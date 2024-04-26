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Россия поддерживает желание Боливии присоединиться к БРИКС, заявил Лавров - РИА Новости, 26.04.2024
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14:26 26.04.2024 (обновлено: 15:32 26.04.2024)
https://ria.ru/20240426/briks-1942504087.html
Россия поддерживает желание Боливии присоединиться к БРИКС, заявил Лавров
Россия поддерживает желание Боливии присоединиться к БРИКС, заявил Лавров - РИА Новости, 26.04.2024
Россия поддерживает желание Боливии присоединиться к БРИКС, заявил Лавров
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия поддерживает желание Боливии присоединиться к БРИКС, к саммиту Москва постарается сделать так, чтобы максимальное... РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T14:26
2024-04-26T15:32
в мире
россия
боливия
москва
сергей лавров
брикс
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия поддерживает желание Боливии присоединиться к БРИКС, к саммиту Москва постарается сделать так, чтобы максимальное число желающих смогло стать участниками объединения."Россия поддерживает эти устремления Боливии (присоединиться к БРИКС - ред.), как председатель БРИКС в текущем году заинтересованы в том, чтобы максимально возможное число стран, которые хотят сблизится с БРИКС, стать либо членами БРИКС, либо установили устойчивые, постоянные партнерские отношения, получили конкретный позитивный ответ",- сказал министр в ходе переговоров с боливийской коллегой в Москве.
https://ria.ru/20240426/boliviya-1942501138.html
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в мире, россия, боливия, москва, сергей лавров, брикс
В мире, Россия, Боливия, Москва, Сергей Лавров, БРИКС
Россия поддерживает желание Боливии присоединиться к БРИКС, заявил Лавров

Лавров: Россия постарается помочь максимуму желающих стать участниками БРИКС

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел многонационального Государства Боливия Селинда Соса Лунда на пресс-конференции по итогам встречи в Москве. 26 апреля 2024
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел многонационального Государства Боливия Селинда Соса Лунда на пресс-конференции по итогам встречи в Москве. 26 апреля 2024 - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел многонационального Государства Боливия Селинда Соса Лунда на пресс-конференции по итогам встречи в Москве. 26 апреля 2024
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия поддерживает желание Боливии присоединиться к БРИКС, к саммиту Москва постарается сделать так, чтобы максимальное число желающих смогло стать участниками объединения.
"Россия поддерживает эти устремления Боливии (присоединиться к БРИКС - ред.), как председатель БРИКС в текущем году заинтересованы в том, чтобы максимально возможное число стран, которые хотят сблизится с БРИКС, стать либо членами БРИКС, либо установили устойчивые, постоянные партнерские отношения, получили конкретный позитивный ответ",- сказал министр в ходе переговоров с боливийской коллегой в Москве.
Министр иностранных дел многонационального Государства Боливия Селинда Соса Лунда на пресс-конференции по итогам встречи в Москве с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. 26 апреля 2024 - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
Боливия выразила надежду на скорое вступление в БРИКС
14:13
 
В миреРоссияБоливияМоскваСергей ЛавровБРИКС
 
 
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