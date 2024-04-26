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Под Киевом пьяный чиновник сбил четырех человек - РИА Новости, 26.04.2024
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21:27 26.04.2024 (обновлено: 22:50 26.04.2024)
https://ria.ru/20240426/chinovnik-1942630615.html
Под Киевом пьяный чиновник сбил четырех человек
Под Киевом пьяный чиновник сбил четырех человек - РИА Новости, 26.04.2024
Под Киевом пьяный чиновник сбил четырех человек
Пьяный глава районной администрации Владимир Майбоженко в городе Бровары под Киевом сбил четверых человек на пешеходном переходе. РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T21:27
2024-04-26T22:50
бровары
киев
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Пьяный глава районной администрации Владимир Майбоженко в городе Бровары под Киевом сбил четверых человек на пешеходном переходе. "В Броварах пьяный в стельку глава райгосадминистрации сбил четырех человек на пешеходном переходе. Тест на алкоголь у Владимира Майбоженко в десять раз выше допустимой нормы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале УНИАН. Публикуется видео с места происшествия. Алко-тестер показывает 2.31 промилле в крови чиновника.
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бровары, киев
Бровары, Киев
Под Киевом пьяный чиновник сбил четырех человек

Под Киевом пьяный чиновник Майбоженко сбил 4 человек на пешеходном переходе

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПолиция в Киеве
Полиция в Киеве - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Пьяный глава районной администрации Владимир Майбоженко в городе Бровары под Киевом сбил четверых человек на пешеходном переходе.
«
"В Броварах пьяный в стельку глава райгосадминистрации сбил четырех человек на пешеходном переходе. Тест на алкоголь у Владимира Майбоженко в десять раз выше допустимой нормы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале УНИАН.
Публикуется видео с места происшествия. Алко-тестер показывает 2.31 промилле в крови чиновника.
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