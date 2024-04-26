Гуцул могли отправить на тщательный досмотр, считает ее муж
Муж Гуцул: главу Гагаузии могли отправить на тщательный досмотр, связи с ней нет
Глава Гагаузии Евгения Гуцул. Архивное фото
КИШИНЕВ, 26 апр - РИА Новости. Главу Гагаузской автономии Евгению Гуцул в пятницу после прилета в Молдавию могли отправить на тщательный досмотр, связи с ней нет, заявил РИА Новости ее супруг Артем Гуцул.
Гуцул третий раз за последние два месяца находилась с рабочим визитом в России. В нынешний свой приезд глава автономии приняла участие в съезде молдавских политиков и общественников, поддерживающих вступление Молдавии в ЕАЭС, на котором было объявление о создании блока "Победа-Виктория". В частности, структура объединила партии "Шор", "Шанс", "Возрождение", "Виктория", "Сила альтернативы и соглашения Молдовы". Гуцул стала исполнительным секретарем национального совета нового блока.
В зале ожидания собрались родственники и сторонники Гуцул, полиция усилила контроль как внутри, так и снаружи аэропорта.
Муж главы Гагаузии Артем Гуцул сказал агентству, что, предположительно, Евгению Гуцул отправили на тщательный досмотр. Но у него нет связи с ней, и он не может утверждать это с уверенностью.
Весной прошлого года в Гагаузии состоялись выборы главы автономии, победу одержала представительница оппозиционной партии "Шор" Гуцул. Власти Молдавии объявили партию антиконституционной, обвинив ее в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела в отношении ее лидеров. Кроме того, Кишинев инициировал проверки результатов самих выборов. Девятнадцатого июля состоялась инаугурация Гуцул, однако никто из представителей власти республики не посетил церемонию. Президент Молдавии Майя Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны.
Гагаузия является автономией на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию. В феврале 2014 года в автономии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз.