https://ria.ru/20240426/blinken-1942460491.html

Блинкен выразил обеспокоенность поддержкой Китаем России

Блинкен выразил обеспокоенность поддержкой Китаем России - РИА Новости, 26.04.2024

Блинкен выразил обеспокоенность поддержкой Китаем России

Госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с главой МИД Китая Ван И выразил озабоченность США поддержкой Пекином Москвы, передает агентство Франс Пресс со... РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T11:58

2024-04-26T11:58

2024-04-26T11:58

в мире

китай

сша

пекин

энтони блинкен

ван и (политик)

россия

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с главой МИД Китая Ван И выразил озабоченность США поддержкой Пекином Москвы, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на официального представителя госдепартамента Мэттью Миллера. "Госсекретарь США Энтони Блинкен выразил обеспокоенность по поводу поддержки Китаем России на переговорах с министром иностранных дел Ван И в пятницу в Пекине", - говорится в публикации. Блинкен с 24 по 26 апреля находится с визитом в Китае, он уже посетил Шанхай, где встретился с секретарем парткома Шанхая Чэнь Цзинином, представителями бизнеса и студентами. В четверг госсекретарь прибыл в Пекин на переговоры с главой МИД КНР Ван И.

https://ria.ru/20240423/vopros-1941672695.html

китай

сша

пекин

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, китай, сша, пекин, энтони блинкен, ван и (политик), россия