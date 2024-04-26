https://ria.ru/20240426/bronya-1942506741.html

Над ним смеялись. Необычное российское оружие поразило немецкого журналиста

Над ним смеялись. Необычное российское оружие поразило немецкого журналиста - РИА Новости, 26.04.2024

Над ним смеялись. Необычное российское оружие поразило немецкого журналиста

Российские военные создали необычное, но очень эффективное приспособление для защиты танков от беспилотников, заявил немецкий журналист Юлиан Репке в репортаже... РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T14:41

2024-04-26T14:41

2024-04-26T18:27

технологии

т-72б3

т-72 "урал"

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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Российские военные создали необычное, но очень эффективное приспособление для защиты танков от беспилотников, заявил немецкий журналист Юлиан Репке в репортаже для Bild.“Эти машины, над которыми сначала смеялись, оказалась танками Т-72. <…> Снаружи у них огромная броня (машины полностью покрыты железными листами. — Прим. ред.), настолько сильная, что украинские FPV дроны не имеют ни малейшего шанса пробиться сквозь нее", — отметил он.Репке также подчеркнул, что подобную необычную броню дополняют системы радиоэлектронной борьбы, установленные прямо на танк. Он добавил, что системы РЭБ не подпускают дроны противника близко к танку, а их эффективность подтверждают украинские военные.В октябре прошлого года для российских танков в зоне СВО разработали серийный стандартизированный противодроновый навес над башней, который ранее танкисты делали самостоятельно из подручных материалов и называли "козырьком" или "мангалом". В госкорпорации "Ростех" подтвердили РИА Новости, что для защиты крыш танков Т-72Б3 был создан заводской навес, добавив, что "это простое, но эффективное решение было подсказано опытом СВО".Читайте в Дзен: Вместо фронта в морг. Фатальная попытка ВСУ перебросить боевиков закончилась катастрофой. Подполье рассказало о дерзкой операции"Это хаос": Тимошенко выступила с критическим заявлением

https://ria.ru/20240426/postavka-1942419519.html

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технологии, т-72б3, т-72 "урал"