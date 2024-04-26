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Исследование: малый бизнес чаще других принимает студентов на работу - РИА Новости, 26.04.2024
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11:12 26.04.2024
https://ria.ru/20240426/issledovanie-1942443578.html
Исследование: малый бизнес чаще других принимает студентов на работу
Исследование: малый бизнес чаще других принимает студентов на работу - РИА Новости, 26.04.2024
Исследование: малый бизнес чаще других принимает студентов на работу
Трудоустройство студентов, которые все еще проходят обучение, чаще всего рассматривают представителей малого бизнеса (41%), около трети крупного и микробизнеса... РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T11:12
2024-04-26T11:12
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Трудоустройство студентов, которые все еще проходят обучение, чаще всего рассматривают представителей малого бизнеса (41%), около трети крупного и микробизнеса чаще готовы проводить для них стажировки, свидетельствует исследование сервиса "Работа.ру", которое есть у РИА Новости. "Чаще готовы брать на стажировку студентов крупный (36%) и микробизнес (31%), а на работу — малый (41%). Средний бизнес предпочитает не брать к себе молодых людей, которые еще не закончили обучение", - говорится в результатах опроса. Более трети (35%) компаний берут на работу студентов вузов, а 31% предлагают им стажировку. 28% работодателей не готовы трудоустраивать молодых людей, находящихся в процессе получения образования. Примерно 6% заключают со студентами договор по целевому направлению. "Среди тех, кто отмечает преимущества студентов в найме, 72% представителей бизнеса отметили, что могут обучить новых сотрудников так, как нужно их компании. 67% опрошенных уверены, что плюсом такого сотрудничества станут долгосрочные рабочие отношения", - говорится в документе. А одним из преимуществ студентов при найме 43% респондентов отметили их желание работать, 42% - их энергичность. Возможность платить за прохождение стажировок выделили 30%, а 27% участников опроса ценят в молодых людях, получающих образование, их лояльность. "Среди тех, кто не готов взять студентов на стажировку или работу, 55% отметили, что те будут отвлекаться на обучение. Больше трети респондентов (34%) выделили недостаток опыта у молодых людей. Работа требует специальных знаний, которых у студента нет — так ответили 31% компаний", - уточнили в исследовании. Другим препятствием в трудоустройстве студентов 28% представителей бизнеса видят необходимость обучать таких сотрудников. 20% уверены, что у молодых людей мало дисциплины, а 13% отмечают долгое привыкание к работе. 6% организаций опасаются большой разницы в возрасте коллег. В исследовании, которое проводилось со 2 по 17 апреля этого года методом опроса, поучаствовали 400 представителей малого, среднего и крупного бизнеса. Микробизнес составляет 13% респондентов, малый - 33%, средний - 21%, а крупный бизнес - 33%.
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твой бизнес – новости, россия, трудоустройство
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Россия, трудоустройство

Исследование: малый бизнес чаще других принимает студентов на работу

© iStock.com / FangXiaNuoКоллеги во время работы в офисе
Коллеги во время работы в офисе - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
© iStock.com / FangXiaNuo
Коллеги во время работы в офисе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Трудоустройство студентов, которые все еще проходят обучение, чаще всего рассматривают представителей малого бизнеса (41%), около трети крупного и микробизнеса чаще готовы проводить для них стажировки, свидетельствует исследование сервиса "Работа.ру", которое есть у РИА Новости.
"Чаще готовы брать на стажировку студентов крупный (36%) и микробизнес (31%), а на работу — малый (41%). Средний бизнес предпочитает не брать к себе молодых людей, которые еще не закончили обучение", - говорится в результатах опроса. Более трети (35%) компаний берут на работу студентов вузов, а 31% предлагают им стажировку. 28% работодателей не готовы трудоустраивать молодых людей, находящихся в процессе получения образования. Примерно 6% заключают со студентами договор по целевому направлению.
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"Среди тех, кто отмечает преимущества студентов в найме, 72% представителей бизнеса отметили, что могут обучить новых сотрудников так, как нужно их компании. 67% опрошенных уверены, что плюсом такого сотрудничества станут долгосрочные рабочие отношения", - говорится в документе. А одним из преимуществ студентов при найме 43% респондентов отметили их желание работать, 42% - их энергичность. Возможность платить за прохождение стажировок выделили 30%, а 27% участников опроса ценят в молодых людях, получающих образование, их лояльность.
"Среди тех, кто не готов взять студентов на стажировку или работу, 55% отметили, что те будут отвлекаться на обучение. Больше трети респондентов (34%) выделили недостаток опыта у молодых людей. Работа требует специальных знаний, которых у студента нет — так ответили 31% компаний", - уточнили в исследовании.
Другим препятствием в трудоустройстве студентов 28% представителей бизнеса видят необходимость обучать таких сотрудников. 20% уверены, что у молодых людей мало дисциплины, а 13% отмечают долгое привыкание к работе. 6% организаций опасаются большой разницы в возрасте коллег.
В исследовании, которое проводилось со 2 по 17 апреля этого года методом опроса, поучаствовали 400 представителей малого, среднего и крупного бизнеса. Микробизнес составляет 13% респондентов, малый - 33%, средний - 21%, а крупный бизнес - 33%.
 
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