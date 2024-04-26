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В Донецке почтили память ликвидаторов и жертв аварии на ЧАЭС - РИА Новости, 26.04.2024
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10:11 26.04.2024 (обновлено: 10:13 26.04.2024)
https://ria.ru/20240426/chaes-1942425844.html
В Донецке почтили память ликвидаторов и жертв аварии на ЧАЭС
В Донецке почтили память ликвидаторов и жертв аварии на ЧАЭС - РИА Новости, 26.04.2024
В Донецке почтили память ликвидаторов и жертв аварии на ЧАЭС
В Донецке почтили память ликвидаторов и жертв аварии на Чернобыльской АЭС в годовщину трагедии, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T10:11
2024-04-26T10:13
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алексей кулемзин (донецк)
следственный комитет россии (ск рф)
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ДОНЕЦК, 26 апр - РИА Новости. В Донецке почтили память ликвидаторов и жертв аварии на Чернобыльской АЭС в годовщину трагедии, передает корреспондент РИА Новости. Возложение цветов прошло у Мемориала чернобыльской славы участникам ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, который был установлен в честь 8 тысяч дончан, принимавших участие в ликвидации последствий катастрофы. "Та трагедия, которая произошла, это была угроза и Европе, и для всего мира. Дончан - 8 тысяч человек. Не задумываясь приняли участие в ликвидации", - заявил глава городской администрации Донецка Алексей Кулемзин, отметив, что в Донбассе всегда помнят своих героев. Представители Следственного комитет РФ также принял участие в церемонии возложения цветов. Один из сотрудников СК рассказал, что в трехлетнем возрасте был вынужден выехать из зоны заражения. "Отец у меня на тот момент являлся ликвидатором. Поэтому наш святой долг - почтить память тех людей, которые в том числе жизнь посвятили этому", - рассказал сотрудник СК РФ. Крупнейшая по масштабам ущерба и последствиям техногенная катастрофа ХХ века – авария на Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС), расположенной на территории Украины в 15 километрах от города Чернобыля Киевской области – произошла 26 апреля 1986 года. В группу риска попали персонал ЧАЭС, участники ликвидации последствий аварии, эвакуированные люди и население пораженных радиоактивными осадками территорий. Почти 8,4 миллиона человек в Белоруссии, России, Украине подверглись воздействию радиации, сотни тысяч из них были эвакуированы с загрязненных территорий. В России радиоактивному заражению подверглось более 59 тысяч квадратных километров территории 14 субъектов, в том числе более 2,3 миллиона гектар сельскохозяйственных земель и более 1,5 миллиона гектар лесных территорий. Авария на ЧАЭС так или иначе затронула жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20240308/nematody-1931860002.html
https://ria.ru/20240215/donetsk-1927499506.html
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россия, украина, европа, алексей кулемзин (донецк), следственный комитет россии (ск рф)
Россия, Украина, Европа, Алексей Кулемзин (Донецк), Следственный комитет России (СК РФ)
В Донецке почтили память ликвидаторов и жертв аварии на ЧАЭС

В Донецке почтили память ликвидаторов и жертв аварии на Чернобыльской АЭС

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкВид на саркофаг четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС. Кадр видео
Вид на саркофаг четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Вид на саркофаг четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС. Кадр видео. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 26 апр - РИА Новости. В Донецке почтили память ликвидаторов и жертв аварии на Чернобыльской АЭС в годовщину трагедии, передает корреспондент РИА Новости.
Возложение цветов прошло у Мемориала чернобыльской славы участникам ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, который был установлен в честь 8 тысяч дончан, принимавших участие в ликвидации последствий катастрофы.
Электронный снимок нематоды - РИА Новости, 1920, 08.03.2024
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"Та трагедия, которая произошла, это была угроза и Европе, и для всего мира. Дончан - 8 тысяч человек. Не задумываясь приняли участие в ликвидации", - заявил глава городской администрации Донецка Алексей Кулемзин, отметив, что в Донбассе всегда помнят своих героев.
Представители Следственного комитет РФ также принял участие в церемонии возложения цветов. Один из сотрудников СК рассказал, что в трехлетнем возрасте был вынужден выехать из зоны заражения.
"Отец у меня на тот момент являлся ликвидатором. Поэтому наш святой долг - почтить память тех людей, которые в том числе жизнь посвятили этому", - рассказал сотрудник СК РФ.
Крупнейшая по масштабам ущерба и последствиям техногенная катастрофа ХХ века – авария на Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС), расположенной на территории Украины в 15 километрах от города Чернобыля Киевской области – произошла 26 апреля 1986 года.
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В группу риска попали персонал ЧАЭС, участники ликвидации последствий аварии, эвакуированные люди и население пораженных радиоактивными осадками территорий. Почти 8,4 миллиона человек в Белоруссии, России, Украине подверглись воздействию радиации, сотни тысяч из них были эвакуированы с загрязненных территорий.
В России радиоактивному заражению подверглось более 59 тысяч квадратных километров территории 14 субъектов, в том числе более 2,3 миллиона гектар сельскохозяйственных земель и более 1,5 миллиона гектар лесных территорий.
Авария на ЧАЭС так или иначе затронула жизнь миллионов людей.
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Международный день памяти о чернобыльской катастрофе
02:10
 
РоссияУкраинаЕвропаАлексей Кулемзин (Донецк)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
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