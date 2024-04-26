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Генпрокуратура проверит готовность системы образования к проведению ЕГЭ - РИА Новости, 26.04.2024
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17:55 26.04.2024
https://ria.ru/20240426/ege-1942571810.html
Генпрокуратура проверит готовность системы образования к проведению ЕГЭ
Генпрокуратура проверит готовность системы образования к проведению ЕГЭ - РИА Новости, 26.04.2024
Генпрокуратура проверит готовность системы образования к проведению ЕГЭ
Генпрокурор РФ Игорь Краснов поручил проверить готовность системы образования к проведению ЕГЭ в России, сообщается в Telegram-канале ведомства. РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T17:55
2024-04-26T17:55
общество
россия
игорь краснов
генеральная прокуратура рф
единый государственный экзамен (егэ)
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Генпрокурор РФ Игорь Краснов поручил проверить готовность системы образования к проведению ЕГЭ в России, сообщается в Telegram-канале ведомства. "По поручению Игоря Краснова прокуроры оценят готовность системы образования к проведению ЕГЭ", - говорится в сообщении. Отмечается, что прокуроры ориентированы на принятие неотложных мер в случаях нарушения прав несовершеннолетних на получение образования, особенно на территории регионов, пострадавших от паводка. "Надзорным сопровождением охвачены не только мероприятия по проведению ЕГЭ, но периоды подготовки к экзамену и обжалования его результатов", - уточнили в ведомстве.
https://ria.ru/20240424/lektsii-1942019915.html
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общество, россия, игорь краснов, генеральная прокуратура рф, единый государственный экзамен (егэ)
Общество, Россия, Игорь Краснов, Генеральная прокуратура РФ, Единый государственный экзамен (ЕГЭ)
Генпрокуратура проверит готовность системы образования к проведению ЕГЭ

Генпрокурор поручил проверить готовность системы образования к проведению ЕГЭ

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкУчащиеся и преподаватель в аудитории во время сдачи единого государственного экзамена
Учащиеся и преподаватель в аудитории во время сдачи единого государственного экзамена - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Учащиеся и преподаватель в аудитории во время сдачи единого государственного экзамена . Архивное фото
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Генпрокурор РФ Игорь Краснов поручил проверить готовность системы образования к проведению ЕГЭ в России, сообщается в Telegram-канале ведомства.
"По поручению Игоря Краснова прокуроры оценят готовность системы образования к проведению ЕГЭ", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что прокуроры ориентированы на принятие неотложных мер в случаях нарушения прав несовершеннолетних на получение образования, особенно на территории регионов, пострадавших от паводка.
"Надзорным сопровождением охвачены не только мероприятия по проведению ЕГЭ, но периоды подготовки к экзамену и обжалования его результатов", - уточнили в ведомстве.
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ОбществоРоссияИгорь КрасновГенеральная прокуратура РФЕдиный государственный экзамен (ЕГЭ)
 
 
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