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Фильм "Партнеры" победил в конкурсе короткометражного кино ММКФ - РИА Новости, 26.04.2024
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Культура
 
20:17 26.04.2024 (обновлено: 20:38 26.04.2024)
https://ria.ru/20240426/film-1942619850.html
Фильм "Партнеры" победил в конкурсе короткометражного кино ММКФ
Фильм "Партнеры" победил в конкурсе короткометражного кино ММКФ - РИА Новости, 26.04.2024
Фильм "Партнеры" победил в конкурсе короткометражного кино ММКФ
Кинолента "Партнеры" испанского режиссёра Хосе Марии Флореса получила приз в конкурсе короткометражного кино Московского международного кинофестиваля (ММКФ),... РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T20:17
2024-04-26T20:38
марокко
сергей эйзенштейн
ричард гир
алан паркер
московский международный кинофестиваль
культура
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Кинолента "Партнеры" испанского режиссёра Хосе Марии Флореса получила приз в конкурсе короткометражного кино Московского международного кинофестиваля (ММКФ), передает корреспондент РИА Новости. Церемония вручения наград проходит в пятницу в столичном театре "Россия". "Конечно, нам было сложно выбрать одну картину, которая заслуживает гран-при, тем не менее после долгих обсуждений мы выбрали победителя. Для вручения гран-при мы единогласно выбрали фильм, который потряс нас с точки зрения технического и художественного мастерства. Гран-при 46-го Московского международного кинофестиваля короткометражного конкурса вручается фильму "Партнеры"", - сказал председатель жюри короткометражного конкурса, режиссер и сценарист из Марокко Абделила Эль-Джаухари. ММКФ - один из старейших фестивалей в мире, впервые он прошел в 1935 году, председателем жюри был режиссер Сергей Эйзенштейн. С 1959 года фестиваль начал проводиться регулярно. За последние 20 лет жюри фестиваля возглавляли крупнейшие кинематографисты мира, среди которых Ричард Гир, Тео Ангелопулос, Алан Паркер, Люк Бессон, Эктор Бабенко, Ким Ки Дук.
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марокко, сергей эйзенштейн, ричард гир, алан паркер, московский международный кинофестиваль
Марокко, Сергей Эйзенштейн, Ричард Гир, Алан Паркер, Московский международный кинофестиваль, Культура
Фильм "Партнеры" победил в конкурсе короткометражного кино ММКФ

Испанский фильм "Партнеры" получил приз в конкурсе короткометражного кино ММКФ

© Héctor Ramos García, 2023Кадр из фильма "Партнеры" режиссёра Хосе Марии Флореса
Кадр из фильма Партнеры режиссёра Хосе Марии Флореса
© Héctor Ramos García, 2023
Кадр из фильма "Партнеры" режиссёра Хосе Марии Флореса
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Кинолента "Партнеры" испанского режиссёра Хосе Марии Флореса получила приз в конкурсе короткометражного кино Московского международного кинофестиваля (ММКФ), передает корреспондент РИА Новости.
Церемония вручения наград проходит в пятницу в столичном театре "Россия".
«
"Конечно, нам было сложно выбрать одну картину, которая заслуживает гран-при, тем не менее после долгих обсуждений мы выбрали победителя. Для вручения гран-при мы единогласно выбрали фильм, который потряс нас с точки зрения технического и художественного мастерства. Гран-при 46-го Московского международного кинофестиваля короткометражного конкурса вручается фильму "Партнеры"", - сказал председатель жюри короткометражного конкурса, режиссер и сценарист из Марокко Абделила Эль-Джаухари.
ММКФ - один из старейших фестивалей в мире, впервые он прошел в 1935 году, председателем жюри был режиссер Сергей Эйзенштейн. С 1959 года фестиваль начал проводиться регулярно. За последние 20 лет жюри фестиваля возглавляли крупнейшие кинематографисты мира, среди которых Ричард Гир, Тео Ангелопулос, Алан Паркер, Люк Бессон, Эктор Бабенко, Ким Ки Дук.
Кадр из фильма Дыхание холода, режиссер Нахид Азизи Седиг
Фильм "Дыхание холода" получил приз зрительских симпатий ММКФ
20:14
 
КультураМароккоСергей ЭйзенштейнРичард ГирАлан ПаркерМосковский международный кинофестиваль
 
 
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