https://ria.ru/20240426/ege-1942571810.html

Генпрокуратура проверит готовность системы образования к проведению ЕГЭ

Генпрокуратура проверит готовность системы образования к проведению ЕГЭ - РИА Новости, 26.04.2024

Генпрокуратура проверит готовность системы образования к проведению ЕГЭ

Генпрокурор РФ Игорь Краснов поручил проверить готовность системы образования к проведению ЕГЭ в России, сообщается в Telegram-канале ведомства. РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T17:55

2024-04-26T17:55

2024-04-26T17:55

общество

россия

игорь краснов

генеральная прокуратура рф

единый государственный экзамен (егэ)

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Генпрокурор РФ Игорь Краснов поручил проверить готовность системы образования к проведению ЕГЭ в России, сообщается в Telegram-канале ведомства. "По поручению Игоря Краснова прокуроры оценят готовность системы образования к проведению ЕГЭ", - говорится в сообщении. Отмечается, что прокуроры ориентированы на принятие неотложных мер в случаях нарушения прав несовершеннолетних на получение образования, особенно на территории регионов, пострадавших от паводка. "Надзорным сопровождением охвачены не только мероприятия по проведению ЕГЭ, но периоды подготовки к экзамену и обжалования его результатов", - уточнили в ведомстве.

https://ria.ru/20240424/lektsii-1942019915.html

https://ria.ru/20240422/ege-1941486145.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, игорь краснов, генеральная прокуратура рф, единый государственный экзамен (егэ)