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Над ним смеялись. Необычное российское оружие поразило немецкого журналиста - РИА Новости, 26.04.2024
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14:41 26.04.2024 (обновлено: 18:27 26.04.2024)
https://ria.ru/20240426/bronya-1942506741.html
Над ним смеялись. Необычное российское оружие поразило немецкого журналиста
Над ним смеялись. Необычное российское оружие поразило немецкого журналиста - РИА Новости, 26.04.2024
Над ним смеялись. Необычное российское оружие поразило немецкого журналиста
Российские военные создали необычное, но очень эффективное приспособление для защиты танков от беспилотников, заявил немецкий журналист Юлиан Репке в репортаже... РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T14:41
2024-04-26T18:27
технологии
т-72б3
т-72 "урал"
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Российские военные создали необычное, но очень эффективное приспособление для защиты танков от беспилотников, заявил немецкий журналист Юлиан Репке в репортаже для Bild.“Эти машины, над которыми сначала смеялись, оказалась танками Т-72. &lt;…&gt; Снаружи у них огромная броня (машины полностью покрыты железными листами. — Прим. ред.), настолько сильная, что украинские FPV дроны не имеют ни малейшего шанса пробиться сквозь нее", — отметил он.Репке также подчеркнул, что подобную необычную броню дополняют системы радиоэлектронной борьбы, установленные прямо на танк. Он добавил, что системы РЭБ не подпускают дроны противника близко к танку, а их эффективность подтверждают украинские военные.В октябре прошлого года для российских танков в зоне СВО разработали серийный стандартизированный противодроновый навес над башней, который ранее танкисты делали самостоятельно из подручных материалов и называли "козырьком" или "мангалом". В госкорпорации "Ростех" подтвердили РИА Новости, что для защиты крыш танков Т-72Б3 был создан заводской навес, добавив, что "это простое, но эффективное решение было подсказано опытом СВО".Читайте в Дзен: Вместо фронта в морг. Фатальная попытка ВСУ перебросить боевиков закончилась катастрофой. Подполье рассказало о дерзкой операции"Это хаос": Тимошенко выступила с критическим заявлением
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технологии, т-72б3, т-72 "урал"
Технологии, Т-72Б3, Т-72 "Урал"
Над ним смеялись. Необычное российское оружие поразило немецкого журналиста

Журналист Репке: русские придумали необычную и эффективную защиту танков от БПЛА

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкТанк Т-72 группировки войск "Центр" во время выполнения боевых задач в зоне специальной военной операции
Танк Т-72 группировки войск Центр во время выполнения боевых задач в зоне специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Танк Т-72 группировки войск "Центр" во время выполнения боевых задач в зоне специальной военной операции. Архивное фото
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Российские военные создали необычное, но очень эффективное приспособление для защиты танков от беспилотников, заявил немецкий журналист Юлиан Репке в репортаже для Bild.
“Эти машины, над которыми сначала смеялись, оказалась танками Т-72. <…> Снаружи у них огромная броня (машины полностью покрыты железными листами. — Прим. ред.), настолько сильная, что украинские FPV дроны не имеют ни малейшего шанса пробиться сквозь нее", — отметил он.
© Фото из соцсетейТанк "Царь-мангал"
Танк Царь-мангал
© Фото из соцсетей
Танк "Царь-мангал"
Репке также подчеркнул, что подобную необычную броню дополняют системы радиоэлектронной борьбы, установленные прямо на танк. Он добавил, что системы РЭБ не подпускают дроны противника близко к танку, а их эффективность подтверждают украинские военные.
В октябре прошлого года для российских танков в зоне СВО разработали серийный стандартизированный противодроновый навес над башней, который ранее танкисты делали самостоятельно из подручных материалов и называли "козырьком" или "мангалом". В госкорпорации "Ростех" подтвердили РИА Новости, что для защиты крыш танков Т-72Б3 был создан заводской навес, добавив, что "это простое, но эффективное решение было подсказано опытом СВО".
Читайте в Дзен: Вместо фронта в морг. Фатальная попытка ВСУ перебросить боевиков закончилась катастрофой. Подполье рассказало о дерзкой операции
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