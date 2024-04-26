https://ria.ru/20240426/gidromettsentr-1941998123.html

Гидрометеорологическая служба России

Гидрометеорологическая служба России - РИА Новости, 26.04.2024

Гидрометеорологическая служба России

Первые попытки организовать ежедневные визуальные наблюдения за погодой были предприняты в России еще при царе Алексее Михайловиче в середине XVII века. РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T02:01

2024-04-26T02:01

2024-04-26T02:01

справки

ссср

россия

гидрометцентр

федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)

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Первые попытки организовать ежедневные визуальные наблюдения за погодой были предприняты в России еще при царе Алексее Михайловиче в середине XVII века.Фундаментальные сдвиги, произошедшие в первой четверти XVIII века, заложили основу систематических погодных наблюдений. В апреле 1722 года по именному императорскому указу в Санкт-Петербурге начались регулярные наблюдения за погодой, ответственным за проведение которых Петр Iназначил вице-адмирала Корнелиуса Крюйса. В первое время наблюдения не отличались высоким качеством, но позднее обрели выраженный научный характер.В 1724 году была основана Академия наук, одним из направлений деятельности которой стало проведение с конца 1725 года академиком Фридрихом Xристофором Майером первых инструментальных метеорологических наблюдений.Большое влияние на развитие метеорологии в России оказали наблюдения, проведенные в ходе Второй Камчатской экспедиции (1733-1743). Усилиями академического отряда была организована первая русская инструментальная метеорологическая сеть от Казани до Охотска, Большерецка и Нижнекамчатска, включавшая 24 наблюдательных пункта и подчинявшаяся единому центру – Академии наук. Наблюдения на метеостанциях велись по единым правилам и с использованием однотипных приборов.В начале XIX века появилось множество предложений по созданию службы регулярных гидрометеорологических наблюдений. Все эти наработки явились основой проекта организации службы, за осуществление которого взялся академик Адольф Купфер. Датой создания Гидрометеорологической службы России принято считать 26 апреля (13 апреля по старому стилю) 1834 года, когда указом императора Николая I в Санкт-Петербурге при Горном институте была учреждена Нормальная магнитно-метеорологическая обсерватория. Первым руководителем Гидрометеорологической службы был назначен Купфер. По инициативе Купфера в 1849 году на базе Нормальной обсерватории была создана Главная физическая обсерватория (ГФО, сейчас Главная геофизическая обсерватория имени А.И. Воейкова). С этого времени началось на планомерной основе создание регулярной сети метеорологических и магнитных наблюдений, печатание и распространение материалов наблюдений, создание метеорологического приборостроения и системы поверки приборов.В 1856 году был организован телеграфный сбор данных. В ГФО начался регулярный выпуск ежедневных бюллетеней погоды и составление ежедневной синоптической карты Европы и Сибири.При академике Генрихе Вильде, ставшем в 1868 году директором ГФО, в обсерватории и на метеорологической сети России был проведен ряд важных преобразований, в результате которых на станциях были введены единые сроки наблюдений, метрическая система мер, температура стала измеряться в градусах Цельсия. Были открыты новые метеорологические станции, организовано их систематическое инспектирование, подготовлены новые инструкции по производству наблюдений.При академике Михаиле Рыкачеве, возглавлявшем ГФО с 1895 по 1913 год, была введена единая инструкция для всех станций любого подчинения, которые должны были производить наблюдения приборами, прошедшими поверку и сравнение с нормальными приборами обсерватории. Также при Рыкачеве были заложены основы аэрологической службы.С именем академика Бориса Голицына, ставшего директором ГФО в 1913 году, связана перестройка деятельности учреждения на обеспечение запросов обороны. При обсерватории было создано Главное военно-метеорологическое управление, от которого ведут свое начало Гидрометеорологическая служба Вооруженных сил России, гидрометеослужбы отдельных родов войск. Это способствовало созданию военной метеорологии как самостоятельной дисциплины.Начавшаяся после Октябрьской революции 1917 года Гражданская война и интервенция нанесли огромный ущерб наблюдательной сети – прекратили работу около полутора тысяч станций в разных регионах страны. В 1918 году ГФО получала сводки лишь от 17 станций. После Гражданской войны рядом известных ученых, таких как Владимир Вернадский, Александр Карпинский и др., были приложены значительные усилия по возрождению гидрометеорологической службы. В 1920 году обсерватория получала данные наблюдений с 356 станций, а к 1923 году – с 673.В июне 1921 года Совет народных комиссаров РСФСР принял "Декрет об организации метеорологической службы РСФСР", который узаконил деятельность ГФО как метеорологического центра России и предоставил широкие возможности для развития метеорологических исследований. В 1924 году ГФО была переименована в Главную геофизическую обсерваторию, которая с момента своего основания и до 1929 года выполняла функции руководящего органа Гидрометеорологической службы России.