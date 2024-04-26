Рейтинг@Mail.ru
ВСУ сбросили взрывоопасный предмет на Донецк - РИА Новости, 26.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:32 26.04.2024
https://ria.ru/20240426/donetsk-1942563172.html
ВСУ сбросили взрывоопасный предмет на Донецк
ВСУ сбросили взрывоопасный предмет на Донецк - РИА Новости, 26.04.2024
ВСУ сбросили взрывоопасный предмет на Донецк
Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на Петровский район Донецка, мирный житель получил ранения,... РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T17:32
2024-04-26T17:32
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
петровский район
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
сцкк
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/14/1928482682_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_cfbfbe27788b9926887ba161cecd613f.jpg
ДОНЕЦК, 26 апр - РИА Новости. Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на Петровский район Донецка, мирный житель получил ранения, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале. "Атака ударным БПЛА со стороны вооруженных формирований Украины: 14.20 - город Донецк (Петровский район): сброс взрывоопасного предмета с БПЛА", - говорится в сообщении ведомства. Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в результате сброса боеприпаса с дрона в этом районе ранения получил мужчина 1989 года рождения. Кроме того, ВСУ с 15.10 по 15.55 выпустили по Горловке 11 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20240426/donetsk-1942396610.html
https://ria.ru/20231222/ranenye-1917520382.html
донецк
петровский район
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/14/1928482682_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_086cf8ce93feada53b3a50514cf734b5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, донецк, петровский район, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), сцкк, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Петровский район, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), СЦКК, Вооруженные силы Украины
ВСУ сбросили взрывоопасный предмет на Донецк

ВСУ сбросили взрывоопасный предмет на Петровский район Донецка

© Фото : ДНР ОнлайнПоследствия обстрела Донецка
Последствия обстрела Донецка - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
© Фото : ДНР Онлайн
Последствия обстрела Донецка. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 26 апр - РИА Новости. Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на Петровский район Донецка, мирный житель получил ранения, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале.
"Атака ударным БПЛА со стороны вооруженных формирований Украины: 14.20 - город Донецк (Петровский район): сброс взрывоопасного предмета с БПЛА", - говорится в сообщении ведомства.
Дом в Кировском районе Донецка, разрушенный в результате обстрела со стороны ВСУ. 26 апреля 2024 - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
Жительница Донецка рассказала об обстреле со стороны украинских войск
04:48
Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в результате сброса боеприпаса с дрона в этом районе ранения получил мужчина 1989 года рождения.
Кроме того, ВСУ с 15.10 по 15.55 выпустили по Горловке 11 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.
Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
Число раненных при атаке дрона в Донецке выросло до шести человек
22 декабря 2023, 16:16
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкПетровский районДонецкая Народная РеспубликаАлексей Кулемзин (Донецк)СЦККВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала