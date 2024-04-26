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Уровень воды в реке Ишим в тюменском селе Абатское достиг 1178 сантиметров
Уровень воды в реке Ишим в тюменском селе Абатское достиг 1178 сантиметров - РИА Новости, 26.04.2024
Уровень воды в реке Ишим в тюменском селе Абатское достиг 1178 сантиметров
Уровень реки Ишим в селе Абатское Тюменской области достиг исторического максимума в 1178 сантиметров, это на 30 сантиметров выше прежнего рекорда,... РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T09:58
2024-04-26T09:58
2024-04-26T10:00
ишим (река)
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тюменская область
александр моор
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ТЮМЕНЬ, 26 апр – РИА Новости. Уровень реки Ишим в селе Абатское Тюменской области достиг исторического максимума в 1178 сантиметров, это на 30 сантиметров выше прежнего рекорда, зафиксированного при половодье в 2017 году, заявил глава региона Александр Моор в своем Telegram-канале."Сегодня в селе Абатское достигнут исторический максимум. На 10 утра (8.00 мск) уровень составил 11 метров 78 сантиметров. Это уже на 30 сантиметров выше рекорда 2017 года. По прогнозу Росгидромета, повышение уровня воды будет продолжаться. Возможно повышение еще до 40 сантиметров", - сообщил Моор.
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ишим (река), наводнения в россии — 2024, тюменская область, александр моор, гидрометцентр, общество
Ишим (река), Наводнения в России — 2024, Тюменская область, Александр Моор, Гидрометцентр, Общество
Уровень воды в реке Ишим в тюменском селе Абатское достиг 1178 сантиметров
Уровень реки Ишим в селе Абатское поднялся выше исторического максимума на 30 см