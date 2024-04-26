https://ria.ru/20240426/diktant-1942591152.html

Глава Химок в преддверии праздника написал "Диктант Победы"

Глава Химок в преддверии праздника написал "Диктант Победы" - РИА Новости, 26.04.2024

Глава Химок в преддверии праздника написал "Диктант Победы"

В Химках провели традиционную патриотическую акцию "Диктант Победы", глава округа Дмитрий Волошин написал диктант в лицее №7 вместе со школьниками и... РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T18:57

2024-04-26T18:57

2024-04-26T18:57

химки

россия

москва

дмитрий волошин (глава городского округа химки)

диктант победы

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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. В Химках провели традиционную патриотическую акцию "Диктант Победы", глава округа Дмитрий Волошин написал диктант в лицее №7 вместе со школьниками и муниципальными депутатами, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета. Всего к акции присоединились более 400 тысяч человек на 26 площадках. "Сегодня сел за парту вместе с тысячами химчан, чтобы не только проверить свои знания, но еще раз вспомнить главные события военной истории нашей страны, героев, которые ковали эту Великую Победу", - сказал Волошин, его слова приводит пресс-служба. В этом году задания были посвящены ключевым событиям Великой Отечественной войны, а также юбилеям военачальников, писателей-фронтовиков и другим памятным датам. Центральной площадкой акции в Химках стал аэропорт Шереметьево. Желающие могли написать "Диктант Победы" в общедоступной зоне вылета Терминала В. Также к тестированию присоединились Академия гражданской защиты МЧС России, школа-интернат "Кадетский корпус" и "Школа равных возможностей" в Химках. Все участники международного исторического тестирования получат сертификаты, а победители будут награждены дипломами. Авторы 20 лучших работ будут приглашены на парад Победы 9 мая в Москву. Кроме того, высокие баллы за диктант могут принести абитуриентам дополнительные очки при поступлении в вуз.

https://ria.ru/20240413/khimki-1939802718.html

https://ria.ru/20240410/dorogi-1939113037.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

химки, россия, москва, дмитрий волошин (глава городского округа химки), диктант победы