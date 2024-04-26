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Чудодейственного средства для решения украинского кризиса нет, уверен Ван И - РИА Новости, 26.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
06:51 26.04.2024 (обновлено: 10:37 26.04.2024)
https://ria.ru/20240426/i-1942402645.html
Чудодейственного средства для решения украинского кризиса нет, уверен Ван И
Чудодейственного средства для решения украинского кризиса нет, уверен Ван И - РИА Новости, 26.04.2024
Чудодейственного средства для решения украинского кризиса нет, уверен Ван И
Чудодейственного средства для решения украинского кризиса нет, сторонам необходимо создать условия для прекращения огня и переговоров, заявил министр... РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T06:51
2024-04-26T10:37
в мире
китай
россия
украина
ван и (политик)
специальная военная операция на украине
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ПЕКИН, 26 апр – РИА Новости. Чудодейственного средства для решения украинского кризиса нет, сторонам необходимо создать условия для прекращения огня и переговоров, заявил министр иностранных дел КНР Ван И. "Мы всегда должны настаивать на политическом урегулировании. Любой конфликт или война заканчиваются не на поле боя, а за столом переговоров", - заявил Ван И в интервью катарскому изданию Peninsula, текст которого в пятницу опубликован на сайте МИД КНР. Он отметил, что "Китай поддерживает своевременный созыв международной конференции, признанной как Россией, так и Украиной, с равноправным участием всех сторон и беспристрастным обсуждением всех мирных инициатив, чтобы добиться скорейшего прекращения огня и прекращения войны". "Мы всегда должны придерживаться объективности и справедливости. Чудодейственного средства для урегулирования кризиса не существует. Каждой стороне необходимо начать с себя и создать условия для прекращения войны и начала мирных переговоров путем накопления взаимного доверия", - указал глава внешнеполитического ведомства КНР.
https://ria.ru/20240426/kitay-1942401237.html
https://ria.ru/20240209/ukraina-1926404646.html
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в мире, китай, россия, украина, ван и (политик)
В мире, Китай, Россия, Украина, Ван И (политик), Специальная военная операция на Украине
Чудодейственного средства для решения украинского кризиса нет, уверен Ван И

Ван И: чудодейственного средства для решения украинского кризиса нет

© AP Photo / Mark SchiefelbeinМинистр иностранных дел Китая Ван И во время встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Пекине. 26 апреля 2024
Министр иностранных дел Китая Ван И во время встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Пекине. 26 апреля 2024 - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Министр иностранных дел Китая Ван И во время встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Пекине. 26 апреля 2024
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ПЕКИН, 26 апр – РИА Новости. Чудодейственного средства для решения украинского кризиса нет, сторонам необходимо создать условия для прекращения огня и переговоров, заявил министр иностранных дел КНР Ван И.
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"Мы всегда должны настаивать на политическом урегулировании. Любой конфликт или война заканчиваются не на поле боя, а за столом переговоров", - заявил Ван И в интервью катарскому изданию Peninsula, текст которого в пятницу опубликован на сайте МИД КНР.
Министр иностранных дел Китая Ван И во время встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Пекине. 26 апреля 2024 - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
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Он отметил, что "Китай поддерживает своевременный созыв международной конференции, признанной как Россией, так и Украиной, с равноправным участием всех сторон и беспристрастным обсуждением всех мирных инициатив, чтобы добиться скорейшего прекращения огня и прекращения войны".
"Мы всегда должны придерживаться объективности и справедливости. Чудодейственного средства для урегулирования кризиса не существует. Каждой стороне необходимо начать с себя и создать условия для прекращения войны и начала мирных переговоров путем накопления взаимного доверия", - указал глава внешнеполитического ведомства КНР.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКитайРоссияУкраинаВан И (политик)
 
 
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