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T22:30

2024-04-26T22:30

2024-04-26T22:30

происшествия

калуга

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156186/61/1561866155_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_cb86a98ddeea3d04ce9e41498dd2fe05.jpg

ЯРОСЛАВЛЬ, 26 апр – РИА Новости. Руководитель единого расчетного центра Калуги арестован по обвинению в хищении 40 миллионов рублей, выплаченных жителями за услуги ЖКХ, сообщает прокуратура Калужской области. "В соответствии с позицией прокуратуры Калужской области суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении руководителя ООО "Единый расчетный центр города Калуги" Погосяна И.В., обвиняемого в хищении более 40 миллионов рублей, полученных от жителей Калуги за услуги ЖКХ", - говорится в сообщении. Представитель прокуратуры уточнила РИА Новости, что обвиняемый арестован на два месяца. По данным областной прокуратуры, расследование по уголовному делу осуществляет полиция, оперативное сопровождение - УФСБ России по Калужской области. Представитель городской управы Калуги уточнил РИА Новости, что расчетный центр – полностью частная организация, не имеющая отношение к органам власти. По его словам, у ООО "Единый расчетный центр города Калуги" заключены договоры примерно с половиной управляющих компаний города.

https://ria.ru/20240412/arest-1939692562.html

https://ria.ru/20240416/khischenie-1940385629.html

калуга

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, калуга