https://ria.ru/20240426/britaniya-1942611838.html

Посол России назвал обвинения МИД Британии абсурдными

Посол России назвал обвинения МИД Британии абсурдными - РИА Новости, 26.04.2024

Посол России назвал обвинения МИД Британии абсурдными

Посол России в Лондоне Андрей Келин указал внешнеполитическому ведомству Великобритании на абсурдный и заведомо безосновательный характер обвинений Лондона в... РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T19:42

2024-04-26T19:42

2024-04-26T19:42

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Посол России в Лондоне Андрей Келин указал внешнеполитическому ведомству Великобритании на абсурдный и заведомо безосновательный характер обвинений Лондона в связях РФ с одним из криминальных эпизодов в стране. Ранее МИД Британии сообщил о вызове посла РФ в Лондоне Андрея Келина в связи с ранее выдвинутыми обвинениями в "организованной РФ враждебной деятельности" на территории Соединенного Королевства. В частности, речь шла о поджоге связанного с Украиной коммерческого объекта рядом лиц, которые были якобы связаны с российскими разведслужбами. "С российской стороны было указано на абсурдный и заведомо бездоказательный характер очередной наспех состряпанной британским истеблишментом информационной фальшивки", - говорится в тексте комментария посольства РФ, предоставленному РИА Новости. Келин также указал британскому МИД, что Россия, в отличие от Великобритании и других спонсоров террористического киевского режима, не осуществляет и не поощряет диверсии против гражданских объектов. "Британской стороне был адресован призыв перестать на пустом месте нагнетать антироссийский психоз", - отмечается в комментарии. Ранее в пятницу полиция Лондона предъявила обвинения пятерым мужчинам, которые стали фигурантами в связи с расследованием предлагаемых преступлений, нарушающих Закон о национальной безопасности. Как сообщала Королевская прокурорская служба (CPS), двое фигурантов подозреваются в участии во враждебной деятельности в пользу РФ и контактировании с иностранным разведслужбами. В частности, речь идет об участии в спланированном поджоге в марте 2024 года коммерческого объекта, связанного с Украиной.

https://ria.ru/20240424/putin-1942059841.html

https://ria.ru/20240423/ukraina-1941884590.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, великобритания, андрей келин