Над ним смеялись. Необычное российское оружие поразило немецкого журналиста
Журналист Репке: русские придумали необычную и эффективную защиту танков от БПЛА
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкТанк Т-72 группировки войск "Центр" во время выполнения боевых задач в зоне специальной военной операции
Танк Т-72 группировки войск "Центр" во время выполнения боевых задач в зоне специальной военной операции. Архивное фото
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Российские военные создали необычное, но очень эффективное приспособление для защиты танков от беспилотников, заявил немецкий журналист Юлиан Репке в репортаже для Bild.
“Эти машины, над которыми сначала смеялись, оказалась танками Т-72. <…> Снаружи у них огромная броня (машины полностью покрыты железными листами. — Прим. ред.), настолько сильная, что украинские FPV дроны не имеют ни малейшего шанса пробиться сквозь нее", — отметил он.
© Фото из соцсетейТанк "Царь-мангал"
© Фото из соцсетей
Танк "Царь-мангал"
Репке также подчеркнул, что подобную необычную броню дополняют системы радиоэлектронной борьбы, установленные прямо на танк. Он добавил, что системы РЭБ не подпускают дроны противника близко к танку, а их эффективность подтверждают украинские военные.
В октябре прошлого года для российских танков в зоне СВО разработали серийный стандартизированный противодроновый навес над башней, который ранее танкисты делали самостоятельно из подручных материалов и называли "козырьком" или "мангалом". В госкорпорации "Ростех" подтвердили РИА Новости, что для защиты крыш танков Т-72Б3 был создан заводской навес, добавив, что "это простое, но эффективное решение было подсказано опытом СВО".