Блинкен выразил обеспокоенность поддержкой Китаем России
Госсекретарь США Блинкен выразил обеспокоенность поддержкой Китаем России
© AP Photo / Mark SchiefelbeinГоссекретарь США Энтони Блинкен во время встречи с министром иностранных дел Китая Ван И в Пекине
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Госсекретарь США Энтони Блинкен во время встречи с министром иностранных дел Китая Ван И в Пекине
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с главой МИД Китая Ван И выразил озабоченность США поддержкой Пекином Москвы, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на официального представителя госдепартамента Мэттью Миллера.
"Госсекретарь США Энтони Блинкен выразил обеспокоенность по поводу поддержки Китаем России на переговорах с министром иностранных дел Ван И в пятницу в Пекине", - говорится в публикации.
Блинкен с 24 по 26 апреля находится с визитом в Китае, он уже посетил Шанхай, где встретился с секретарем парткома Шанхая Чэнь Цзинином, представителями бизнеса и студентами. В четверг госсекретарь прибыл в Пекин на переговоры с главой МИД КНР Ван И.
В МИД Китая назвали фундаментальный вопрос в отношениях с США
23 апреля, 07:44