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Боливия выразила надежду на скорое вступление в БРИКС - РИА Новости, 26.04.2024
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14:13 26.04.2024 (обновлено: 15:32 26.04.2024)
https://ria.ru/20240426/boliviya-1942501138.html
Боливия выразила надежду на скорое вступление в БРИКС
Боливия выразила надежду на скорое вступление в БРИКС - РИА Новости, 26.04.2024
Боливия выразила надежду на скорое вступление в БРИКС
Боливия надеется на скорое вступление в БРИКС, заявила министр иностранных дел Боливии Селинда Соса Лунда. РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T14:13
2024-04-26T15:32
боливия
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в мире
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Боливия надеется на скорое вступление в БРИКС, заявила министр иностранных дел Боливии Селинда Соса Лунда."Мы, Боливия и наш президент, выразили интерес и желание стать частью БРИКС, поэтому мы проводили встречи со всеми членами БРИКС, такими как Бразилия, Южная Африка и другие. Мы получили поддержку и интерес для того, чтобы Боливия стала частью БРИКС, и мы надеемся на то, что мы скоро вступим в эту ассоциацию" - сказала министр на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
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боливия, брикс, в мире
Боливия, БРИКС, В мире
Боливия выразила надежду на скорое вступление в БРИКС

Глава МИД: Боливия надеется в скором времени вступить в БРИКС

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел многонационального Государства Боливия Селинда Соса Лунда на пресс-конференции по итогам встречи в Москве с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. 26 апреля 2024
Министр иностранных дел многонационального Государства Боливия Селинда Соса Лунда на пресс-конференции по итогам встречи в Москве с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. 26 апреля 2024 - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Министр иностранных дел многонационального Государства Боливия Селинда Соса Лунда на пресс-конференции по итогам встречи в Москве с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. 26 апреля 2024
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Боливия надеется на скорое вступление в БРИКС, заявила министр иностранных дел Боливии Селинда Соса Лунда.
"Мы, Боливия и наш президент, выразили интерес и желание стать частью БРИКС, поэтому мы проводили встречи со всеми членами БРИКС, такими как Бразилия, Южная Африка и другие. Мы получили поддержку и интерес для того, чтобы Боливия стала частью БРИКС, и мы надеемся на то, что мы скоро вступим в эту ассоциацию" - сказала министр на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
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