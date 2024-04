https://ria.ru/20240426/gosdolg-1942269569.html

Байден забыл о долгах и "пробил" бюджет США

Байден забыл о долгах и "пробил" бюджет США - РИА Новости, 26.04.2024

Байден забыл о долгах и "пробил" бюджет США

Больше триллиона долларов — покрыть такой бюджетный дефицит не помогает даже колоссальный 34-триллионный долг, ведь расходы на его обслуживание, выплата... РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T08:00

2024-04-26T08:00

2024-04-26T15:09

экономика

цены на нефть

сша

джо байден

мвф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/18/1942134363_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0ed83dee1765ce4e5649dab3835bc2f4.jpg

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости, Елена Савельева. Больше триллиона долларов — покрыть такой бюджетный дефицит не помогает даже колоссальный 34-триллионный долг, ведь расходы на его обслуживание, выплата процентов — тоже триллион. Джо Байден заранее поднял потолок заимствований, чтобы он "не мешал" во время выборов. Но здесь президенту, похоже, уже не о чем беспокоиться — его рейтинг рухнул до минимума.Огромные расходыВ феврале в федеральный бюджет США поступил 271 миллиард, а потратили в два с лишним раза больше — 567 миллиардов, отчитались в Министерстве финансов. Совокупный дефицит текущего финансового года (начался 1 октября 2023-го) достиг 828 миллиардов — это второй самый высокий показатель после ковидного 2021-го.В марте ситуация как будто немного улучшилась: дефицит сократился год к году на 38 процентов. Объясняется просто — наступил пик сезона подачи налоговых деклараций.В остальном картина та же: за шесть месяцев отрицательное сальдо превысило триллион — 1,07.Рост ставокТаким образом, несмотря на приемлемый экономический рост, дефицит федерального бюджета — около шести процентов ВВП. Одним из главных драйверов негативной динамики аналитики считают повышение процентных ставок по долгу.Процентные выплаты Федрезерва резко возросли — до 429 миллиардов. Годом ранее был 301 миллиард за тот же период."Огромный дефицит казался управляемым, когда Федеральная резервная система установила процентные ставки на нулевом уровне и покупала казначейские облигации США на сотни миллиардов долларов. Но поскольку ставка по федеральным фондам превышает пять процентов, расходы правительства и эмиссия гособлигаций растут так быстро, что возникают опасения по поводу спроса на некогда самые безопасные инвестиции в мире", — отмечает Bloomberg.Нечем покрыватьПрогнозы неоптимистичные, иллюзий никто не питает.По итогам всего финансового года дефицит, вероятно, приблизится к 1,8 триллиона долларов, считает инвестиционный директор One River Asset Management.Учитывая силу экономики США, можно было бы предположить, что в 2025-м ситуацию исправят, но нет: в недавно опубликованном администрацией Байдена проекте бюджета указан дефицит 2,7 триллиона.США находятся в "ужасном положении", заявил бывший министр финансов Роберт Рубин.Проблема осложняется постоянным ростом внешнего долга, который превысил 34 триллиона. Правительство выпускает все новые облигации, в том числе для покрытия бюджетного дефицита. Однако процентные платежи — уже триллион в год. Средства на обслуживание обязательств опять же приходится брать из истощенного бюджета.Превысил размер экономикиА центробанки ведущих стран в последнее время распродают трежерис. Кредиторы все сильнее сомневаются в способности правительства платить проценты. Внешние источники финансирования США иссякают.В конце 2023-го Бюджетное управление конгресса указывало на то, что долг приблизился к критическому уровню — 98 процентов ВВП. Причем в Международном валютном фонде (МВФ) тогда говорили о 122.В этом году МВФ прогнозирует 123 процента, в 2025-м — 126,6. К 2029 году — 133,9.Для бюджета это катастрофа."Не нужно быть доктором наук, чтобы понять очевидное: поскольку долг превышает размер экономики, процентные расходы становятся слишком обременительными и на все другое остается мало денег. К 2033-му страна будет тратить больше на выплаты кредиторам, чем на весь оборонный бюджет", — отмечает The Washington Post.Одалживать дальше некуда, казна трещит по швам, но занимать меньше у США никак не получается. Чтобы сбалансировать бюджет, надо повышать налоги и сокращать расходы.По некоторым оценкам, законодателям придется урезать медицинские программы Medicare и Medicaid на 16 триллионов. По данным Комитета по ответственному федеральному бюджету, даже более скромная цель — попытаться стабилизировать долг по размеру экономики — потребует до восьми триллионов. Байден же предложил сэкономить всего три.Немного ошибсяИнтересно, что весь прошлый год президент твердил, что он, наоборот, уменьшил дефицит бюджета на 1,7 триллиона. Это удивило наблюдателей."Действия нынешней администрации и конгресса, несомненно, привели к увеличению дефицита", — подчеркивали в Moody's Analytics.В западных СМИ президента США сравнили с Пиноккио, подсчитав, что он повторял свою "мантру" порядка 30 раз.Оправдание пытались найти в том, что Байден, скорее всего, спутал дефицит с чем-то еще, как бывало не раз, или же дело в хитром бухгалтерском трюке, связанном со списанием студенческих кредитов. Как бы то ни было, за время его президентства и госдолг, и дефицит выросли до рекордных значений. В июне 2023-го Байден даже подписал закон о приостановке действия потолка госдолга до 1 января 2025 года и его последующем повышении, чтобы в ходе предвыборной кампании перед ним не маячила угроза дефолта. В СМИ это назвали "законом о финансовой безотстветственности".Рейтинг обвалилсяУдвоение бюджетного дефицита — один из ключевых экономических провалов, лишивших Байдена популярности у избирателей. Другой важный прокол — распродажа нефти из стратегического резерва, в результате чего запасы истощились до 30-летнего минимума. Теперь при нынешних высоких ценах на нефть пополнить их непросто.Еще в конце 2023-го в социологической компании Gallup констатировали, что у Байдена самый низкий рейтинг среди предыдущих семи американских президентов перед попыткой переизбрания."Байден начнет 2024-й со стабильно низким рейтингом, наихудшим по сравнению со всеми другими современными президентами", — отмечали социологи.По подсчетам Gallup, в декабре рейтинг Байдена упал до 39 процентов. В тот же самый момент предвыборного цикла у Дональда Трампа было 45 (2019 год), Барака Обамы — 43 (2011-й), Буша-младшего — 58 (2003-й).С тех пор дела пошли еще хуже. Мартовский рейтинг The New York Times — 25 процентов. Это антирекорд.

https://ria.ru/20240327/neft-1935883317.html

https://ria.ru/20240301/kitay-1930210672.html

https://ria.ru/20240225/almazy-1929036204.html

https://ria.ru/20240116/neft-1921490766.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, цены на нефть, сша, джо байден, мвф