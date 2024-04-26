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ЦБ назвал неприемлемые способы снижения инфляции - РИА Новости, 26.04.2024
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16:21 26.04.2024 (обновлено: 16:22 26.04.2024)
https://ria.ru/20240426/inflyatsiya-1942541825.html
ЦБ назвал неприемлемые способы снижения инфляции
ЦБ назвал неприемлемые способы снижения инфляции - РИА Новости, 26.04.2024
ЦБ назвал неприемлемые способы снижения инфляции
Неприемлемыми инструментами для снижения инфляции являются использование "дешевых денег" и фиксации валютного курса, самый работающий инструмент - это ключевая... РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T16:21
2024-04-26T16:22
экономика
россия
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Неприемлемыми инструментами для снижения инфляции являются использование "дешевых денег" и фиксации валютного курса, самый работающий инструмент - это ключевая ставка, заявила в ходе пресс-конференции глава Банка России Эльвира Набиуллина. "Когда говорят о других инструментах помимо ключевой ставки, обычно нам предлагают использовать два типа таких инструментов - это влияние на обменный курс, фиксированный курс, управляемый курс. Мол, если курс не будет меняться, то и инфляции не будет, но это неверно. Источником инфляции является дисбаланс спроса и возможностей предложения", - сказала Набиуллина. "Искусственная фиксация курса, когда будет избыточно растущий спрос, он приведет только к избыточному, непрерывному росту импорта. А если при этом экспорт не может увеличиваться сильно, как это у нас происходит сейчас, - у нас экспорт особо не растет, а по сравнению, например, с 2021 годом он сократился на 14%, - для финансирования этого дополнительного импорта нужно будет брать валюту, покупать валюту", - отметила она. При этом она обратила внимание, что источником поступления валюты может быть, кроме экспорта, использование Центробанком золотовалютных резервов. "Но золотовалютные резервы - конечные, и, когда рынок видит, что они начинают стремительно уменьшаться, то национальная валюта девальвируется и тогда уже достаточно резко. Поэтому, на наш взгляд, этот путь совершенно неприемлемый", - подчеркнула Набиуллина. По ее словам, также еще предлагается вариант целевой эмиссии, чтобы определенным секторам и предприятиям предоставляли "дешевые или бесплатные деньги". "Но последствием этого будет ухудшение условий кредитования для всей остальной экономики: за это будет платить вся остальная экономика, поэтому, на наш взгляд, работающий и самый важный здесь инструмент – это ключевая ставка", - заключила глава ЦБ РФ.
https://ria.ru/20240425/inflyatsiya-1942293685.html
https://ria.ru/20240426/tsb-1942537993.html
https://ria.ru/20231215/stavka-1916047797.html
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экономика, россия, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Эльвира Набиуллина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
ЦБ назвал неприемлемые способы снижения инфляции

Набиуллина назвала "дешевые деньги" неприемлемым способом для снижения инфляции

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкОбновленная банкнота Банка России
Обновленная банкнота Банка России - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Неприемлемыми инструментами для снижения инфляции являются использование "дешевых денег" и фиксации валютного курса, самый работающий инструмент - это ключевая ставка, заявила в ходе пресс-конференции глава Банка России Эльвира Набиуллина.
"Когда говорят о других инструментах помимо ключевой ставки, обычно нам предлагают использовать два типа таких инструментов - это влияние на обменный курс, фиксированный курс, управляемый курс. Мол, если курс не будет меняться, то и инфляции не будет, но это неверно. Источником инфляции является дисбаланс спроса и возможностей предложения", - сказала Набиуллина.
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"Искусственная фиксация курса, когда будет избыточно растущий спрос, он приведет только к избыточному, непрерывному росту импорта. А если при этом экспорт не может увеличиваться сильно, как это у нас происходит сейчас, - у нас экспорт особо не растет, а по сравнению, например, с 2021 годом он сократился на 14%, - для финансирования этого дополнительного импорта нужно будет брать валюту, покупать валюту", - отметила она.
При этом она обратила внимание, что источником поступления валюты может быть, кроме экспорта, использование Центробанком золотовалютных резервов.
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"Но золотовалютные резервы - конечные, и, когда рынок видит, что они начинают стремительно уменьшаться, то национальная валюта девальвируется и тогда уже достаточно резко. Поэтому, на наш взгляд, этот путь совершенно неприемлемый", - подчеркнула Набиуллина.
По ее словам, также еще предлагается вариант целевой эмиссии, чтобы определенным секторам и предприятиям предоставляли "дешевые или бесплатные деньги". "Но последствием этого будет ухудшение условий кредитования для всей остальной экономики: за это будет платить вся остальная экономика, поэтому, на наш взгляд, работающий и самый важный здесь инструмент – это ключевая ставка", - заключила глава ЦБ РФ.
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