https://ria.ru/20240426/damba-1942414526.html

В Белозерском округе Курганской области наращивают дамбы

В Белозерском округе Курганской области наращивают дамбы - РИА Новости, 26.04.2024

В Белозерском округе Курганской области наращивают дамбы

Дамбы нарастили в Белозерском округе Курганской области, куда уходит вода из Кургана, работы по отсыпке продолжаются, люди собрали вещи и готовы при... РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T09:31

2024-04-26T09:31

2024-04-26T09:31

происшествия

тобол (река)

курган

курганская область

наводнения в россии — 2024

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КУРГАН, 26 апр - РИА Новости. Дамбы нарастили в Белозерском округе Курганской области, куда уходит вода из Кургана, работы по отсыпке продолжаются, люди собрали вещи и готовы при необходимости покинуть дома, некоторые уже уехали, сообщила РИА Новости замглавы округа Мария Бурнашова. "В нашем муниципалитете с первого дня (после данных по увеличению сброса на Каратомарском водохранилище на реке Тобол - ред.) ведутся работы по отсыпке, укреплению, возведению дамб, по превентивной эвакуации населения. Мы совершали и подворовые обходы, и оповещение населения. Если ранее, когда еще не было воды в регионе, люди не верили, что к нам вода придет, то по мере ухудшения обстановки в целом по региону люди сейчас готовы выезжать, у них собраны вещи, определены места, куда они будут направлять своих домашних животных, питомцев, технику. Люди готовы к подъему воды", - рассказала заместитель главы Белозерского муниципального округа. Она отметила, что в округе уже есть подтопленные территории и дома, в муниципалитете введен режим ЧС. "От населения поступают заявления на единовременные выплаты (10 тысяч рублей), муниципальная комиссия по оценке ущерба в домах работает в круглосуточном формате, отрабатывают все без исключения заявления, в том числе дома, в которых нет воды... При выезде комиссия оценивает уровень воды и уровень ущерба и выносит заключение", - пояснила она, добавив, что район в стадии "динамики воды". Получить выплату можно, направив комиссии заявление через "Госуслуги", МФЦ или сходив лично в местную администрацию. Все обращения рассматривает департамент гражданской защиты населения. По данным властей, не все случаи захода воды в жилье подтверждаются. Белозерский округ (до 2021 года - район) находится примерно в 50 километрах от Кургана (вниз по течению реки Тобол). На территории округа проживает более 13 тысяч человек. В Курганской области объявлен режим ЧС из-за паводка. Разлившейся рекой Тобол затоплено более двух тысяч жилых домов и 6,8 тысячи дачных домов, шесть мостов и 11 участков дорог. В областном центре затоплено правобережье. Все последние дни уровень воды в Тоболе в районе Кургана снижается, на утро 26 апреля он составил 906 сантиметров.

https://ria.ru/20240420/navodnenie-1941252853.html

https://ria.ru/20240423/pavodok-1941663612.html

https://ria.ru/20240417/pavodok-1940566845.html

тобол (река)

курган

курганская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, тобол (река), курган, курганская область, наводнения в россии — 2024