https://ria.ru/20240426/izrail-1942406681.html

СМИ: Израиль готов смягчить требования к ХАМАС для прекращения огня

СМИ: Израиль готов смягчить требования к ХАМАС для прекращения огня - РИА Новости, 26.04.2024

СМИ: Израиль готов смягчить требования к ХАМАС для прекращения огня

Израиль готов смягчить требования к палестинскому движению ХАМАС для прекращения огня в секторе Газа, сократив число освобождаемых заложников с 40 до 33,... РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T08:02

2024-04-26T08:02

2024-04-26T08:44

в мире

израиль

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Израиль готов смягчить требования к палестинскому движению ХАМАС для прекращения огня в секторе Газа, сократив число освобождаемых заложников с 40 до 33, сообщает новостной сайт Ynet со ссылкой на источники. По данным источника сайта, теперь речь идет об освобождение 33 заложников, входящих в гуманитарную категорию, включая женщин, пожилых людей и больных. Соответственно, Израиль требует, чтобы срок перемирия был короче шести недель, о которых шла речь до сих пор. Как сообщается, военный кабинет Израиля в четверг разрешил переговорной группе обсудить этот вопрос с египетской делегацией, которая должна прибыть в Израиль в пятницу. Движение ХАМАС ранее заявляло, что у него нет 40 подходящих под критерии заложников, чье освобождение необходимо для первого этапа прекращения огня. В день атаки на Израиль 7 октября ХАМАС похитило более 240 человек из южных поселений страны. В ходе гуманитарных усилий и спасательных операций израильской армии удалось освободить 112 заложников. По израильским официальным данным, 33 заложника считаются погибшими, их тела удерживаются в палестинском анклаве. Израиль и ХАМАС через посредников ведут переговоры по сделке о прекращении огня в обмен на освобождение оставшихся заложников, число которых составляет примерно 100 человек.

https://ria.ru/20240420/vstrecha-1941261094.html

https://ria.ru/20231109/prekraschenie-1908520562.html

израиль

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году