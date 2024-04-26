https://ria.ru/20240426/dvizhenie-1942629136.html

На севере Крыма приостановили движение автотранспорта

На севере Крыма приостановили движение автотранспорта - РИА Новости, 26.04.2024

На севере Крыма приостановили движение автотранспорта

Движение автотранспорта через пункт пропуска "Джанкой" на севере Крыма временно остановлено, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на пункте... РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T21:16

2024-04-26T21:16

2024-04-26T21:16

специальная военная операция на украине

республика крым

общество

джанкой

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр - РИА Новости. Движение автотранспорта через пункт пропуска "Джанкой" на севере Крыма временно остановлено, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на пункте пропуска. "Временно перекрыто движение через пункт пропуска Джанкой", - говорится в сообщении. Ранее поступило сообщение о приостановке движения автотранспорта на Крымском мосту.

https://ria.ru/20240214/most-1927216284.html

республика крым

джанкой

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

республика крым, общество, джанкой