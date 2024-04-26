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Блинкен выразил обеспокоенность поддержкой Китаем России - РИА Новости, 26.04.2024
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11:58 26.04.2024
https://ria.ru/20240426/blinken-1942460491.html
Блинкен выразил обеспокоенность поддержкой Китаем России
Блинкен выразил обеспокоенность поддержкой Китаем России - РИА Новости, 26.04.2024
Блинкен выразил обеспокоенность поддержкой Китаем России
Госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с главой МИД Китая Ван И выразил озабоченность США поддержкой Пекином Москвы, передает агентство Франс Пресс со... РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T11:58
2024-04-26T11:58
в мире
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сша
пекин
энтони блинкен
ван и (политик)
россия
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с главой МИД Китая Ван И выразил озабоченность США поддержкой Пекином Москвы, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на официального представителя госдепартамента Мэттью Миллера. "Госсекретарь США Энтони Блинкен выразил обеспокоенность по поводу поддержки Китаем России на переговорах с министром иностранных дел Ван И в пятницу в Пекине", - говорится в публикации. Блинкен с 24 по 26 апреля находится с визитом в Китае, он уже посетил Шанхай, где встретился с секретарем парткома Шанхая Чэнь Цзинином, представителями бизнеса и студентами. В четверг госсекретарь прибыл в Пекин на переговоры с главой МИД КНР Ван И.
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в мире, китай, сша, пекин, энтони блинкен, ван и (политик), россия
В мире, Китай, США, Пекин, Энтони Блинкен, Ван И (политик), Россия
Блинкен выразил обеспокоенность поддержкой Китаем России

Госсекретарь США Блинкен выразил обеспокоенность поддержкой Китаем России

© AP Photo / Mark SchiefelbeinГоссекретарь США Энтони Блинкен во время встречи с министром иностранных дел Китая Ван И в Пекине
Госсекретарь США Энтони Блинкен во время встречи с министром иностранных дел Китая Ван И в Пекине - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Госсекретарь США Энтони Блинкен во время встречи с министром иностранных дел Китая Ван И в Пекине
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с главой МИД Китая Ван И выразил озабоченность США поддержкой Пекином Москвы, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на официального представителя госдепартамента Мэттью Миллера.
"Госсекретарь США Энтони Блинкен выразил обеспокоенность по поводу поддержки Китаем России на переговорах с министром иностранных дел Ван И в пятницу в Пекине", - говорится в публикации.
Блинкен с 24 по 26 апреля находится с визитом в Китае, он уже посетил Шанхай, где встретился с секретарем парткома Шанхая Чэнь Цзинином, представителями бизнеса и студентами. В четверг госсекретарь прибыл в Пекин на переговоры с главой МИД КНР Ван И.
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В миреКитайСШАПекинЭнтони БлинкенВан И (политик)Россия
 
 
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