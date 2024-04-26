https://ria.ru/20240426/chaes-1942425844.html

В Донецке почтили память ликвидаторов и жертв аварии на ЧАЭС

В Донецке почтили память ликвидаторов и жертв аварии на ЧАЭС - РИА Новости, 26.04.2024

В Донецке почтили память ликвидаторов и жертв аварии на ЧАЭС

В Донецке почтили память ликвидаторов и жертв аварии на Чернобыльской АЭС в годовщину трагедии, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T10:11

2024-04-26T10:11

2024-04-26T10:13

россия

украина

европа

алексей кулемзин (донецк)

следственный комитет россии (ск рф)

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ДОНЕЦК, 26 апр - РИА Новости. В Донецке почтили память ликвидаторов и жертв аварии на Чернобыльской АЭС в годовщину трагедии, передает корреспондент РИА Новости. Возложение цветов прошло у Мемориала чернобыльской славы участникам ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, который был установлен в честь 8 тысяч дончан, принимавших участие в ликвидации последствий катастрофы. "Та трагедия, которая произошла, это была угроза и Европе, и для всего мира. Дончан - 8 тысяч человек. Не задумываясь приняли участие в ликвидации", - заявил глава городской администрации Донецка Алексей Кулемзин, отметив, что в Донбассе всегда помнят своих героев. Представители Следственного комитет РФ также принял участие в церемонии возложения цветов. Один из сотрудников СК рассказал, что в трехлетнем возрасте был вынужден выехать из зоны заражения. "Отец у меня на тот момент являлся ликвидатором. Поэтому наш святой долг - почтить память тех людей, которые в том числе жизнь посвятили этому", - рассказал сотрудник СК РФ. Крупнейшая по масштабам ущерба и последствиям техногенная катастрофа ХХ века – авария на Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС), расположенной на территории Украины в 15 километрах от города Чернобыля Киевской области – произошла 26 апреля 1986 года. В группу риска попали персонал ЧАЭС, участники ликвидации последствий аварии, эвакуированные люди и население пораженных радиоактивными осадками территорий. Почти 8,4 миллиона человек в Белоруссии, России, Украине подверглись воздействию радиации, сотни тысяч из них были эвакуированы с загрязненных территорий. В России радиоактивному заражению подверглось более 59 тысяч квадратных километров территории 14 субъектов, в том числе более 2,3 миллиона гектар сельскохозяйственных земель и более 1,5 миллиона гектар лесных территорий. Авария на ЧАЭС так или иначе затронула жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20240308/nematody-1931860002.html

https://ria.ru/20240215/donetsk-1927499506.html

https://ria.ru/20240426/chernobyl-1942006758.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, украина, европа, алексей кулемзин (донецк), следственный комитет россии (ск рф)