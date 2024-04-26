https://ria.ru/20240426/blinken-1942459458.html
Блинкен заявил Ван И, что США не намерены вступать в конфликт с Китаем
Блинкен заявил Ван И, что США не намерены вступать в конфликт с Китаем - РИА Новости, 26.04.2024
Блинкен заявил Ван И, что США не намерены вступать в конфликт с Китаем
США не стремятся изменить китайскую систему и не намерены вступать в конфликт с Китаем, заявил в пятницу госсекретарь США Энтони Блинкен на переговорах с... РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T11:56
2024-04-26T11:56
2024-04-26T11:56
в мире
китай
сша
ван и (политик)
энтони блинкен
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ПЕКИН, 26 апр – РИА Новости. США не стремятся изменить китайскую систему и не намерены вступать в конфликт с Китаем, заявил в пятницу госсекретарь США Энтони Блинкен на переговорах с министром иностранных дел Китая Ван И. "США не стремятся изменить систему Китая, не намерены вступать в конфликт с Китаем, не добиваются разрыва связей с Китаем и не стремятся сдерживать развитие Китая, развивающийся и успешный Китай – это благо для мира", - заявил Блинкен, слова которого приводит МИД КНР в коммюнике по итогам встречи. Он добавил, что США готовы работать с Китаем, укреплять диалог и взаимодействие, эффективно контролировать и управлять разногласиями, избегать недопонимания и неверных суждений, а также способствовать устойчивому развитию отношений двух стран.
https://ria.ru/20240425/blinken-1942266021.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, сша, ван и (политик), энтони блинкен
В мире, Китай, США, Ван И (политик), Энтони Блинкен
Блинкен заявил Ван И, что США не намерены вступать в конфликт с Китаем
Блинкен: не хотят разрыва связей с Китаем и не стремятся сдерживать развитие
ПЕКИН, 26 апр – РИА Новости. США не стремятся изменить китайскую систему и не намерены вступать в конфликт с Китаем, заявил в пятницу госсекретарь США Энтони Блинкен на переговорах с министром иностранных дел Китая Ван И.
"США не стремятся изменить систему Китая, не намерены вступать в конфликт с Китаем, не добиваются разрыва связей с Китаем и не стремятся сдерживать развитие Китая, развивающийся и успешный Китай – это благо для мира", - заявил Блинкен, слова которого приводит МИД КНР в коммюнике по итогам встречи.
Он добавил, что США готовы работать с Китаем, укреплять диалог и взаимодействие, эффективно контролировать и управлять разногласиями, избегать недопонимания и неверных суждений, а также способствовать устойчивому развитию отношений двух стран.