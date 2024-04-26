https://ria.ru/20240426/investproekty-1942404329.html

Минфин хочет направить сэкономленные регионами на кредитах средства на ЖКХ

Минфин хочет направить сэкономленные регионами на кредитах средства на ЖКХ - РИА Новости, 26.04.2024

Минфин хочет направить сэкономленные регионами на кредитах средства на ЖКХ

Минфин предложил правительству России направить средства, высвобождаемые в регионах при списании задолженности по бюджетным кредитам, на модернизацию объектов... РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T07:14

2024-04-26T07:14

2024-04-26T07:14

экономика

россия

леонид горнин

андрей кутепов

владимир путин

министерство финансов рф (минфин россии)

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МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. Минфин предложил правительству России направить средства, высвобождаемые в регионах при списании задолженности по бюджетным кредитам, на модернизацию объектов ЖКХ, переселение граждан из ветхого жилья и инвестпроекты, говорится в письме первого замминистра Леонида Горнина на имя главы экономического комитета Совфеда Андрея Кутепова. Президент РФ Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию, заявил, что российским регионам будет списано две трети задолженности по бюджетным кредитам. При этом средства, которые регионы возвращают по кредитам в федеральный бюджет, должны быть направлены на выдачу новых инфраструктурных кредитов для субъектов. Кутепов в письме на имя вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко ранее отмечал, что регионы хотели бы направить средства, высвобождаемые от кредитов, на модернизацию объектов ЖКХ, транспортной и энергетической инфраструктуры. "Минфином России были направлены в правительство РФ предложения по реализации поручения президента. В частности, Минфином предлагается предусмотреть списание задолженности по бюджетным кредитам, начиная с 2024 года, в размере двух третей от остатка задолженности,... сложившейся по состоянию на 1 марта 2024 года, при условии направления субъектом РФ высвобождаемых средств, начиная с 2024 года, на: создание (модернизацию) объектов инфраструктуры в сфере жилищно-коммунального хозяйства", - говорится в письме ведомства, текст которого есть в распоряжении РИА Новости. Кроме того, по мнению Минфина, средства также могут быть направлены на реализацию новых инвестиционных проектов, в том числе в форме предоставления льгот по налогам, уплачиваемым юридическими лицами, "компенсации" инвестиционного налогового вычета юридическому лицу, заключившему соглашение о реализации инвестпроекта, информация о котором включена в реестр инвестпроектов с государственной (муниципальной) поддержкой в форме инвестиционного налогового вычета. Кроме того, средства, высвобождаемые от кредитов, в соответствии с позицией ведомства, могли бы быть направлены "на переселение граждан из аварийного жилищного фонда; на реализацию утвержденных правительством РФ программ социально-экономического развития субъектов РФ и муниципальных образований, а также мастер-планов городов Дальневосточного федерального округа и Арктической зоны", говорится в письме. Вместе с тем, предложения регионов по направлению высвобождаемых средств на реализацию инфраструктурных проектов в рамках региональных проектов, входящих в состав нацпроектов, а также по созданию (модернизации, реконструкции) социально значимых объектов, "требует дополнительной проработки с учетом подходов по списанию задолженности субъектов РФ", отмечают в Минфине. "В части установления возможности направления субъектами РФ высвобождаемых средств на обеспечение текущей сбалансированности региональных бюджетов, включая осуществление расходов на оплату труда работников социальной сферы, оказание мер социальной поддержки населения, Минфин России полагает, что указанное концептуально противоречит смыслу поручения", - говорится в документе. В Минфине полагают, что реализация поручения президента по списанию задолженности субъекта РФ по бюджетным кредитам предполагает использование субъектами средств региональных бюджетов "преимущественно для развития реального сектора экономики, а также на создание... объектов инфраструктуры, и, в свою очередь, предполагает стимулирование субъектов РФ к повышению инвестиционной активности и их инвестиционной привлекательности". Увеличение сроков направления регионами высвобождаемых средств в рамках реструктуризации задолженности по бюджетным кредитам (свыше 2029 года), по мнению Минфина России, "не представляется целесообразным, поскольку не будет соответствовать срокам, в рамках которых будет осуществлено изменение графиков задолженности субъектов РФ по бюджетным кредитам и соответствующий расчет высвобождаемых средств", уточнили в ведомстве.

https://ria.ru/20240229/dolgi-1930226078.html

https://ria.ru/20240302/poslanie-1930673819.html

https://ria.ru/20240229/regiony-1930234170.html

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экономика, россия, леонид горнин, андрей кутепов, владимир путин, министерство финансов рф (минфин россии)