Рейтинг@Mail.ru
Уровень воды в реке Ишим в тюменском селе Абатское достиг 1178 сантиметров - РИА Новости, 26.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:58 26.04.2024 (обновлено: 10:00 26.04.2024)
https://ria.ru/20240426/ishim-1942420831.html
Уровень воды в реке Ишим в тюменском селе Абатское достиг 1178 сантиметров
Уровень воды в реке Ишим в тюменском селе Абатское достиг 1178 сантиметров - РИА Новости, 26.04.2024
Уровень воды в реке Ишим в тюменском селе Абатское достиг 1178 сантиметров
Уровень реки Ишим в селе Абатское Тюменской области достиг исторического максимума в 1178 сантиметров, это на 30 сантиметров выше прежнего рекорда,... РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T09:58
2024-04-26T10:00
ишим (река)
наводнения в россии — 2024
тюменская область
александр моор
гидрометцентр
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/17/1941689656_0:95:1280:815_1920x0_80_0_0_c512ece8816d788e92de699e5f217b1f.jpg
ТЮМЕНЬ, 26 апр – РИА Новости. Уровень реки Ишим в селе Абатское Тюменской области достиг исторического максимума в 1178 сантиметров, это на 30 сантиметров выше прежнего рекорда, зафиксированного при половодье в 2017 году, заявил глава региона Александр Моор в своем Telegram-канале.&quot;Сегодня в селе Абатское достигнут исторический максимум. На 10 утра (8.00 мск) уровень составил 11 метров 78 сантиметров. Это уже на 30 сантиметров выше рекорда 2017 года. По прогнозу Росгидромета, повышение уровня воды будет продолжаться. Возможно повышение еще до 40 сантиметров&quot;, - сообщил Моор.
https://ria.ru/20240426/tobol-1942405930.html
ишим (река)
тюменская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/17/1941689656_102:0:1178:807_1920x0_80_0_0_7a90fa9d111496987caab8c706d7c4bf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ишим (река), наводнения в россии — 2024, тюменская область, александр моор, гидрометцентр, общество
Ишим (река), Наводнения в России — 2024, Тюменская область, Александр Моор, Гидрометцентр, Общество
Уровень воды в реке Ишим в тюменском селе Абатское достиг 1178 сантиметров

Уровень реки Ишим в селе Абатское поднялся выше исторического максимума на 30 см

© РИА НовостиРека Ишим в Тюменской области
Река Ишим в Тюменской области
© РИА Новости
Река Ишим в Тюменской области
Читать ria.ru в
ТЮМЕНЬ, 26 апр – РИА Новости. Уровень реки Ишим в селе Абатское Тюменской области достиг исторического максимума в 1178 сантиметров, это на 30 сантиметров выше прежнего рекорда, зафиксированного при половодье в 2017 году, заявил глава региона Александр Моор в своем Telegram-канале.
«

"Сегодня в селе Абатское достигнут исторический максимум. На 10 утра (8.00 мск) уровень составил 11 метров 78 сантиметров. Это уже на 30 сантиметров выше рекорда 2017 года. По прогнозу Росгидромета, повышение уровня воды будет продолжаться. Возможно повышение еще до 40 сантиметров", - сообщил Моор.

Русло реки Тобол вблизи села Коркино Тюменской области
В МЧС спрогнозировали умеренный спад воды на реке Тобол у Кургана
07:48
 
Ишим (река)Наводнения в России — 2024Тюменская областьАлександр МоорГидрометцентрОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала