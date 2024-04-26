https://ria.ru/20240426/boliviya-1942501138.html

Боливия выразила надежду на скорое вступление в БРИКС

Боливия выразила надежду на скорое вступление в БРИКС - РИА Новости, 26.04.2024

Боливия выразила надежду на скорое вступление в БРИКС

Боливия надеется на скорое вступление в БРИКС, заявила министр иностранных дел Боливии Селинда Соса Лунда. РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T14:13

2024-04-26T14:13

2024-04-26T15:32

боливия

брикс

в мире

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Боливия надеется на скорое вступление в БРИКС, заявила министр иностранных дел Боливии Селинда Соса Лунда."Мы, Боливия и наш президент, выразили интерес и желание стать частью БРИКС, поэтому мы проводили встречи со всеми членами БРИКС, такими как Бразилия, Южная Африка и другие. Мы получили поддержку и интерес для того, чтобы Боливия стала частью БРИКС, и мы надеемся на то, что мы скоро вступим в эту ассоциацию" - сказала министр на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

https://ria.ru/20240424/briks-1941944890.html

боливия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

боливия, брикс, в мире