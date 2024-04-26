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Уровень воды в реке Ишим в тюменском селе Абатское достиг 1180 сантиметров - РИА Новости, 26.04.2024
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10:29 26.04.2024 (обновлено: 10:49 26.04.2024)
https://ria.ru/20240426/ishim-1942429826.html
Уровень воды в реке Ишим в тюменском селе Абатское достиг 1180 сантиметров
Уровень воды в реке Ишим в тюменском селе Абатское достиг 1180 сантиметров - РИА Новости, 26.04.2024
Уровень воды в реке Ишим в тюменском селе Абатское достиг 1180 сантиметров
Уровень воды в реке Ишим в селе Абатское Тюменской области за четыре часа поднялся на 5 см и к 12.00 (10.00 мск) достиг 1180 см, сообщил информационный центр... РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T10:29
2024-04-26T10:49
ишим (река)
наводнения в россии — 2024
происшествия
тюменская область
тобол (река)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ТЮМЕНЬ, 26 апр – РИА Новости. Уровень воды в реке Ишим в селе Абатское Тюменской области за четыре часа поднялся на 5 см и к 12.00 (10.00 мск) достиг 1180 см, сообщил информационный центр правительства региона.Согласно данным гидрологического бюллетеня, опубликованного в Telegram-канале правительства, к 12.00 (10.00 мск) пятницы уровень воды в реке Ишим в селе Абатское достиг 1180 сантиметров, поднявшись за четыре часа на 5 сантиметров. По данным на 8.00 (6.00 мск) он составлял 1175 сантиметров, прибавив за сутки 54 сантиметра. Критическая отметка опасного явления для этого населенного пункта составляет 960 сантиметров.Всего в Абатском районе проживают почти 19 тысяч человек, в селе Абатском – около 8 тысяч. В зоне вероятного затопления находятся 22 населенных пункта.Режим ЧС в Тюменской области ввели 8 апреля, пик паводка на реках Ишим и Тобол ожидался 23-25 апреля. По данным МЧС РФ на утро пятницы, в регионе эвакуированы более 5,1 тысячи человек, в пунктах временного размещения находятся 581 человек, в том числе 201 ребенок. Подтопленными остаются 180 жилых домов, 523 дачных дома, 2844 приусадебных участка, 19 участков автодорог.
https://ria.ru/20240426/tobol-1942405930.html
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ишим (река)
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ишим (река), наводнения в россии — 2024, происшествия, тюменская область, тобол (река), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Ишим (река), Наводнения в России — 2024, Происшествия, Тюменская область, Тобол (река), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Уровень воды в реке Ишим в тюменском селе Абатское достиг 1180 сантиметров

Уровень воды в реке Ишим в тюменском селе Абатское за 4 часа поднялся на 5 см

© РИА НовостиРека Ишим в Тюменской области
Река Ишим в Тюменской области
© РИА Новости
Река Ишим в Тюменской области. Архивное фото
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ТЮМЕНЬ, 26 апр – РИА Новости. Уровень воды в реке Ишим в селе Абатское Тюменской области за четыре часа поднялся на 5 см и к 12.00 (10.00 мск) достиг 1180 см, сообщил информационный центр правительства региона.
Согласно данным гидрологического бюллетеня, опубликованного в Telegram-канале правительства, к 12.00 (10.00 мск) пятницы уровень воды в реке Ишим в селе Абатское достиг 1180 сантиметров, поднявшись за четыре часа на 5 сантиметров. По данным на 8.00 (6.00 мск) он составлял 1175 сантиметров, прибавив за сутки 54 сантиметра. Критическая отметка опасного явления для этого населенного пункта составляет 960 сантиметров.
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Всего в Абатском районе проживают почти 19 тысяч человек, в селе Абатском – около 8 тысяч. В зоне вероятного затопления находятся 22 населенных пункта.
Режим ЧС в Тюменской области ввели 8 апреля, пик паводка на реках Ишим и Тобол ожидался 23-25 апреля. По данным МЧС РФ на утро пятницы, в регионе эвакуированы более 5,1 тысячи человек, в пунктах временного размещения находятся 581 человек, в том числе 201 ребенок. Подтопленными остаются 180 жилых домов, 523 дачных дома, 2844 приусадебных участка, 19 участков автодорог.
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Ишим (река)Наводнения в России — 2024ПроисшествияТюменская областьТобол (река)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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