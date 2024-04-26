https://ria.ru/20240426/dvizhenie-1942629136.html
На севере Крыма приостановили движение автотранспорта
На севере Крыма приостановили движение автотранспорта - РИА Новости, 26.04.2024
На севере Крыма приостановили движение автотранспорта
Движение автотранспорта через пункт пропуска "Джанкой" на севере Крыма временно остановлено, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на пункте... РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T21:16
2024-04-26T21:16
2024-04-26T21:16
специальная военная операция на украине
республика крым
общество
джанкой
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр - РИА Новости. Движение автотранспорта через пункт пропуска "Джанкой" на севере Крыма временно остановлено, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на пункте пропуска. "Временно перекрыто движение через пункт пропуска Джанкой", - говорится в сообщении. Ранее поступило сообщение о приостановке движения автотранспорта на Крымском мосту.
https://ria.ru/20240214/most-1927216284.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика крым, общество, джанкой
Специальная военная операция на Украине, Республика Крым, Общество, Джанкой
На севере Крыма приостановили движение автотранспорта
Движение транспорта через пункт пропуска "Джанкой" на севере Крыма приостановили