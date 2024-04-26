https://ria.ru/20240426/donetsk-1942563172.html

ВСУ сбросили взрывоопасный предмет на Донецк

ВСУ сбросили взрывоопасный предмет на Донецк - РИА Новости, 26.04.2024

ВСУ сбросили взрывоопасный предмет на Донецк

Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на Петровский район Донецка, мирный житель получил ранения,... РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T17:32

2024-04-26T17:32

2024-04-26T17:32

специальная военная операция на украине

в мире

донецк

петровский район

донецкая народная республика

алексей кулемзин (донецк)

сцкк

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 26 апр - РИА Новости. Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на Петровский район Донецка, мирный житель получил ранения, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале. "Атака ударным БПЛА со стороны вооруженных формирований Украины: 14.20 - город Донецк (Петровский район): сброс взрывоопасного предмета с БПЛА", - говорится в сообщении ведомства. Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в результате сброса боеприпаса с дрона в этом районе ранения получил мужчина 1989 года рождения. Кроме того, ВСУ с 15.10 по 15.55 выпустили по Горловке 11 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://ria.ru/20240426/donetsk-1942396610.html

https://ria.ru/20231222/ranenye-1917520382.html

донецк

петровский район

донецкая народная республика

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Дарья Буймова

в мире, донецк, петровский район, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), сцкк, вооруженные силы украины