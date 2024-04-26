https://ria.ru/20240426/evroparlament-1942498417.html
В Кремле прокомментировали резолюцию ЕП по президентским выборам
В Кремле прокомментировали резолюцию ЕП по президентским выборам - РИА Новости, 26.04.2024
В Кремле прокомментировали резолюцию ЕП по президентским выборам
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о резолюции Европарламента, где раскритиковали президентские выборы в РФ, заявил, что вряд ли это... РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T13:59
2024-04-26T13:59
2024-04-26T13:59
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россия
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дмитрий песков
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европарламент
евросоюз
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о резолюции Европарламента, где раскритиковали президентские выборы в РФ, заявил, что вряд ли это заявления, к которым готовы прислушиваться, Европейский парламент давно скатился к позиции русофобии. "Вряд ли это те заявления, к которым мы готовы прислушиваться. Собственно, Европарламент уже давно остановился на позициях прочной, последовательной русофобии, и, конечно, вопреки, наверное, основному призванию парламентариев - это выстраивать диалог и искать пути для выстраивания диалога, он превратился в машину таких оголтелых заявлений, внутренних противоречий и так далее. Вот так мы к этому и относимся", - сказал Песков, комментируя отношение Кремля к данной резолюции. Европейский парламент, завершивший в четверг последнюю пленарную сессию в нынешнем составе перед выборами, принял резолюцию, в которой раскритиковал президентские выборы в России и призвал ограничить контакты с российским руководством. В ЕП также потребовали ввести санкции против организаторов выборов в Крыму, Севастополе, а также ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. При этом евродепутаты, обвинившие Россию во вмешательстве в дела Евросоюза и "коррупционировании" депутатов Европарламента, сами призвали ЕС "активно взаимодействовать и предлагать поддержку российской демократической оппозиции". Резолюции Европарламента по внешнеполитическим вопросам носят рекомендательный характер и не являются обязательными для исполнения институтами Евросоюза или государствами-членами ЕС. Эта резолюция была принята, несмотря на обещания Европарламента не комментировать российские выборы. В частности, в марте этого года пресс-служба Европарламента заявляла, что он не будет участвовать в наблюдении за президентскими выборами в РФ, а также комментировать их результаты. В марте в России прошли президентские выборы, на которых победу одержал действующий глава государства Владимир Путин.
https://ria.ru/20240318/vybory-1933981916.html
https://ria.ru/20240209/rezolyutsiya-1926329988.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, севастополь, донецкая народная республика, дмитрий песков, владимир путин, европарламент, евросоюз
В мире, Россия, Севастополь, Донецкая Народная Республика, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Европарламент, Евросоюз
В Кремле прокомментировали резолюцию ЕП по президентским выборам
Песков заявил, что Европарламент давно скатился к позиции русофобии
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о резолюции Европарламента, где раскритиковали президентские выборы в РФ, заявил, что вряд ли это заявления, к которым готовы прислушиваться, Европейский парламент давно скатился к позиции русофобии.
"Вряд ли это те заявления, к которым мы готовы прислушиваться. Собственно, Европарламент уже давно остановился на позициях прочной, последовательной русофобии, и, конечно, вопреки, наверное, основному призванию парламентариев - это выстраивать диалог и искать пути для выстраивания диалога, он превратился в машину таких оголтелых заявлений, внутренних противоречий и так далее. Вот так мы к этому и относимся", - сказал Песков, комментируя отношение Кремля к данной резолюции.
Европейский парламент, завершивший в четверг последнюю пленарную сессию в нынешнем составе перед выборами, принял резолюцию, в которой раскритиковал президентские выборы в России и призвал ограничить контакты с российским руководством. В ЕП также потребовали ввести санкции против организаторов выборов в Крыму, Севастополе
, а также ДНР
, ЛНР
, Херсонской и Запорожской областях
.
При этом евродепутаты, обвинившие Россию во вмешательстве в дела Евросоюза и "коррупционировании" депутатов Европарламента, сами призвали ЕС
"активно взаимодействовать и предлагать поддержку российской демократической оппозиции".
Резолюции Европарламента по внешнеполитическим вопросам носят рекомендательный характер и не являются обязательными для исполнения институтами Евросоюза или государствами-членами ЕС.
Эта резолюция была принята, несмотря на обещания Европарламента не комментировать российские выборы. В частности, в марте этого года пресс-служба Европарламента заявляла, что он не будет участвовать в наблюдении за президентскими выборами в РФ, а также комментировать их результаты.
В марте в России прошли президентские выборы, на которых победу одержал действующий глава государства Владимир Путин
.