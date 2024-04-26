https://ria.ru/20240426/khischenie-1942637859.html
В Калуге арестовали главу единого расчетного центра
В Калуге арестовали главу единого расчетного центра - РИА Новости, 26.04.2024
В Калуге арестовали главу единого расчетного центра
Руководитель единого расчетного центра Калуги арестован по обвинению в хищении 40 миллионов рублей, выплаченных жителями за услуги ЖКХ, сообщает прокуратура... РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T22:30
2024-04-26T22:30
2024-04-26T22:30
происшествия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 26 апр – РИА Новости. Руководитель единого расчетного центра Калуги арестован по обвинению в хищении 40 миллионов рублей, выплаченных жителями за услуги ЖКХ, сообщает прокуратура Калужской области. "В соответствии с позицией прокуратуры Калужской области суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении руководителя ООО "Единый расчетный центр города Калуги" Погосяна И.В., обвиняемого в хищении более 40 миллионов рублей, полученных от жителей Калуги за услуги ЖКХ", - говорится в сообщении. Представитель прокуратуры уточнила РИА Новости, что обвиняемый арестован на два месяца. По данным областной прокуратуры, расследование по уголовному делу осуществляет полиция, оперативное сопровождение - УФСБ России по Калужской области. Представитель городской управы Калуги уточнил РИА Новости, что расчетный центр – полностью частная организация, не имеющая отношение к органам власти. По его словам, у ООО "Единый расчетный центр города Калуги" заключены договоры примерно с половиной управляющих компаний города.
https://ria.ru/20240412/arest-1939692562.html
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происшествия, калуга
В Калуге арестовали главу единого расчетного центра
В Калуге арестовали главу единого расчетного центра за хищение 40 млн рублей
ЯРОСЛАВЛЬ, 26 апр – РИА Новости. Руководитель единого расчетного центра Калуги арестован по обвинению в хищении 40 миллионов рублей, выплаченных жителями за услуги ЖКХ, сообщает прокуратура Калужской области.
"В соответствии с позицией прокуратуры Калужской области суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении руководителя ООО "Единый расчетный центр города Калуги" Погосяна И.В., обвиняемого в хищении более 40 миллионов рублей, полученных от жителей Калуги за услуги ЖКХ", - говорится в сообщении.
Представитель прокуратуры уточнила РИА Новости, что обвиняемый арестован на два месяца.
По данным областной прокуратуры, расследование по уголовному делу осуществляет полиция, оперативное сопровождение - УФСБ России по Калужской области.
Представитель городской управы Калуги уточнил РИА Новости, что расчетный центр – полностью частная организация, не имеющая отношение к органам власти. По его словам, у ООО "Единый расчетный центр города Калуги" заключены договоры примерно с половиной управляющих компаний города.