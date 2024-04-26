https://ria.ru/20240426/eksport-1942477229.html

Экспорт креативных индустрий будут активнее поддерживать в регионах

Экспорт креативных индустрий будут активнее поддерживать в регионах - РИА Новости, 26.04.2024

Экспорт креативных индустрий будут активнее поддерживать в регионах

"Мозговой штурм" по развитию экспорта креативных индустрий прошел 26 апреля в Ленинградской области в рамках Всероссийской конференции поддержки экспорта,... РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T12:48

2024-04-26T12:48

2024-04-26T12:49

экономика

россия

российский экспортный центр (рэц)

бренд сделано в россии (made in russia)

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. "Мозговой штурм" по развитию экспорта креативных индустрий прошел 26 апреля в Ленинградской области в рамках Всероссийской конференции поддержки экспорта, сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ)."Перед центрами поддержки экспорта поставлена задача не только оценить потенциал экспорта креативных индустрий своего региона, но и проработать вопрос коллаборации классического и креативного экспорта", - говорится в сообщении."Моноотраслевая структура экспорта ряда регионов в современных условиях - это риск. Но что же делать, если перечень товарных позиций, выпускаемых и экспортируемых из региона, ограничен? Мы видим решение в развитии нетоварного экспорта - это экспорт услуг, франшиз и креативных индустрий. Такой экспорт специфичен. Компаниям, занятым в этой сфере, зачастую не подходят классические меры поддержки и нужны уникальные разработанные именно под них услуги", - отметила директор по развитию региональной инфраструктуры поддержки экспорта РЭЦ Наталья Минаева.Продвижение нетоварного экспорта - это не только валютная выручка, но и популяризация российского образа жизни за рубежом, продвижение российской культуры и ценностей. Российский экспортный центр делает ставку на синергию продвижения мягкой силы и экспорта продукции под брендом "Сделано в России".Всероссийская конференция инфраструктуры поддержки экспорта проводится РЭЦ. В ходе конференции представители РЭЦ и центров поддержки экспорта из 82 регионов России подведут итоги поддержки экспортно ориентированного бизнеса в первом квартале текущего года.

https://ria.ru/20240426/kompensatsiya-1942441530.html

россия

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, россия, российский экспортный центр (рэц), бренд сделано в россии (made in russia)