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Французский композитор и пианист получил российское гражданство - РИА Новости, 26.04.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
11:24 26.04.2024 (обновлено: 11:49 26.04.2024)
https://ria.ru/20240426/cheloro-1942448309.html
Французский композитор и пианист получил российское гражданство
Французский композитор и пианист получил российское гражданство - РИА Новости, 26.04.2024
Французский композитор и пианист получил российское гражданство
Композитор и пианист из Франции Николя Челоро стал гражданином РФ, музыкант более года проживает в России вместе со своей супругой, сообщила журналистам... РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T11:24
2024-04-26T11:49
культура
россия
франция
ирина волк
новости культуры
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Композитор и пианист из Франции Николя Челоро стал гражданином РФ, музыкант более года проживает в России вместе со своей супругой, сообщила журналистам представитель МВД РФ Ирина Волк."Новым гражданином нашей страны стал известный композитор и пианист из Франции Николя Челоро. Музыкант уже более года проживает в России вместе со своей супругой", - сказал Волк.Она отметила, что Челоро выступал на ведущих концертных площадках более чем в 20 странах. Также с момента переезда в Россию он принял участие в 30 концертах, в том числе в Донецкой Народной Республике.По словам представителя МВД РФ, Челоро с гордостью говорит, что его судьба "уже давно тесно связана с Россией – страной с огромным культурным наследием".
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россия, франция, ирина волк, новости культуры, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Культура, Россия, Франция, Ирина Волк, Новости культуры, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Французский композитор и пианист получил российское гражданство

МВД: французский композитор Николя Челоро получил российское гражданство

© Пресс-центр МВД РоссииНачальник Управления по вопросам миграции УМВД России по Владимирской области полковник полиции Олег Шурыгин вручает паспорт гражданина Российской Федерации композитору и пианисту Николя Челоро
Начальник Управления по вопросам миграции УМВД России по Владимирской области полковник полиции Олег Шурыгин вручает паспорт гражданина Российской Федерации композитору и пианисту Николя Челоро
© Пресс-центр МВД России
Начальник Управления по вопросам миграции УМВД России по Владимирской области полковник полиции Олег Шурыгин вручает паспорт гражданина Российской Федерации композитору и пианисту Николя Челоро. Архивное фото
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Композитор и пианист из Франции Николя Челоро стал гражданином РФ, музыкант более года проживает в России вместе со своей супругой, сообщила журналистам представитель МВД РФ Ирина Волк.
"Новым гражданином нашей страны стал известный композитор и пианист из Франции Николя Челоро. Музыкант уже более года проживает в России вместе со своей супругой", - сказал Волк.
Она отметила, что Челоро выступал на ведущих концертных площадках более чем в 20 странах. Также с момента переезда в Россию он принял участие в 30 концертах, в том числе в Донецкой Народной Республике.
По словам представителя МВД РФ, Челоро с гордостью говорит, что его судьба "уже давно тесно связана с Россией – страной с огромным культурным наследием".
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КультураРоссияФранцияИрина ВолкНовости культурыМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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