https://ria.ru/20240426/inflyatsiya-1942541825.html

ЦБ назвал неприемлемые способы снижения инфляции

ЦБ назвал неприемлемые способы снижения инфляции - РИА Новости, 26.04.2024

ЦБ назвал неприемлемые способы снижения инфляции

Неприемлемыми инструментами для снижения инфляции являются использование "дешевых денег" и фиксации валютного курса, самый работающий инструмент - это ключевая... РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T16:21

2024-04-26T16:21

2024-04-26T16:22

экономика

россия

эльвира набиуллина

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Неприемлемыми инструментами для снижения инфляции являются использование "дешевых денег" и фиксации валютного курса, самый работающий инструмент - это ключевая ставка, заявила в ходе пресс-конференции глава Банка России Эльвира Набиуллина. "Когда говорят о других инструментах помимо ключевой ставки, обычно нам предлагают использовать два типа таких инструментов - это влияние на обменный курс, фиксированный курс, управляемый курс. Мол, если курс не будет меняться, то и инфляции не будет, но это неверно. Источником инфляции является дисбаланс спроса и возможностей предложения", - сказала Набиуллина. "Искусственная фиксация курса, когда будет избыточно растущий спрос, он приведет только к избыточному, непрерывному росту импорта. А если при этом экспорт не может увеличиваться сильно, как это у нас происходит сейчас, - у нас экспорт особо не растет, а по сравнению, например, с 2021 годом он сократился на 14%, - для финансирования этого дополнительного импорта нужно будет брать валюту, покупать валюту", - отметила она. При этом она обратила внимание, что источником поступления валюты может быть, кроме экспорта, использование Центробанком золотовалютных резервов. "Но золотовалютные резервы - конечные, и, когда рынок видит, что они начинают стремительно уменьшаться, то национальная валюта девальвируется и тогда уже достаточно резко. Поэтому, на наш взгляд, этот путь совершенно неприемлемый", - подчеркнула Набиуллина. По ее словам, также еще предлагается вариант целевой эмиссии, чтобы определенным секторам и предприятиям предоставляли "дешевые или бесплатные деньги". "Но последствием этого будет ухудшение условий кредитования для всей остальной экономики: за это будет платить вся остальная экономика, поэтому, на наш взгляд, работающий и самый важный здесь инструмент – это ключевая ставка", - заключила глава ЦБ РФ.

https://ria.ru/20240425/inflyatsiya-1942293685.html

https://ria.ru/20240426/tsb-1942537993.html

https://ria.ru/20231215/stavka-1916047797.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф)