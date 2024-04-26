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На севере Крыма приостановили движение автотранспорта - РИА Новости, 26.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:16 26.04.2024
https://ria.ru/20240426/dvizhenie-1942629136.html
На севере Крыма приостановили движение автотранспорта
На севере Крыма приостановили движение автотранспорта - РИА Новости, 26.04.2024
На севере Крыма приостановили движение автотранспорта
Движение автотранспорта через пункт пропуска "Джанкой" на севере Крыма временно остановлено, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на пункте... РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T21:16
2024-04-26T21:16
специальная военная операция на украине
республика крым
общество
джанкой
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр - РИА Новости. Движение автотранспорта через пункт пропуска "Джанкой" на севере Крыма временно остановлено, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на пункте пропуска. "Временно перекрыто движение через пункт пропуска Джанкой", - говорится в сообщении. Ранее поступило сообщение о приостановке движения автотранспорта на Крымском мосту.
https://ria.ru/20240214/most-1927216284.html
республика крым
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республика крым, общество, джанкой
Специальная военная операция на Украине, Республика Крым, Общество, Джанкой
На севере Крыма приостановили движение автотранспорта

Движение транспорта через пункт пропуска "Джанкой" на севере Крыма приостановили

© РИА Новости / Владислав Сергиенко | Перейти в медиабанкДорожные знаки на пункте пропуска "Джанкой" на границе России и Украины
Дорожные знаки на пункте пропуска Джанкой на границе России и Украины - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
© РИА Новости / Владислав Сергиенко
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Дорожные знаки на пункте пропуска "Джанкой" на границе России и Украины. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр - РИА Новости. Движение автотранспорта через пункт пропуска "Джанкой" на севере Крыма временно остановлено, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на пункте пропуска.
"Временно перекрыто движение через пункт пропуска Джанкой", - говорится в сообщении.
Ранее поступило сообщение о приостановке движения автотранспорта на Крымском мосту.
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновили
14 февраля, 02:38
 
Специальная военная операция на УкраинеРеспублика КрымОбществоДжанкой
 
 
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