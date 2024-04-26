https://ria.ru/20240426/iran-1942442323.html

Замглавы МИД обсудил с иранским коллегой ситуацию на Ближнем Востоке

Замглавы МИД обсудил с иранским коллегой ситуацию на Ближнем Востоке - РИА Новости, 26.04.2024

Замглавы МИД обсудил с иранским коллегой ситуацию на Ближнем Востоке

Замглавы МИД России Михаил Богданов на встрече с замглавы МИД Ирана Али Багери Кяни обсудил ситуацию на Ближнем Востоке и высказал серьезную озабоченность... РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T11:10

2024-04-26T11:10

2024-04-26T11:10

в мире

россия

ближний восток

северная африка

михаил богданов

мид ирана

брикс

обострение ситуации между ираном и израилем

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0a/1787770452_0:245:2936:1897_1920x0_80_0_0_05149b7db79637914ccfbad903376365.jpg

МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Замглавы МИД России Михаил Богданов на встрече с замглавы МИД Ирана Али Багери Кяни обсудил ситуацию на Ближнем Востоке и высказал серьезную озабоченность эскалацией на фоне региональных кризисов, отметив важность решения конфликтов дипломатическими средствами, сообщили в МИД РФ. По сообщению на сайте МИД, встреча произошла в четверг на полях консультаций заместителей министров иностранных дел/спецпредставителей стран БРИКС по Ближнему Востоку и Северной Африке. Приоритетное внимание российская и иранская стороны уделили ситуации на Ближнем Востоке. "С российской стороны высказана серьезная озабоченность в связи с очередной опасной эскалацией в регионе, возникшей вследствие неурегулированности многочисленных кризисов, прежде всего в зоне палестино-израильского конфликта. Подчеркнута важность решения имеющихся проблем политико-дипломатическими средствами при содействии конструктивно настроенных международных игроков", - говорится в сообщении. Отмечается, что стороны поговорили о "вопросах взаимодействия в "Астанинском формате" в целях достижения всеобъемлющего и устойчивого мира в Сирии", а также о "других актуальных региональных сюжетах". "Условлено о продолжении углубленного обмена мнениями по всем вопросам, представляющим взаимный интерес", - добавили в МИД РФ.

https://ria.ru/20240423/kadyrov-1941653867.html

https://ria.ru/20231103/lavrov-1907322964.html

россия

ближний восток

северная африка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, ближний восток, северная африка, михаил богданов, мид ирана, брикс, обострение ситуации между ираном и израилем