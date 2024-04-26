Французский композитор и пианист получил российское гражданство
МВД: французский композитор Николя Челоро получил российское гражданство
© Пресс-центр МВД РоссииНачальник Управления по вопросам миграции УМВД России по Владимирской области полковник полиции Олег Шурыгин вручает паспорт гражданина Российской Федерации композитору и пианисту Николя Челоро
© Пресс-центр МВД России
Начальник Управления по вопросам миграции УМВД России по Владимирской области полковник полиции Олег Шурыгин вручает паспорт гражданина Российской Федерации композитору и пианисту Николя Челоро. Архивное фото
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Композитор и пианист из Франции Николя Челоро стал гражданином РФ, музыкант более года проживает в России вместе со своей супругой, сообщила журналистам представитель МВД РФ Ирина Волк.
"Новым гражданином нашей страны стал известный композитор и пианист из Франции Николя Челоро. Музыкант уже более года проживает в России вместе со своей супругой", - сказал Волк.
Она отметила, что Челоро выступал на ведущих концертных площадках более чем в 20 странах. Также с момента переезда в Россию он принял участие в 30 концертах, в том числе в Донецкой Народной Республике.
По словам представителя МВД РФ, Челоро с гордостью говорит, что его судьба "уже давно тесно связана с Россией – страной с огромным культурным наследием".
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