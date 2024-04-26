https://ria.ru/20240426/briks-1942504087.html
Россия поддерживает желание Боливии присоединиться к БРИКС, заявил Лавров
Россия поддерживает желание Боливии присоединиться к БРИКС, заявил Лавров - РИА Новости, 26.04.2024
Россия поддерживает желание Боливии присоединиться к БРИКС, заявил Лавров
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия поддерживает желание Боливии присоединиться к БРИКС, к саммиту Москва постарается сделать так, чтобы максимальное... РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T14:26
2024-04-26T14:26
2024-04-26T15:32
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия поддерживает желание Боливии присоединиться к БРИКС, к саммиту Москва постарается сделать так, чтобы максимальное число желающих смогло стать участниками объединения."Россия поддерживает эти устремления Боливии (присоединиться к БРИКС - ред.), как председатель БРИКС в текущем году заинтересованы в том, чтобы максимально возможное число стран, которые хотят сблизится с БРИКС, стать либо членами БРИКС, либо установили устойчивые, постоянные партнерские отношения, получили конкретный позитивный ответ",- сказал министр в ходе переговоров с боливийской коллегой в Москве.
https://ria.ru/20240426/boliviya-1942501138.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, боливия, москва, сергей лавров, брикс
В мире, Россия, Боливия, Москва, Сергей Лавров, БРИКС
Россия поддерживает желание Боливии присоединиться к БРИКС, заявил Лавров
Лавров: Россия постарается помочь максимуму желающих стать участниками БРИКС
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия поддерживает желание Боливии присоединиться к БРИКС, к саммиту Москва постарается сделать так, чтобы максимальное число желающих смогло стать участниками объединения.
"Россия поддерживает эти устремления Боливии (присоединиться к БРИКС - ред.), как председатель БРИКС в текущем году заинтересованы в том, чтобы максимально возможное число стран, которые хотят сблизится с БРИКС, стать либо членами БРИКС, либо установили устойчивые, постоянные партнерские отношения, получили конкретный позитивный ответ",- сказал министр в ходе переговоров с боливийской коллегой в Москве.