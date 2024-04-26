https://ria.ru/20240426/dtp-1942591552.html

Министр нацбезопасности Израиля попал в ДТП

Министр нацбезопасности Израиля попал в ДТП - РИА Новости, 26.04.2024

Министр нацбезопасности Израиля попал в ДТП

Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир получил легкие травмы в результате аварии на дороге в городе Рамле, его автомобиль перевернулся,... РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T18:58

2024-04-26T18:58

2024-04-26T19:39

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ТЕЛЬ-АВИВ, 26 апр - РИА Новости. Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир получил легкие травмы в результате аварии на дороге в городе Рамле, его автомобиль перевернулся, сообщила в пятницу радиостанция Kan.По данным радиостанции, вместе с министром в автомобиле находилась его дочь, водитель и охранник.Газета Israel Hayom сообщает, что все они в полном сознании. Их состояние оценивается, как легкое.Отмечается, что Бен-Гвир возвращался с места нападения с ножом, которое произошло в городе ранее в пятницу.

https://ria.ru/20240419/izrail-1940978456.html

израиль

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, израиль, авто