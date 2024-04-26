https://ria.ru/20240426/ishim-1942420831.html

Уровень воды в реке Ишим в тюменском селе Абатское достиг 1178 сантиметров

Уровень воды в реке Ишим в тюменском селе Абатское достиг 1178 сантиметров - РИА Новости, 26.04.2024

Уровень воды в реке Ишим в тюменском селе Абатское достиг 1178 сантиметров

Уровень реки Ишим в селе Абатское Тюменской области достиг исторического максимума в 1178 сантиметров, это на 30 сантиметров выше прежнего рекорда,... РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T09:58

2024-04-26T09:58

2024-04-26T10:00

ишим (река)

наводнения в россии — 2024

тюменская область

александр моор

гидрометцентр

общество

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ТЮМЕНЬ, 26 апр – РИА Новости. Уровень реки Ишим в селе Абатское Тюменской области достиг исторического максимума в 1178 сантиметров, это на 30 сантиметров выше прежнего рекорда, зафиксированного при половодье в 2017 году, заявил глава региона Александр Моор в своем Telegram-канале."Сегодня в селе Абатское достигнут исторический максимум. На 10 утра (8.00 мск) уровень составил 11 метров 78 сантиметров. Это уже на 30 сантиметров выше рекорда 2017 года. По прогнозу Росгидромета, повышение уровня воды будет продолжаться. Возможно повышение еще до 40 сантиметров", - сообщил Моор.

https://ria.ru/20240426/tobol-1942405930.html

ишим (река)

тюменская область

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ишим (река), наводнения в россии — 2024, тюменская область, александр моор, гидрометцентр, общество