https://ria.ru/20240426/kemeron-1942555351.html

МИД России рассказал, зачем глава МИД Великобритании прилетал в Узбекистан

МИД России рассказал, зачем глава МИД Великобритании прилетал в Узбекистан - РИА Новости, 26.04.2024

МИД России рассказал, зачем глава МИД Великобритании прилетал в Узбекистан

Целью визита главы МИД Великобритании Дэвида Кэмерона в Узбекистан было нанести России максимальный ущерб, оторвать от Москвы ее союзников, заявил журналистам в РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T17:03

2024-04-26T17:03

2024-04-26T17:38

в мире

россия

великобритания

узбекистан

михаил галузин

дэвид кэмерон

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148500/23/1485002395_0:0:2929:1648_1920x0_80_0_0_fec64311b0e4cedb18efb7927c7a60e8.jpg

ТАШКЕНТ, 26 апр – РИА Новости. Целью визита главы МИД Великобритании Дэвида Кэмерона в Узбекистан было нанести России максимальный ущерб, оторвать от Москвы ее союзников, заявил журналистам в пятницу заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин. Государственный секретарь по иностранным делам, делам Содружества и развития Великобритании Дэвид Кэмерон на этой неделе совершил турне в Монголию и страны Центральной Азии. "Цель – нанести России максимальный ущерб. Цель - это оторвать Россию, оторвать от России ее традиционных зарубежных партнеров, союзников. Да, именно эти цели преследовал визит Кэмерона. И, соответственно, я уверен, что эту подноготную намерения официального Лондона наши узбекистанские друзья прекрасно видят", - сказал Галузин, комментируя турне Кэмерона. Галузин в Ташкенте в пятницу принял участие в очередном раунде политических консультаций с МИД Узбекистана.

https://ria.ru/20240321/nato-1934533033.html

россия

великобритания

узбекистан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, великобритания, узбекистан, михаил галузин, дэвид кэмерон, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)