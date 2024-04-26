https://ria.ru/20240426/ekonomika-1942525112.html
Перегрев российской экономики сохраняется, заявила Набиуллина
Перегрев российской экономики сохраняется, заявила Набиуллина - РИА Новости, 26.04.2024
Перегрев российской экономики сохраняется, заявила Набиуллина
Перегрев экономики РФ сохраняется, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T15:28
2024-04-26T15:28
2024-04-26T15:28
экономика
россия
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Перегрев экономики РФ сохраняется, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. "Что касается перегрева и пика перегрева. Мы продолжаем считать, что пик перегрева пройден осенью. Но перегрев сохраняется. То есть рост спроса продолжает опережать возможности расширения предложения", - сказала Набиуллина в ходе своей пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ.
https://ria.ru/20240322/tsb-1934971493.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Эльвира Набиуллина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Перегрев российской экономики сохраняется, заявила Набиуллина
Глава ЦБ Набиуллина: перегрев экономики России сохраняется