Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Израиль готов смягчить требования к ХАМАС для прекращения огня - РИА Новости, 26.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:02 26.04.2024 (обновлено: 08:44 26.04.2024)
https://ria.ru/20240426/izrail-1942406681.html
СМИ: Израиль готов смягчить требования к ХАМАС для прекращения огня
СМИ: Израиль готов смягчить требования к ХАМАС для прекращения огня - РИА Новости, 26.04.2024
СМИ: Израиль готов смягчить требования к ХАМАС для прекращения огня
Израиль готов смягчить требования к палестинскому движению ХАМАС для прекращения огня в секторе Газа, сократив число освобождаемых заложников с 40 до 33,... РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T08:02
2024-04-26T08:44
в мире
израиль
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/10/1909954009_0:0:3035:1707_1920x0_80_0_0_0b608cb63e1bb01fac4c2f8948535fbd.jpg
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Израиль готов смягчить требования к палестинскому движению ХАМАС для прекращения огня в секторе Газа, сократив число освобождаемых заложников с 40 до 33, сообщает новостной сайт Ynet со ссылкой на источники. По данным источника сайта, теперь речь идет об освобождение 33 заложников, входящих в гуманитарную категорию, включая женщин, пожилых людей и больных. Соответственно, Израиль требует, чтобы срок перемирия был короче шести недель, о которых шла речь до сих пор. Как сообщается, военный кабинет Израиля в четверг разрешил переговорной группе обсудить этот вопрос с египетской делегацией, которая должна прибыть в Израиль в пятницу. Движение ХАМАС ранее заявляло, что у него нет 40 подходящих под критерии заложников, чье освобождение необходимо для первого этапа прекращения огня. В день атаки на Израиль 7 октября ХАМАС похитило более 240 человек из южных поселений страны. В ходе гуманитарных усилий и спасательных операций израильской армии удалось освободить 112 заложников. По израильским официальным данным, 33 заложника считаются погибшими, их тела удерживаются в палестинском анклаве. Израиль и ХАМАС через посредников ведут переговоры по сделке о прекращении огня в обмен на освобождение оставшихся заложников, число которых составляет примерно 100 человек.
https://ria.ru/20240420/vstrecha-1941261094.html
https://ria.ru/20231109/prekraschenie-1908520562.html
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/10/1909954009_304:0:3035:2048_1920x0_80_0_0_82d9265821764ce1da4926d853c4a225.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
СМИ: Израиль готов смягчить требования к ХАМАС для прекращения огня

Ynet: Израиль готов смягчить требования к ХАМАС по числу заложников

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкРодственники заложников ХАМАС во время пешего марша с требованием освободить пленных
Родственники заложников ХАМАС во время пешего марша с требованием освободить пленных - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Родственники заложников ХАМАС во время пешего марша с требованием освободить пленных. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Израиль готов смягчить требования к палестинскому движению ХАМАС для прекращения огня в секторе Газа, сократив число освобождаемых заложников с 40 до 33, сообщает новостной сайт Ynet со ссылкой на источники.
По данным источника сайта, теперь речь идет об освобождение 33 заложников, входящих в гуманитарную категорию, включая женщин, пожилых людей и больных. Соответственно, Израиль требует, чтобы срок перемирия был короче шести недель, о которых шла речь до сих пор.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган с главой политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаилом Ханией - РИА Новости, 1920, 20.04.2024
В Израиле резко отреагировали на встречу Эрдогана с главой политбюро ХАМАС
20 апреля, 18:50
Как сообщается, военный кабинет Израиля в четверг разрешил переговорной группе обсудить этот вопрос с египетской делегацией, которая должна прибыть в Израиль в пятницу.
Движение ХАМАС ранее заявляло, что у него нет 40 подходящих под критерии заложников, чье освобождение необходимо для первого этапа прекращения огня.
В день атаки на Израиль 7 октября ХАМАС похитило более 240 человек из южных поселений страны. В ходе гуманитарных усилий и спасательных операций израильской армии удалось освободить 112 заложников. По израильским официальным данным, 33 заложника считаются погибшими, их тела удерживаются в палестинском анклаве. Израиль и ХАМАС через посредников ведут переговоры по сделке о прекращении огня в обмен на освобождение оставшихся заложников, число которых составляет примерно 100 человек.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
СМИ: Нетаньяху отверг пятидневное прекращение огня в Газе
9 ноября 2023, 21:34
 
В миреИзраильХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала