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Бельгия готова поставить Украине истребители F-16 в этом году - РИА Новости, 26.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
20:03 26.04.2024
https://ria.ru/20240426/f-16-1942616410.html
Бельгия готова поставить Украине истребители F-16 в этом году
Бельгия готова поставить Украине истребители F-16 в этом году - РИА Новости, 26.04.2024
Бельгия готова поставить Украине истребители F-16 в этом году
Бельгия может поставить свои истребители F-16 Украине до конца 2024 года, заявила министр обороны королевства Людивин Дедондер. РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T20:03
2024-04-26T20:03
специальная военная операция на украине
в мире
украина
бельгия
россия
сергей лавров
людивин дедондер
александр де кроо
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БРЮССЕЛЬ, 26 апр – РИА Новости. Бельгия может поставить свои истребители F-16 Украине до конца 2024 года, заявила министр обороны королевства Людивин Дедондер. "Мы решили поставить наши истребители F-16 Украине как можно скорее, чтобы укрепить ее обороноспособность… Мы сделаем все возможное, чтобы это произошло до конца 2024 года", - сказала министр на пресс-конференции в Брюсселе по итогам заседания правительства. Она добавила, что окончательные даты поставок будут зависеть от поступления запчастей, а также новых самолетов, заказанных в США. При этом Бельгия будет руководствоваться соображениями поддержания собственной безопасности, пояснила министр. Ранее бельгийский премьер-министр Александр де Кроо заявил, что Бельгия хочет ускорить процесс подготовки украинских пилотов и техников для работы с истребителями F-16, чтобы "дать Украине такое средство воздушной защиты. Он также говорил, что Бельгия сможет поставить Украине F-16 не раньше следующего года при условии, что такое решение утвердит после обновления следующее правительство королевства. Вопрос о поставках самолетов вызвал оживленные споры в Бельгии, так как критики такого решения опасаются снижения боеспособности бельгийских ВВС. В частности, по данным СМИ, в настоящее время Бельгия располагает лишь 24 исправными F-16, которые задействованы в патрулировании не только бельгийских границ, но и границ других стран НАТО. Ранее глава минобороны заявляла, что Бельгия может передать Киеву "несколько" F-16, но это произойдет после наступления 2025 года и будет зависеть от скорости поставок F-35 для бельгийских ВВС из США. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20240412/f16-1939582296.html
https://ria.ru/20240420/ukraina-1941276160.html
https://ria.ru/20240329/ukraina-1936733005.html
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в мире, украина, бельгия, россия, сергей лавров, людивин дедондер, александр де кроо, нато, f-16, f-35
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Бельгия, Россия, Сергей Лавров, Людивин Дедондер, Александр де Кроо, НАТО, F-16, F-35, В мире
Бельгия готова поставить Украине истребители F-16 в этом году

Дедондер: Бельгия может поставить свои истребители F-16 Украине до конца года

© Фото : U.S. Air Force / Airman 1st Class Bailee DarbasieИстребитель F-16 ВВС Бельгии
Истребитель F-16 ВВС Бельгии - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
© Фото : U.S. Air Force / Airman 1st Class Bailee Darbasie
Истребитель F-16 ВВС Бельгии. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 26 апр – РИА Новости. Бельгия может поставить свои истребители F-16 Украине до конца 2024 года, заявила министр обороны королевства Людивин Дедондер.
"Мы решили поставить наши истребители F-16 Украине как можно скорее, чтобы укрепить ее обороноспособность… Мы сделаем все возможное, чтобы это произошло до конца 2024 года", - сказала министр на пресс-конференции в Брюсселе по итогам заседания правительства.
Истребитель F-16 ВВС Бельгии - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
Премьер Бельгии рассказал, когда страна может поставить F-16 Украине
12 апреля, 12:48
Она добавила, что окончательные даты поставок будут зависеть от поступления запчастей, а также новых самолетов, заказанных в США. При этом Бельгия будет руководствоваться соображениями поддержания собственной безопасности, пояснила министр.
Ранее бельгийский премьер-министр Александр де Кроо заявил, что Бельгия хочет ускорить процесс подготовки украинских пилотов и техников для работы с истребителями F-16, чтобы "дать Украине такое средство воздушной защиты. Он также говорил, что Бельгия сможет поставить Украине F-16 не раньше следующего года при условии, что такое решение утвердит после обновления следующее правительство королевства.
Вопрос о поставках самолетов вызвал оживленные споры в Бельгии, так как критики такого решения опасаются снижения боеспособности бельгийских ВВС. В частности, по данным СМИ, в настоящее время Бельгия располагает лишь 24 исправными F-16, которые задействованы в патрулировании не только бельгийских границ, но и границ других стран НАТО.
Изображение сгенерировано ИИ
Плачь, Украина, тебе дали денег
20 апреля, 21:36
Ранее глава минобороны заявляла, что Бельгия может передать Киеву "несколько" F-16, но это произойдет после наступления 2025 года и будет зависеть от скорости поставок F-35 для бельгийских ВВС из США.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Истребитель F-16 - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
Бельгия выделит Украине сто миллионов евро на обслуживание F-16
29 марта, 19:19
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВ миреУкраинаБельгияРоссияСергей ЛавровЛюдивин ДедондерАлександр де КрооНАТОF-16F-35
 
 
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