https://ria.ru/20240426/iran-1942442323.html
Замглавы МИД обсудил с иранским коллегой ситуацию на Ближнем Востоке
Замглавы МИД обсудил с иранским коллегой ситуацию на Ближнем Востоке - РИА Новости, 26.04.2024
Замглавы МИД обсудил с иранским коллегой ситуацию на Ближнем Востоке
Замглавы МИД России Михаил Богданов на встрече с замглавы МИД Ирана Али Багери Кяни обсудил ситуацию на Ближнем Востоке и высказал серьезную озабоченность... РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T11:10
2024-04-26T11:10
2024-04-26T11:10
в мире
россия
ближний восток
северная африка
михаил богданов
мид ирана
брикс
обострение ситуации между ираном и израилем
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Замглавы МИД России Михаил Богданов на встрече с замглавы МИД Ирана Али Багери Кяни обсудил ситуацию на Ближнем Востоке и высказал серьезную озабоченность эскалацией на фоне региональных кризисов, отметив важность решения конфликтов дипломатическими средствами, сообщили в МИД РФ. По сообщению на сайте МИД, встреча произошла в четверг на полях консультаций заместителей министров иностранных дел/спецпредставителей стран БРИКС по Ближнему Востоку и Северной Африке. Приоритетное внимание российская и иранская стороны уделили ситуации на Ближнем Востоке. "С российской стороны высказана серьезная озабоченность в связи с очередной опасной эскалацией в регионе, возникшей вследствие неурегулированности многочисленных кризисов, прежде всего в зоне палестино-израильского конфликта. Подчеркнута важность решения имеющихся проблем политико-дипломатическими средствами при содействии конструктивно настроенных международных игроков", - говорится в сообщении. Отмечается, что стороны поговорили о "вопросах взаимодействия в "Астанинском формате" в целях достижения всеобъемлющего и устойчивого мира в Сирии", а также о "других актуальных региональных сюжетах". "Условлено о продолжении углубленного обмена мнениями по всем вопросам, представляющим взаимный интерес", - добавили в МИД РФ.
https://ria.ru/20240423/kadyrov-1941653867.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, ближний восток, северная африка, михаил богданов, мид ирана, брикс, обострение ситуации между ираном и израилем
В мире, Россия, Ближний Восток, Северная Африка, Михаил Богданов, МИД Ирана, БРИКС, Обострение ситуации между Ираном и Израилем
Замглавы МИД обсудил с иранским коллегой ситуацию на Ближнем Востоке
Богданов высказал иранскому коллеге озабоченность эскалацией на Ближнем Востоке
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Замглавы МИД России Михаил Богданов на встрече с замглавы МИД Ирана Али Багери Кяни обсудил ситуацию на Ближнем Востоке и высказал серьезную озабоченность эскалацией на фоне региональных кризисов, отметив важность решения конфликтов дипломатическими средствами, сообщили в МИД РФ.
По сообщению на сайте МИД, встреча произошла в четверг на полях консультаций заместителей министров иностранных дел/спецпредставителей стран БРИКС
по Ближнему Востоку и Северной Африке
. Приоритетное внимание российская и иранская стороны уделили ситуации на Ближнем Востоке.
"С российской стороны высказана серьезная озабоченность в связи с очередной опасной эскалацией в регионе, возникшей вследствие неурегулированности многочисленных кризисов, прежде всего в зоне палестино-израильского конфликта. Подчеркнута важность решения имеющихся проблем политико-дипломатическими средствами при содействии конструктивно настроенных международных игроков", - говорится в сообщении.
Отмечается, что стороны поговорили о "вопросах взаимодействия в "Астанинском формате" в целях достижения всеобъемлющего и устойчивого мира в Сирии", а также о "других актуальных региональных сюжетах".
"Условлено о продолжении углубленного обмена мнениями по всем вопросам, представляющим взаимный интерес", - добавили в МИД РФ.