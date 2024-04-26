Посол России назвал обвинения МИД Британии абсурдными
Посол Келин указал МИД Британии на абсурдность обвинений в адрес России
Посол РФ в Лондоне Андрей Келин. Архивное фото
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Посол России в Лондоне Андрей Келин указал внешнеполитическому ведомству Великобритании на абсурдный и заведомо безосновательный характер обвинений Лондона в связях РФ с одним из криминальных эпизодов в стране.
Ранее МИД Британии сообщил о вызове посла РФ в Лондоне Андрея Келина в связи с ранее выдвинутыми обвинениями в "организованной РФ враждебной деятельности" на территории Соединенного Королевства. В частности, речь шла о поджоге связанного с Украиной коммерческого объекта рядом лиц, которые были якобы связаны с российскими разведслужбами.
"С российской стороны было указано на абсурдный и заведомо бездоказательный характер очередной наспех состряпанной британским истеблишментом информационной фальшивки", - говорится в тексте комментария посольства РФ, предоставленному РИА Новости.
Келин также указал британскому МИД, что Россия, в отличие от Великобритании и других спонсоров террористического киевского режима, не осуществляет и не поощряет диверсии против гражданских объектов. "Британской стороне был адресован призыв перестать на пустом месте нагнетать антироссийский психоз", - отмечается в комментарии.
Ранее в пятницу полиция Лондона предъявила обвинения пятерым мужчинам, которые стали фигурантами в связи с расследованием предлагаемых преступлений, нарушающих Закон о национальной безопасности. Как сообщала Королевская прокурорская служба (CPS), двое фигурантов подозреваются в участии во враждебной деятельности в пользу РФ и контактировании с иностранным разведслужбами. В частности, речь идет об участии в спланированном поджоге в марте 2024 года коммерческого объекта, связанного с Украиной.