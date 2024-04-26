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Фильм "Дыхание холода" получил приз зрительских симпатий ММКФ - РИА Новости, 26.04.2024
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20:14 26.04.2024 (обновлено: 21:11 26.04.2024)
https://ria.ru/20240426/film-1942619628.html
Фильм "Дыхание холода" получил приз зрительских симпатий ММКФ
Фильм "Дыхание холода" получил приз зрительских симпатий ММКФ - РИА Новости, 26.04.2024
Фильм "Дыхание холода" получил приз зрительских симпатий ММКФ
Фильм "Дыхание холода" иранского режиссера Нахид Азизи Седиг получил приз зрительских симпатий 46-го Московского международного кинофестиваля, передает... РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T20:14
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Фильм "Дыхание холода" иранского режиссера Нахид Азизи Седиг получил приз зрительских симпатий 46-го Московского международного кинофестиваля, передает корреспондент РИА Новости. "Для меня особая честь – объявить победителя в номинации "Приз зрительских симпатий" – "Дыхание холода", - сказал программный директор ММКФ Иван Кудрявцев. Он также напомнил, что за дни фестиваля было показано более 280 фильмов. Фильм "Ладья" режиссера Сэма Калантари удостоился приза Федерации киноклубов России в конкурсе документального кино. Из программы "Русские премьеры" федерация выделила картину российско-индийского производства "Надо снимать фильмы о любви" режиссера Романа Михайлова "за точную формулу смысла жизни в кино". Особого упоминания удостоился фильм "Ненормальный" режиссера Ильи Маланина "за музыку, преодолевающую притяжение". В основном конкурсе приз федерации достался кинокартине "Мартин читает Коран" режиссера Юрия Сауле "за глубину исследования бездны человеческого отчаяния". Этот же фильм отметило жюри российской кинокритики особым дипломом со специальным упоминанием "за глубину драматургического поиска пути мировоззренческого диалога". Приза жюри российской кинокритики удостоилась картина "Стыд" режиссера Мигеля Сальгадо совместного производства Мексики и Катара с формулировкой "за яркий пример профессионального взгляда на возрождение человеческого духа". Фильм "Мэй" китайского режиссера Ло Дуна удостоился приза гильдии неигрового кино и телевидения. Приза жюри NETPAC удостоился фильм "Надо снимать фильмы о любви" режиссера Романа Михайлова с формулировкой "за отражение нежности в водах реки Ганг". Также жюри отметили специальным упоминанием картину "Дыхание холода" иранского режиссера Нахид Азизи Седиг. ММКФ – один из старейших фестивалей в мире, впервые он прошел в 1935 году, председателем жюри был режиссер Сергей Эйзенштейн. С 1959 года фестиваль начал проводиться регулярно. За последние 20 лет жюри фестиваля возглавляли крупнейшие кинематографисты мира, среди которых Ричард Гир, Тео Ангелопулос, Алан Паркер, Люк Бессон, Эктор Бабенко, Ким Ки Дук. В 2024 году кинофестиваль проходит с 19 по 26 апреля.
https://ria.ru/20240424/gollivud-1941973197.html
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россия, мексика, катар, сергей эйзенштейн, ричард гир, алан паркер
Россия, Мексика, Катар, Сергей Эйзенштейн, Ричард Гир, Алан Паркер
Фильм "Дыхание холода" получил приз зрительских симпатий ММКФ

Иранский фильм "Дыхание холода" получил приз зрительских симпатий ММКФ-2024

© Мadakto pictures, 2023Кадр из фильма "Дыхание холода", режиссер Нахид Азизи Седиг
Кадр из фильма Дыхание холода, режиссер Нахид Азизи Седиг
© Мadakto pictures, 2023
Кадр из фильма "Дыхание холода", режиссер Нахид Азизи Седиг
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Фильм "Дыхание холода" иранского режиссера Нахид Азизи Седиг получил приз зрительских симпатий 46-го Московского международного кинофестиваля, передает корреспондент РИА Новости.
«
"Для меня особая честь – объявить победителя в номинации "Приз зрительских симпатий" – "Дыхание холода", - сказал программный директор ММКФ Иван Кудрявцев. Он также напомнил, что за дни фестиваля было показано более 280 фильмов.
Киножурналист, продюсер, автор и ведущий программы Индустрия кино, председатель отборочной комиссии ММКФ Иван Кудрявцев - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
Голливуд уже не сможет работать в России как раньше, заявили на ММКФ
24 апреля, 11:48
Фильм "Ладья" режиссера Сэма Калантари удостоился приза Федерации киноклубов России в конкурсе документального кино. Из программы "Русские премьеры" федерация выделила картину российско-индийского производства "Надо снимать фильмы о любви" режиссера Романа Михайлова "за точную формулу смысла жизни в кино". Особого упоминания удостоился фильм "Ненормальный" режиссера Ильи Маланина "за музыку, преодолевающую притяжение".
В основном конкурсе приз федерации достался кинокартине "Мартин читает Коран" режиссера Юрия Сауле "за глубину исследования бездны человеческого отчаяния". Этот же фильм отметило жюри российской кинокритики особым дипломом со специальным упоминанием "за глубину драматургического поиска пути мировоззренческого диалога".
Приза жюри российской кинокритики удостоилась картина "Стыд" режиссера Мигеля Сальгадо совместного производства Мексики и Катара с формулировкой "за яркий пример профессионального взгляда на возрождение человеческого духа".
Фильм "Мэй" китайского режиссера Ло Дуна удостоился приза гильдии неигрового кино и телевидения.
Церемония открытия 46-го Московского международного кинофестиваля в театре Россия - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
Иранский режиссер Седиг стал лучшим на ММКФ за фильм "Дыхание холода"
20:11
Приза жюри NETPAC удостоился фильм "Надо снимать фильмы о любви" режиссера Романа Михайлова с формулировкой "за отражение нежности в водах реки Ганг". Также жюри отметили специальным упоминанием картину "Дыхание холода" иранского режиссера Нахид Азизи Седиг.
ММКФ – один из старейших фестивалей в мире, впервые он прошел в 1935 году, председателем жюри был режиссер Сергей Эйзенштейн. С 1959 года фестиваль начал проводиться регулярно. За последние 20 лет жюри фестиваля возглавляли крупнейшие кинематографисты мира, среди которых Ричард Гир, Тео Ангелопулос, Алан Паркер, Люк Бессон, Эктор Бабенко, Ким Ки Дук. В 2024 году кинофестиваль проходит с 19 по 26 апреля.
Президент ММКФ Никита Михалков на церемонии открытия 46-го Московского международного кинофестиваля в театре Россия. - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
В Москве открылся ММКФ
19 апреля, 23:04
 
РоссияМексикаКатарСергей ЭйзенштейнРичард ГирАлан Паркер
 
 
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