https://ria.ru/20240426/eksport-1942477229.html
Экспорт креативных индустрий будут активнее поддерживать в регионах
Экспорт креативных индустрий будут активнее поддерживать в регионах - РИА Новости, 26.04.2024
Экспорт креативных индустрий будут активнее поддерживать в регионах
"Мозговой штурм" по развитию экспорта креативных индустрий прошел 26 апреля в Ленинградской области в рамках Всероссийской конференции поддержки экспорта,... РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T12:48
2024-04-26T12:48
2024-04-26T12:49
экономика
россия
российский экспортный центр (рэц)
бренд сделано в россии (made in russia)
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. "Мозговой штурм" по развитию экспорта креативных индустрий прошел 26 апреля в Ленинградской области в рамках Всероссийской конференции поддержки экспорта, сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ)."Перед центрами поддержки экспорта поставлена задача не только оценить потенциал экспорта креативных индустрий своего региона, но и проработать вопрос коллаборации классического и креативного экспорта", - говорится в сообщении."Моноотраслевая структура экспорта ряда регионов в современных условиях - это риск. Но что же делать, если перечень товарных позиций, выпускаемых и экспортируемых из региона, ограничен? Мы видим решение в развитии нетоварного экспорта - это экспорт услуг, франшиз и креативных индустрий. Такой экспорт специфичен. Компаниям, занятым в этой сфере, зачастую не подходят классические меры поддержки и нужны уникальные разработанные именно под них услуги", - отметила директор по развитию региональной инфраструктуры поддержки экспорта РЭЦ Наталья Минаева.Продвижение нетоварного экспорта - это не только валютная выручка, но и популяризация российского образа жизни за рубежом, продвижение российской культуры и ценностей. Российский экспортный центр делает ставку на синергию продвижения мягкой силы и экспорта продукции под брендом "Сделано в России".Всероссийская конференция инфраструктуры поддержки экспорта проводится РЭЦ. В ходе конференции представители РЭЦ и центров поддержки экспорта из 82 регионов России подведут итоги поддержки экспортно ориентированного бизнеса в первом квартале текущего года.
https://ria.ru/20240426/kompensatsiya-1942441530.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, российский экспортный центр (рэц), бренд сделано в россии (made in russia)
Экономика, Россия, Российский экспортный центр (РЭЦ), Бренд Сделано в России (Made in Russia)
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. "Мозговой штурм" по развитию экспорта креативных индустрий прошел 26 апреля в Ленинградской области в рамках Всероссийской конференции поддержки экспорта, сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ).
"Перед центрами поддержки экспорта поставлена задача не только оценить потенциал экспорта креативных индустрий своего региона, но и проработать вопрос коллаборации классического и креативного экспорта", - говорится в сообщении.
"Моноотраслевая структура экспорта ряда регионов в современных условиях - это риск. Но что же делать, если перечень товарных позиций, выпускаемых и экспортируемых из региона, ограничен? Мы видим решение в развитии нетоварного экспорта - это экспорт услуг, франшиз и креативных индустрий. Такой экспорт специфичен. Компаниям, занятым в этой сфере, зачастую не подходят классические меры поддержки и нужны уникальные разработанные именно под них услуги", - отметила директор по развитию региональной инфраструктуры поддержки экспорта РЭЦ Наталья Минаева.
Продвижение нетоварного экспорта - это не только валютная выручка, но и популяризация российского образа жизни за рубежом, продвижение российской культуры и ценностей. Российский экспортный центр делает ставку на синергию продвижения мягкой силы и экспорта продукции под брендом "Сделано в России".
Всероссийская конференция инфраструктуры поддержки экспорта проводится РЭЦ. В ходе конференции представители РЭЦ
и центров поддержки экспорта из 82 регионов России подведут итоги поддержки экспортно ориентированного бизнеса в первом квартале текущего года.