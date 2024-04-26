Фильм "Нирвана" получил спецприз жюри ММКФ-2024
Фильм "Нирвана" режиссера Асифа Ислама из Бангладеш получила спецприз жюри ММКФ
© Redmark films, 2023Кадр из фильма "Нирвана", режиссер Асиф Ислам
© Redmark films, 2023
Кадр из фильма "Нирвана", режиссер Асиф Ислам
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Кинолента "Нирвана" режиссера Асифа Ислама из Бангладеш, получила спецприз жюри 46-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ), передает корреспондент РИА Новости.
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"За бескомпромиссное следование своему концепту фильм "Нирвана" режиссера Асифа Ислама из Бангладеш", - сказал режиссер, член жюри осинового конкурса ММКФ Игорь Волошин.
Церемония вручения наград проходит в пятницу в столичном театре "Россия".
ММКФ – один из старейших фестивалей в мире, впервые он прошел в 1935 году, председателем жюри был режиссер Сергей Эйзенштейн. С 1959 года фестиваль начал проводиться регулярно. За последние 20 лет жюри фестиваля возглавляли крупнейшие кинематографисты мира, среди которых Ричард Гир, Тео Ангелопулос, Алан Паркер, Люк Бессон, Эктор Бабенко, Ким Кидук.