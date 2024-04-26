Боливия выразила надежду на скорое вступление в БРИКС
Глава МИД: Боливия надеется в скором времени вступить в БРИКС
© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел многонационального Государства Боливия Селинда Соса Лунда на пресс-конференции по итогам встречи в Москве с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. 26 апреля 2024
Министр иностранных дел многонационального Государства Боливия Селинда Соса Лунда на пресс-конференции по итогам встречи в Москве с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. 26 апреля 2024
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Боливия надеется на скорое вступление в БРИКС, заявила министр иностранных дел Боливии Селинда Соса Лунда.
"Мы, Боливия и наш президент, выразили интерес и желание стать частью БРИКС, поэтому мы проводили встречи со всеми членами БРИКС, такими как Бразилия, Южная Африка и другие. Мы получили поддержку и интерес для того, чтобы Боливия стала частью БРИКС, и мы надеемся на то, что мы скоро вступим в эту ассоциацию" - сказала министр на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
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