https://ria.ru/20240426/kemeron-1942555351.html
МИД России рассказал, зачем глава МИД Великобритании прилетал в Узбекистан
МИД России рассказал, зачем глава МИД Великобритании прилетал в Узбекистан - РИА Новости, 26.04.2024
МИД России рассказал, зачем глава МИД Великобритании прилетал в Узбекистан
Целью визита главы МИД Великобритании Дэвида Кэмерона в Узбекистан было нанести России максимальный ущерб, оторвать от Москвы ее союзников, заявил журналистам в РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T17:03
2024-04-26T17:03
2024-04-26T17:38
в мире
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великобритания
узбекистан
михаил галузин
дэвид кэмерон
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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ТАШКЕНТ, 26 апр – РИА Новости. Целью визита главы МИД Великобритании Дэвида Кэмерона в Узбекистан было нанести России максимальный ущерб, оторвать от Москвы ее союзников, заявил журналистам в пятницу заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин. Государственный секретарь по иностранным делам, делам Содружества и развития Великобритании Дэвид Кэмерон на этой неделе совершил турне в Монголию и страны Центральной Азии. "Цель – нанести России максимальный ущерб. Цель - это оторвать Россию, оторвать от России ее традиционных зарубежных партнеров, союзников. Да, именно эти цели преследовал визит Кэмерона. И, соответственно, я уверен, что эту подноготную намерения официального Лондона наши узбекистанские друзья прекрасно видят", - сказал Галузин, комментируя турне Кэмерона. Галузин в Ташкенте в пятницу принял участие в очередном раунде политических консультаций с МИД Узбекистана.
https://ria.ru/20240321/nato-1934533033.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, великобритания, узбекистан, михаил галузин, дэвид кэмерон, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Россия, Великобритания, Узбекистан, Михаил Галузин, Дэвид Кэмерон, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
МИД России рассказал, зачем глава МИД Великобритании прилетал в Узбекистан
Галузин: Кэмерон, прилетев в Узбекистан, хотел оторвать от России ее союзников