https://ria.ru/20240426/ekonomika-1942525112.html

Перегрев российской экономики сохраняется, заявила Набиуллина

Перегрев российской экономики сохраняется, заявила Набиуллина - РИА Новости, 26.04.2024

Перегрев российской экономики сохраняется, заявила Набиуллина

Перегрев экономики РФ сохраняется, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T15:28

2024-04-26T15:28

2024-04-26T15:28

экономика

россия

эльвира набиуллина

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Перегрев экономики РФ сохраняется, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. "Что касается перегрева и пика перегрева. Мы продолжаем считать, что пик перегрева пройден осенью. Но перегрев сохраняется. То есть рост спроса продолжает опережать возможности расширения предложения", - сказала Набиуллина в ходе своей пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ.

https://ria.ru/20240322/tsb-1934971493.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф)