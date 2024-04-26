https://ria.ru/20240426/blinken-1942459458.html

Блинкен заявил Ван И, что США не намерены вступать в конфликт с Китаем

Блинкен заявил Ван И, что США не намерены вступать в конфликт с Китаем - РИА Новости, 26.04.2024

Блинкен заявил Ван И, что США не намерены вступать в конфликт с Китаем

США не стремятся изменить китайскую систему и не намерены вступать в конфликт с Китаем, заявил в пятницу госсекретарь США Энтони Блинкен на переговорах с... РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T11:56

2024-04-26T11:56

2024-04-26T11:56

в мире

китай

сша

ван и (политик)

энтони блинкен

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1a/1942430751_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c470d77489c509281d3e2779c42e2a95.jpg

ПЕКИН, 26 апр – РИА Новости. США не стремятся изменить китайскую систему и не намерены вступать в конфликт с Китаем, заявил в пятницу госсекретарь США Энтони Блинкен на переговорах с министром иностранных дел Китая Ван И. "США не стремятся изменить систему Китая, не намерены вступать в конфликт с Китаем, не добиваются разрыва связей с Китаем и не стремятся сдерживать развитие Китая, развивающийся и успешный Китай – это благо для мира", - заявил Блинкен, слова которого приводит МИД КНР в коммюнике по итогам встречи. Он добавил, что США готовы работать с Китаем, укреплять диалог и взаимодействие, эффективно контролировать и управлять разногласиями, избегать недопонимания и неверных суждений, а также способствовать устойчивому развитию отношений двух стран.

https://ria.ru/20240425/blinken-1942266021.html

китай

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, китай, сша, ван и (политик), энтони блинкен