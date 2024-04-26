Рейтинг@Mail.ru
Замглавы МИД обсудил с иранским коллегой ситуацию на Ближнем Востоке - РИА Новости, 26.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:10 26.04.2024
https://ria.ru/20240426/iran-1942442323.html
Замглавы МИД обсудил с иранским коллегой ситуацию на Ближнем Востоке
Замглавы МИД обсудил с иранским коллегой ситуацию на Ближнем Востоке - РИА Новости, 26.04.2024
Замглавы МИД обсудил с иранским коллегой ситуацию на Ближнем Востоке
Замглавы МИД России Михаил Богданов на встрече с замглавы МИД Ирана Али Багери Кяни обсудил ситуацию на Ближнем Востоке и высказал серьезную озабоченность... РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T11:10
2024-04-26T11:10
в мире
россия
ближний восток
северная африка
михаил богданов
мид ирана
брикс
обострение ситуации между ираном и израилем
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0a/1787770452_0:245:2936:1897_1920x0_80_0_0_05149b7db79637914ccfbad903376365.jpg
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Замглавы МИД России Михаил Богданов на встрече с замглавы МИД Ирана Али Багери Кяни обсудил ситуацию на Ближнем Востоке и высказал серьезную озабоченность эскалацией на фоне региональных кризисов, отметив важность решения конфликтов дипломатическими средствами, сообщили в МИД РФ. По сообщению на сайте МИД, встреча произошла в четверг на полях консультаций заместителей министров иностранных дел/спецпредставителей стран БРИКС по Ближнему Востоку и Северной Африке. Приоритетное внимание российская и иранская стороны уделили ситуации на Ближнем Востоке. "С российской стороны высказана серьезная озабоченность в связи с очередной опасной эскалацией в регионе, возникшей вследствие неурегулированности многочисленных кризисов, прежде всего в зоне палестино-израильского конфликта. Подчеркнута важность решения имеющихся проблем политико-дипломатическими средствами при содействии конструктивно настроенных международных игроков", - говорится в сообщении. Отмечается, что стороны поговорили о "вопросах взаимодействия в "Астанинском формате" в целях достижения всеобъемлющего и устойчивого мира в Сирии", а также о "других актуальных региональных сюжетах". "Условлено о продолжении углубленного обмена мнениями по всем вопросам, представляющим взаимный интерес", - добавили в МИД РФ.
https://ria.ru/20240423/kadyrov-1941653867.html
https://ria.ru/20231103/lavrov-1907322964.html
россия
ближний восток
северная африка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0a/1787770452_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9c7d629027172eb99233b555ab72cc7a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, ближний восток, северная африка, михаил богданов, мид ирана, брикс, обострение ситуации между ираном и израилем
В мире, Россия, Ближний Восток, Северная Африка, Михаил Богданов, МИД Ирана, БРИКС, Обострение ситуации между Ираном и Израилем
Замглавы МИД обсудил с иранским коллегой ситуацию на Ближнем Востоке

Богданов высказал иранскому коллеге озабоченность эскалацией на Ближнем Востоке

© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел Михаил Богданов
Заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Замглавы МИД России Михаил Богданов на встрече с замглавы МИД Ирана Али Багери Кяни обсудил ситуацию на Ближнем Востоке и высказал серьезную озабоченность эскалацией на фоне региональных кризисов, отметив важность решения конфликтов дипломатическими средствами, сообщили в МИД РФ.
По сообщению на сайте МИД, встреча произошла в четверг на полях консультаций заместителей министров иностранных дел/спецпредставителей стран БРИКС по Ближнему Востоку и Северной Африке. Приоритетное внимание российская и иранская стороны уделили ситуации на Ближнем Востоке.
Депутат Госдумы РФ Адам Делимханов и секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Акбар Ахмадиан во время встречи. 23 апреля 2024
Делимханов встретился с секретарем Совбеза Ирана
23 апреля, 00:28
"С российской стороны высказана серьезная озабоченность в связи с очередной опасной эскалацией в регионе, возникшей вследствие неурегулированности многочисленных кризисов, прежде всего в зоне палестино-израильского конфликта. Подчеркнута важность решения имеющихся проблем политико-дипломатическими средствами при содействии конструктивно настроенных международных игроков", - говорится в сообщении.
Отмечается, что стороны поговорили о "вопросах взаимодействия в "Астанинском формате" в целях достижения всеобъемлющего и устойчивого мира в Сирии", а также о "других актуальных региональных сюжетах".
"Условлено о продолжении углубленного обмена мнениями по всем вопросам, представляющим взаимный интерес", - добавили в МИД РФ.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
Лавров обсудил с главой МИД Ирана палестино-израильский конфликт
3 ноября 2023, 19:53
 
В миреРоссияБлижний ВостокСеверная АфрикаМихаил БогдановМИД ИранаБРИКСОбострение ситуации между Ираном и Израилем
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала