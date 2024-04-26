https://ria.ru/20240426/gutsul-1942630114.html

Гуцул заявила, что ее продержали в аэропорту Кишинева около часа

Гуцул заявила, что ее продержали в аэропорту Кишинева около часа - РИА Новости, 26.04.2024

Гуцул заявила, что ее продержали в аэропорту Кишинева около часа

Глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул заявила, что ее больше часа держали в аэропорту Кишинева, хотели допросить, но передумали. РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T21:22

2024-04-26T21:22

2024-04-26T21:28

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КИШИНЕВ, 26 апр – РИА Новости. Глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул заявила, что ее больше часа держали в аэропорту Кишинева, хотели допросить, но передумали.Гуцул третий раз за последние два месяца находилась с рабочим визитом в России. В нынешний свой приезд глава автономии приняла участие в съезде молдавских политиков и общественников, поддерживающих вступление Молдавии в ЕАЭС, на котором было объявление о создании блока "Победа-Виктория". В частности, структура объединила партии "Шор", "Шанс", "Возрождение", "Виктория", "Сила альтернативы и соглашения Молдовы". Гуцул стала исполнительным секретарем национального совета нового блока.Сторонники Гуцул ждали ее в аэропорту больше часа, была объявлена эвакуация, полиция пыталась вывести встречающих из зала ожидания. Появление Гуцул ее сторонники встретили аплодисментами."Около часа меня держали, до допроса не дошло, после осмотра меня хотели допросить, но решили отпустить. Сейчас там находятся коллеги, члены исполкома, мы вызвали адвоката, на них хотят почему-то составить протокол. Опять же, сказали, что аэропорт заминирован", - заявила Гуцул.Ранее глава Гагаузской автономии Молдавии в интервью РИА Новости не исключила, что ее могут задержать в аэропорту Кишинева после возвращения из Москвы.Весной прошлого года в Гагаузии состоялись выборы главы автономии, победу одержала представительница оппозиционной партии "Шор" Гуцул. Власти Молдавии объявили партию антиконституционной, обвинив ее в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела в отношении ее лидеров. Кроме того, Кишинев инициировал проверки результатов самих выборов. Девятнадцатого июля состоялась инаугурация Гуцул, однако никто из представителей власти республики не посетил церемонию. Президент Молдавии Майя Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны.

https://ria.ru/20240424/gutsul-1942107671.html

https://ria.ru/20240422/gutsul-1941610354.html

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