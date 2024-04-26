Рейтинг@Mail.ru
МИД России рассказал, зачем глава МИД Великобритании прилетал в Узбекистан - РИА Новости, 26.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:03 26.04.2024 (обновлено: 17:38 26.04.2024)
https://ria.ru/20240426/kemeron-1942555351.html
МИД России рассказал, зачем глава МИД Великобритании прилетал в Узбекистан
МИД России рассказал, зачем глава МИД Великобритании прилетал в Узбекистан - РИА Новости, 26.04.2024
МИД России рассказал, зачем глава МИД Великобритании прилетал в Узбекистан
Целью визита главы МИД Великобритании Дэвида Кэмерона в Узбекистан было нанести России максимальный ущерб, оторвать от Москвы ее союзников, заявил журналистам в РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T17:03
2024-04-26T17:38
в мире
россия
великобритания
узбекистан
михаил галузин
дэвид кэмерон
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148500/23/1485002395_0:0:2929:1648_1920x0_80_0_0_fec64311b0e4cedb18efb7927c7a60e8.jpg
ТАШКЕНТ, 26 апр – РИА Новости. Целью визита главы МИД Великобритании Дэвида Кэмерона в Узбекистан было нанести России максимальный ущерб, оторвать от Москвы ее союзников, заявил журналистам в пятницу заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин. Государственный секретарь по иностранным делам, делам Содружества и развития Великобритании Дэвид Кэмерон на этой неделе совершил турне в Монголию и страны Центральной Азии. "Цель – нанести России максимальный ущерб. Цель - это оторвать Россию, оторвать от России ее традиционных зарубежных партнеров, союзников. Да, именно эти цели преследовал визит Кэмерона. И, соответственно, я уверен, что эту подноготную намерения официального Лондона наши узбекистанские друзья прекрасно видят", - сказал Галузин, комментируя турне Кэмерона. Галузин в Ташкенте в пятницу принял участие в очередном раунде политических консультаций с МИД Узбекистана.
https://ria.ru/20240321/nato-1934533033.html
россия
великобритания
узбекистан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148500/23/1485002395_94:0:2823:2047_1920x0_80_0_0_822de7d441cf0ec8e97ac9ee3e32df3a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, великобритания, узбекистан, михаил галузин, дэвид кэмерон, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Россия, Великобритания, Узбекистан, Михаил Галузин, Дэвид Кэмерон, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
МИД России рассказал, зачем глава МИД Великобритании прилетал в Узбекистан

Галузин: Кэмерон, прилетев в Узбекистан, хотел оторвать от России ее союзников

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкГлава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон
Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТАШКЕНТ, 26 апр – РИА Новости. Целью визита главы МИД Великобритании Дэвида Кэмерона в Узбекистан было нанести России максимальный ущерб, оторвать от Москвы ее союзников, заявил журналистам в пятницу заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин.
Государственный секретарь по иностранным делам, делам Содружества и развития Великобритании Дэвид Кэмерон на этой неделе совершил турне в Монголию и страны Центральной Азии.
"Цель – нанести России максимальный ущерб. Цель - это оторвать Россию, оторвать от России ее традиционных зарубежных партнеров, союзников. Да, именно эти цели преследовал визит Кэмерона. И, соответственно, я уверен, что эту подноготную намерения официального Лондона наши узбекистанские друзья прекрасно видят", - сказал Галузин, комментируя турне Кэмерона.
Галузин в Ташкенте в пятницу принял участие в очередном раунде политических консультаций с МИД Узбекистана.
Французские военные во время учений - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
"Цели определены". Против России готовят второй фронт
21 марта, 08:00
 
В миреРоссияВеликобританияУзбекистанМихаил ГалузинДэвид КэмеронМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала