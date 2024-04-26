https://ria.ru/20240426/cheloro-1942448309.html

Французский композитор и пианист получил российское гражданство

Французский композитор и пианист получил российское гражданство - РИА Новости, 26.04.2024

Французский композитор и пианист получил российское гражданство

Композитор и пианист из Франции Николя Челоро стал гражданином РФ, музыкант более года проживает в России вместе со своей супругой, сообщила журналистам... РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T11:24

2024-04-26T11:24

2024-04-26T11:49

культура

россия

франция

ирина волк

новости культуры

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Композитор и пианист из Франции Николя Челоро стал гражданином РФ, музыкант более года проживает в России вместе со своей супругой, сообщила журналистам представитель МВД РФ Ирина Волк."Новым гражданином нашей страны стал известный композитор и пианист из Франции Николя Челоро. Музыкант уже более года проживает в России вместе со своей супругой", - сказал Волк.Она отметила, что Челоро выступал на ведущих концертных площадках более чем в 20 странах. Также с момента переезда в Россию он принял участие в 30 концертах, в том числе в Донецкой Народной Республике.По словам представителя МВД РФ, Челоро с гордостью говорит, что его судьба "уже давно тесно связана с Россией – страной с огромным культурным наследием".

https://ria.ru/20240317/grazhdanstvo-1933699198.html

россия

франция

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, франция, ирина волк, новости культуры, министерство внутренних дел рф (мвд россии)