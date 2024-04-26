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Фильм "Нирвана" получил спецприз жюри ММКФ-2024 - РИА Новости, 26.04.2024
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20:46 26.04.2024 (обновлено: 20:51 26.04.2024)
https://ria.ru/20240426/film-1942625240.html
Фильм "Нирвана" получил спецприз жюри ММКФ-2024
Фильм "Нирвана" получил спецприз жюри ММКФ-2024 - РИА Новости, 26.04.2024
Фильм "Нирвана" получил спецприз жюри ММКФ-2024
Кинолента "Нирвана" режиссера Асифа Ислама из Бангладеш, получила спецприз жюри 46-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ), передает корреспондент... РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T20:46
2024-04-26T20:51
игорь волошин
сергей эйзенштейн
ричард гир
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Кинолента "Нирвана" режиссера Асифа Ислама из Бангладеш, получила спецприз жюри 46-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ), передает корреспондент РИА Новости. "За бескомпромиссное следование своему концепту фильм "Нирвана" режиссера Асифа Ислама из Бангладеш", - сказал режиссер, член жюри осинового конкурса ММКФ Игорь Волошин. Церемония вручения наград проходит в пятницу в столичном театре "Россия".
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игорь волошин, сергей эйзенштейн, ричард гир
Игорь Волошин, Сергей Эйзенштейн, Ричард Гир
Фильм "Нирвана" получил спецприз жюри ММКФ-2024

Фильм "Нирвана" режиссера Асифа Ислама из Бангладеш получила спецприз жюри ММКФ

© Redmark films, 2023Кадр из фильма "Нирвана", режиссер Асиф Ислам
Кадр из фильма Нирвана, режиссер Асиф Ислам
© Redmark films, 2023
Кадр из фильма "Нирвана", режиссер Асиф Ислам
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Кинолента "Нирвана" режиссера Асифа Ислама из Бангладеш, получила спецприз жюри 46-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ), передает корреспондент РИА Новости.
«
"За бескомпромиссное следование своему концепту фильм "Нирвана" режиссера Асифа Ислама из Бангладеш", - сказал режиссер, член жюри осинового конкурса ММКФ Игорь Волошин.
Церемония вручения наград проходит в пятницу в столичном театре "Россия".

ММКФ – один из старейших фестивалей в мире, впервые он прошел в 1935 году, председателем жюри был режиссер Сергей Эйзенштейн. С 1959 года фестиваль начал проводиться регулярно. За последние 20 лет жюри фестиваля возглавляли крупнейшие кинематографисты мира, среди которых Ричард Гир, Тео Ангелопулос, Алан Паркер, Люк Бессон, Эктор Бабенко, Ким Кидук.

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