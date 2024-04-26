https://ria.ru/20240426/evroparlament-1942498417.html

В Кремле прокомментировали резолюцию ЕП по президентским выборам

В Кремле прокомментировали резолюцию ЕП по президентским выборам - РИА Новости, 26.04.2024

В Кремле прокомментировали резолюцию ЕП по президентским выборам

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о резолюции Европарламента, где раскритиковали президентские выборы в РФ, заявил, что вряд ли это... РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T13:59

2024-04-26T13:59

2024-04-26T13:59

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донецкая народная республика

дмитрий песков

владимир путин

европарламент

евросоюз

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о резолюции Европарламента, где раскритиковали президентские выборы в РФ, заявил, что вряд ли это заявления, к которым готовы прислушиваться, Европейский парламент давно скатился к позиции русофобии. "Вряд ли это те заявления, к которым мы готовы прислушиваться. Собственно, Европарламент уже давно остановился на позициях прочной, последовательной русофобии, и, конечно, вопреки, наверное, основному призванию парламентариев - это выстраивать диалог и искать пути для выстраивания диалога, он превратился в машину таких оголтелых заявлений, внутренних противоречий и так далее. Вот так мы к этому и относимся", - сказал Песков, комментируя отношение Кремля к данной резолюции. Европейский парламент, завершивший в четверг последнюю пленарную сессию в нынешнем составе перед выборами, принял резолюцию, в которой раскритиковал президентские выборы в России и призвал ограничить контакты с российским руководством. В ЕП также потребовали ввести санкции против организаторов выборов в Крыму, Севастополе, а также ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. При этом евродепутаты, обвинившие Россию во вмешательстве в дела Евросоюза и "коррупционировании" депутатов Европарламента, сами призвали ЕС "активно взаимодействовать и предлагать поддержку российской демократической оппозиции". Резолюции Европарламента по внешнеполитическим вопросам носят рекомендательный характер и не являются обязательными для исполнения институтами Евросоюза или государствами-членами ЕС. Эта резолюция была принята, несмотря на обещания Европарламента не комментировать российские выборы. В частности, в марте этого года пресс-служба Европарламента заявляла, что он не будет участвовать в наблюдении за президентскими выборами в РФ, а также комментировать их результаты. В марте в России прошли президентские выборы, на которых победу одержал действующий глава государства Владимир Путин.

https://ria.ru/20240318/vybory-1933981916.html

https://ria.ru/20240209/rezolyutsiya-1926329988.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, севастополь, донецкая народная республика, дмитрий песков, владимир путин, европарламент, евросоюз