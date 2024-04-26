https://ria.ru/20240426/i-1942402645.html

Чудодейственного средства для решения украинского кризиса нет, уверен Ван И

Чудодейственного средства для решения украинского кризиса нет, уверен Ван И - РИА Новости, 26.04.2024

Чудодейственного средства для решения украинского кризиса нет, уверен Ван И

Чудодейственного средства для решения украинского кризиса нет, сторонам необходимо создать условия для прекращения огня и переговоров, заявил министр... РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T06:51

2024-04-26T06:51

2024-04-26T10:37

в мире

китай

россия

украина

ван и (политик)

специальная военная операция на украине

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1a/1942429939_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_889f04413dad08c759768f116809771c.jpg

ПЕКИН, 26 апр – РИА Новости. Чудодейственного средства для решения украинского кризиса нет, сторонам необходимо создать условия для прекращения огня и переговоров, заявил министр иностранных дел КНР Ван И. "Мы всегда должны настаивать на политическом урегулировании. Любой конфликт или война заканчиваются не на поле боя, а за столом переговоров", - заявил Ван И в интервью катарскому изданию Peninsula, текст которого в пятницу опубликован на сайте МИД КНР. Он отметил, что "Китай поддерживает своевременный созыв международной конференции, признанной как Россией, так и Украиной, с равноправным участием всех сторон и беспристрастным обсуждением всех мирных инициатив, чтобы добиться скорейшего прекращения огня и прекращения войны". "Мы всегда должны придерживаться объективности и справедливости. Чудодейственного средства для урегулирования кризиса не существует. Каждой стороне необходимо начать с себя и создать условия для прекращения войны и начала мирных переговоров путем накопления взаимного доверия", - указал глава внешнеполитического ведомства КНР.

https://ria.ru/20240426/kitay-1942401237.html

https://ria.ru/20240209/ukraina-1926404646.html

китай

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, китай, россия, украина, ван и (политик)