В 1921-1929 годах шел процесс создания метеорологических бюро в союзных республиках, краях, областях. Важную роль в становлении Гидрометеорологической службы страны сыграл Первый геофизический съезд, проходивший в Москве в мае 1925 года и уделивший значительное внимание вопросам организации единой службы. 7 августа 1929 года постановлением Центрального исполнительного комитета (ЦИК) и Совнаркомом СССР был образован Гидрометеорологический комитет СССР при Совнаркоме СССР, которому были подчинены все разрозненные гидрометслужбы страны. 1 января 1930 года было организовано Центральное бюро погоды, преобразованное в 1936 году в Центральный институт погоды (с 1943 года – Центральный институт прогнозов). 14 ноября 1936 года ЦИК и Совнарком СССР приняли постановление об организации Главного управления Гидрометеорологической службы при Совнаркоме СССР.К началу Великой Отечественной войны в Гидрометеорологической службе страны функционировали почти четыре тысячи метеорологических, 190 аэрологических, 240 авиационно-метеорологических станций, более 4,4 тысячи гидрологических станций и постов. Во время войны служба была переведена в состав Красной армии, выполняя работы не только для военных нужд, но и все свои прежние обязанности. В послевоенные годы происходило дальнейшее активное преобразование и усиление Гидрометеорологической службы. Помимо восстановления и расширения наблюдательных сетей происходило укрепление научной и производственной базы службы.В 1960-е годы на Гидрометеослужбу было возложено выполнение ряда новых ответственных задач: создание служб контроля загрязнения атмосферы и водных объектов, активных воздействий на гидрометеорологические и геофизические процессы и явления. Огромное развитие получили спутниковые методы исследования в области метеорологии, гидрологии, океанологии, изучения природных ресурсов. В 1965 году Центральный институт прогнозов и Объединенный вычислительный центр Академии наук и Главного управления гидрометслужбы были объединены в одно учреждение – Гидрометеорологический научно-исследовательский центр СССР (с 1992 года – Гидрометцентр России). 14 октября 1994 года Гидрометцентру России был присвоен статус Государственного научного центра Российской Федерации. В июне 2019 года по решению правительства РФ этот статус был сохранен. В 1978 году Главное управление Гидрометеорологической службы было преобразовано в Государственный комитет по гидрометеорологии и контролю природной среды СССР, который был отнесен к общесоюзным государственным комитетам.После распада СССР была образована Гидрометеорологическая служба России в составе Минэкологии России. С сентября 1992 года, за исключением кратковременных периодов, федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию государственных услуг в области гидрометеорологии и смежных с ней областях, мониторинга окружающей среды, ее загрязнения, государственному надзору за проведением работ по активному воздействию на метеорологические и другие геофизические процессы выполняет Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет), одним из ведущих научно-исследовательских и оперативно-методических учреждений которого является Гидрометцентр России. В состав Росгидромета входят семь территориальных органов – департаментов Росгидромета по федеральным округам, а также 28 федеральных государственных бюджетных учреждений – Управлений по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. При этом большинство из них имеют в своем составе филиалы – центры по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС), расположенные в центрах субъектов РФ. В составе Росгидромета работают 17 научно-исследовательских институтов. В его состав входят также Главный центр информационных технологий и информационного обслуживания авиации, Главный вычислительный центр, Главный авиационный метеорологический центр, Российский государственный музей Арктики и Антарктики, Институт повышения квалификации руководящих работников и специалистов Росгидромета, три военизированных службы активных воздействий на метеорологические процессы. Главная цель деятельности Росгидромета – улучшение точности прогнозов и предупреждений, улучшение качества гидрометеорологического обслуживания, снижение угрозы жизни населения и ущерба экономике страны от погодно-климатических явлений, обеспечение высокого уровня гидрометеорологической безопасности России.От компетентной и слаженной работы метеорологов во многом зависят не только экологическая ситуация в стране, безопасность на транспорте, своевременная защита населения от последствий стихийных бедствий и катастроф, но и стабильное функционирование целых отраслей национальной экономики. В число важных задач Росгидромета также входит гидрометеорологическое обеспечение деятельности Российской Федерации в Арктике, Антарктике и Мировом океане, которое приобретает особое значение в связи с решением задач по освоению богатейших природных ресурсов этих регионов.В сентябре 2010 года правительство РФ утвердило Стратегию развития в области гидрометеорологии и смежных с ней областях на период до 2030 года, которая позволит сформировать высокоэффективную гидрометеорологическую службу, способную в минимальные сроки предоставлять прогнозы погоды, и сообщать об актуальном состоянии окружающей среды.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

ссср

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, ссср, россия, гидрометцентр, федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)