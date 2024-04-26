https://ria.ru/20240426/i-1942402645.html
Чудодейственного средства для решения украинского кризиса нет, уверен Ван И
Чудодейственного средства для решения украинского кризиса нет, уверен Ван И - РИА Новости, 26.04.2024
Чудодейственного средства для решения украинского кризиса нет, уверен Ван И
Чудодейственного средства для решения украинского кризиса нет, сторонам необходимо создать условия для прекращения огня и переговоров, заявил министр... РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T06:51
2024-04-26T06:51
2024-04-26T10:37
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ПЕКИН, 26 апр – РИА Новости. Чудодейственного средства для решения украинского кризиса нет, сторонам необходимо создать условия для прекращения огня и переговоров, заявил министр иностранных дел КНР Ван И. "Мы всегда должны настаивать на политическом урегулировании. Любой конфликт или война заканчиваются не на поле боя, а за столом переговоров", - заявил Ван И в интервью катарскому изданию Peninsula, текст которого в пятницу опубликован на сайте МИД КНР. Он отметил, что "Китай поддерживает своевременный созыв международной конференции, признанной как Россией, так и Украиной, с равноправным участием всех сторон и беспристрастным обсуждением всех мирных инициатив, чтобы добиться скорейшего прекращения огня и прекращения войны". "Мы всегда должны придерживаться объективности и справедливости. Чудодейственного средства для урегулирования кризиса не существует. Каждой стороне необходимо начать с себя и создать условия для прекращения войны и начала мирных переговоров путем накопления взаимного доверия", - указал глава внешнеполитического ведомства КНР.
https://ria.ru/20240426/kitay-1942401237.html
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в мире, китай, россия, украина, ван и (политик)
В мире, Китай, Россия, Украина, Ван И (политик), Специальная военная операция на Украине
Чудодейственного средства для решения украинского кризиса нет, уверен Ван И
Ван И: чудодейственного средства для решения украинского кризиса нет