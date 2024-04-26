https://ria.ru/20240426/briks-1942504087.html

Россия поддерживает желание Боливии присоединиться к БРИКС, заявил Лавров

Россия поддерживает желание Боливии присоединиться к БРИКС, заявил Лавров - РИА Новости, 26.04.2024

Россия поддерживает желание Боливии присоединиться к БРИКС, заявил Лавров

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия поддерживает желание Боливии присоединиться к БРИКС, к саммиту Москва постарается сделать так, чтобы максимальное... РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T14:26

2024-04-26T14:26

2024-04-26T15:32

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия поддерживает желание Боливии присоединиться к БРИКС, к саммиту Москва постарается сделать так, чтобы максимальное число желающих смогло стать участниками объединения."Россия поддерживает эти устремления Боливии (присоединиться к БРИКС - ред.), как председатель БРИКС в текущем году заинтересованы в том, чтобы максимально возможное число стран, которые хотят сблизится с БРИКС, стать либо членами БРИКС, либо установили устойчивые, постоянные партнерские отношения, получили конкретный позитивный ответ",- сказал министр в ходе переговоров с боливийской коллегой в Москве.

https://ria.ru/20240426/boliviya-1942501138.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, боливия, москва, сергей лавров, брикс