https://ria.ru/20240426/donetsk-1942563172.html
ВСУ сбросили взрывоопасный предмет на Донецк
ВСУ сбросили взрывоопасный предмет на Донецк - РИА Новости, 26.04.2024
ВСУ сбросили взрывоопасный предмет на Донецк
Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на Петровский район Донецка, мирный житель получил ранения,... РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T17:32
2024-04-26T17:32
2024-04-26T17:32
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
петровский район
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
сцкк
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 26 апр - РИА Новости. Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на Петровский район Донецка, мирный житель получил ранения, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале. "Атака ударным БПЛА со стороны вооруженных формирований Украины: 14.20 - город Донецк (Петровский район): сброс взрывоопасного предмета с БПЛА", - говорится в сообщении ведомства. Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в результате сброса боеприпаса с дрона в этом районе ранения получил мужчина 1989 года рождения. Кроме того, ВСУ с 15.10 по 15.55 выпустили по Горловке 11 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20240426/donetsk-1942396610.html
https://ria.ru/20231222/ranenye-1917520382.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ВСУ сбросили взрывоопасный предмет на Донецк
ВСУ сбросили взрывоопасный предмет на Петровский район Донецка