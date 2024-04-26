https://ria.ru/20240426/delo-1942531459.html
В Самаре завели дело после сообщений об избиении подростков мужчинами
В Самаре завели дело после сообщений об избиении подростков мужчинами - РИА Новости, 26.04.2024
В Самаре завели дело после сообщений об избиении подростков мужчинами
Следователи возбудили уголовное дело после публикаций в соцсетях информации об избиении мужчинами подростков в Самаре, сообщило СУСК России по Самарской... РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T15:46
2024-04-26T15:46
2024-04-26T15:46
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следственный комитет россии (ск рф)
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САМАРА, 26 апр - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после публикаций в соцсетях информации об избиении мужчинами подростков в Самаре, сообщило СУСК России по Самарской области. "Двадцать пятого апреля в соцмедиа стала распространяться информация о том, что в Самаре несколько мужчин причинили телесные повреждения несовершеннолетним. По данному факту Куйбышевским межрайонным следственным отделом города Самары следственного управления Следственного комитета РФ по Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ (хулиганство)", - сообщило ведомство в своем Telegram-канале. Сейчас подозреваемых задержали и допросили. Следователи проводят следственные действия для установления всех обстоятельств совершенного преступления. Региональная прокуратура сообщила журналистам, что во время драки на улице Высоцкого двое мужчин нанесли телесные повреждения двум 13-летним подросткам. Надзорное ведомство взяло на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного СК.
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происшествия, самара, россия, самарская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Самара, Россия, Самарская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В Самаре завели дело после сообщений об избиении подростков мужчинами
СК Самары возбудил дело после сообщений об избиении подростков мужчинами