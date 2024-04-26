Рейтинг@Mail.ru
В Самаре завели дело после сообщений об избиении подростков мужчинами - РИА Новости, 26.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:46 26.04.2024
https://ria.ru/20240426/delo-1942531459.html
В Самаре завели дело после сообщений об избиении подростков мужчинами
В Самаре завели дело после сообщений об избиении подростков мужчинами - РИА Новости, 26.04.2024
В Самаре завели дело после сообщений об избиении подростков мужчинами
Следователи возбудили уголовное дело после публикаций в соцсетях информации об избиении мужчинами подростков в Самаре, сообщило СУСК России по Самарской... РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T15:46
2024-04-26T15:46
происшествия
самара
россия
самарская область
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1a/1569195361_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9030a51946d2bc1b6459f74ef3479f08.jpg
САМАРА, 26 апр - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после публикаций в соцсетях информации об избиении мужчинами подростков в Самаре, сообщило СУСК России по Самарской области. "Двадцать пятого апреля в соцмедиа стала распространяться информация о том, что в Самаре несколько мужчин причинили телесные повреждения несовершеннолетним. По данному факту Куйбышевским межрайонным следственным отделом города Самары следственного управления Следственного комитета РФ по Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ (хулиганство)", - сообщило ведомство в своем Telegram-канале. Сейчас подозреваемых задержали и допросили. Следователи проводят следственные действия для установления всех обстоятельств совершенного преступления. Региональная прокуратура сообщила журналистам, что во время драки на улице Высоцкого двое мужчин нанесли телесные повреждения двум 13-летним подросткам. Надзорное ведомство взяло на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного СК.
https://ria.ru/20240320/peterburg-1934412357.html
самара
россия
самарская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1a/1569195361_273:0:3004:2048_1920x0_80_0_0_b410886912d2acf77f212ab26778e216.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, самара, россия, самарская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Самара, Россия, Самарская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В Самаре завели дело после сообщений об избиении подростков мужчинами

СК Самары возбудил дело после сообщений об избиении подростков мужчинами

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
САМАРА, 26 апр - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после публикаций в соцсетях информации об избиении мужчинами подростков в Самаре, сообщило СУСК России по Самарской области.
«
"Двадцать пятого апреля в соцмедиа стала распространяться информация о том, что в Самаре несколько мужчин причинили телесные повреждения несовершеннолетним. По данному факту Куйбышевским межрайонным следственным отделом города Самары следственного управления Следственного комитета РФ по Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ (хулиганство)", - сообщило ведомство в своем Telegram-канале.
Сейчас подозреваемых задержали и допросили. Следователи проводят следственные действия для установления всех обстоятельств совершенного преступления.
Региональная прокуратура сообщила журналистам, что во время драки на улице Высоцкого двое мужчин нанесли телесные повреждения двум 13-летним подросткам. Надзорное ведомство взяло на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного СК.
Подростки, избившие мужчину до смерти в Санкт-Петербурге
В Петербурге задержали подростков, избивших мужчину до смерти
20 марта, 11:14
 
ПроисшествияСамараРоссияСамарская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала