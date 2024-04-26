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В Химках провели 17 выездных администраций с начала этого года - РИА Новости, 26.04.2024
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10:26 26.04.2024 (обновлено: 10:41 26.04.2024)
https://ria.ru/20240426/khimki-1942427432.html
В Химках провели 17 выездных администраций с начала этого года
В Химках провели 17 выездных администраций с начала этого года - РИА Новости, 26.04.2024
В Химках провели 17 выездных администраций с начала этого года
С начала текущего года в городском округе Химки провели 17 выездных администраций, к представителям профильных служб обратились более 800 химчан, сообщает... РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T10:26
2024-04-26T10:41
химки
дмитрий волошин (глава городского округа химки)
жкх
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. С начала текущего года в городском округе Химки провели 17 выездных администраций, к представителям профильных служб обратились более 800 химчан, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета. Большинство вопросов коснулось сферы ЖКХ, благоустройства и транспорта. Итоги работы выездных администраций подвели в ходе общегородского совещания под руководством главы Химок Дмитрия Волошина. "Выездная администрация – это важная практика, которая уже показала свою эффективность. Химчане могут получить подробные консультации от представителей профильных подразделений администрации, не выезжая за пределы района. Для нас – это возможность понять проблематику на местах и своевременно реагировать на ситуации", – цитирует пресс-служба Волошина. В формате выездной администрации каждый химчанин может получить консультации и задать вопросы представителям администрации города и профильным службам по вопросам ЖКХ, социальному обеспечению, здравоохранению, предпринимательству, безопасности и другим направлениям. "С начала года мы провели 17 выездных администраций, приняли более 800 обращений. Большая часть вопросов горожан отработана сразу на месте. Кроме того, за каждым заместителем главы закреплена определенная территория, которую они проверяют на еженедельной основе, встречаются с жителями, контролируют ход исполнения обращений горожан", — отметил заместитель главы Химок Андрей Зайцев. Кроме того, муниципальный центр управления регионом ежедневно проводит аналитику по обращениям жителей. Затем на еженедельной основе на места выезжают представители администрации, заместители главы совместно с профильными управлениями для оперативной отработки обращений. По итогам встреч с жителями определяют план дальнейших работ.
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химки, дмитрий волошин (глава городского округа химки), жкх
Химки, Дмитрий Волошин (глава городского округа Химки), ЖКХ

В Химках провели 17 выездных администраций с начала этого года

© Фото : пресс-служба администрации ХимокВ Химках провели 17 выездных администраций с начала этого года
В Химках провели 17 выездных администраций с начала этого года - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
© Фото : пресс-служба администрации Химок
В Химках провели 17 выездных администраций с начала этого года
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. С начала текущего года в городском округе Химки провели 17 выездных администраций, к представителям профильных служб обратились более 800 химчан, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Большинство вопросов коснулось сферы ЖКХ, благоустройства и транспорта. Итоги работы выездных администраций подвели в ходе общегородского совещания под руководством главы Химок Дмитрия Волошина.
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"Выездная администрация – это важная практика, которая уже показала свою эффективность. Химчане могут получить подробные консультации от представителей профильных подразделений администрации, не выезжая за пределы района. Для нас – это возможность понять проблематику на местах и своевременно реагировать на ситуации", – цитирует пресс-служба Волошина.
В формате выездной администрации каждый химчанин может получить консультации и задать вопросы представителям администрации города и профильным службам по вопросам ЖКХ, социальному обеспечению, здравоохранению, предпринимательству, безопасности и другим направлениям.
"С начала года мы провели 17 выездных администраций, приняли более 800 обращений. Большая часть вопросов горожан отработана сразу на месте. Кроме того, за каждым заместителем главы закреплена определенная территория, которую они проверяют на еженедельной основе, встречаются с жителями, контролируют ход исполнения обращений горожан", — отметил заместитель главы Химок Андрей Зайцев.
Кроме того, муниципальный центр управления регионом ежедневно проводит аналитику по обращениям жителей. Затем на еженедельной основе на места выезжают представители администрации, заместители главы совместно с профильными управлениями для оперативной отработки обращений. По итогам встреч с жителями определяют план дальнейших работ.
 
ХимкиДмитрий Волошин (глава городского округа Химки)ЖКХ
 
 
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