Рейтинг@Mail.ru
Блинкен заявил Ван И, что США не намерены вступать в конфликт с Китаем - РИА Новости, 26.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:56 26.04.2024
https://ria.ru/20240426/blinken-1942459458.html
Блинкен заявил Ван И, что США не намерены вступать в конфликт с Китаем
Блинкен заявил Ван И, что США не намерены вступать в конфликт с Китаем - РИА Новости, 26.04.2024
Блинкен заявил Ван И, что США не намерены вступать в конфликт с Китаем
США не стремятся изменить китайскую систему и не намерены вступать в конфликт с Китаем, заявил в пятницу госсекретарь США Энтони Блинкен на переговорах с... РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T11:56
2024-04-26T11:56
в мире
китай
сша
ван и (политик)
энтони блинкен
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1a/1942430751_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c470d77489c509281d3e2779c42e2a95.jpg
ПЕКИН, 26 апр – РИА Новости. США не стремятся изменить китайскую систему и не намерены вступать в конфликт с Китаем, заявил в пятницу госсекретарь США Энтони Блинкен на переговорах с министром иностранных дел Китая Ван И. "США не стремятся изменить систему Китая, не намерены вступать в конфликт с Китаем, не добиваются разрыва связей с Китаем и не стремятся сдерживать развитие Китая, развивающийся и успешный Китай – это благо для мира", - заявил Блинкен, слова которого приводит МИД КНР в коммюнике по итогам встречи. Он добавил, что США готовы работать с Китаем, укреплять диалог и взаимодействие, эффективно контролировать и управлять разногласиями, избегать недопонимания и неверных суждений, а также способствовать устойчивому развитию отношений двух стран.
https://ria.ru/20240425/blinken-1942266021.html
китай
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1a/1942430751_40:0:2771:2048_1920x0_80_0_0_ef9787c45fcad9a158330e24b79ed8d2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, сша, ван и (политик), энтони блинкен
В мире, Китай, США, Ван И (политик), Энтони Блинкен
Блинкен заявил Ван И, что США не намерены вступать в конфликт с Китаем

Блинкен: не хотят разрыва связей с Китаем и не стремятся сдерживать развитие

© AP Photo / Mark SchiefelbeinГоссекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Китая Ван И во время встречи в Пекине
Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Китая Ван И во время встречи в Пекине - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Китая Ван И во время встречи в Пекине. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 26 апр – РИА Новости. США не стремятся изменить китайскую систему и не намерены вступать в конфликт с Китаем, заявил в пятницу госсекретарь США Энтони Блинкен на переговорах с министром иностранных дел Китая Ван И.
"США не стремятся изменить систему Китая, не намерены вступать в конфликт с Китаем, не добиваются разрыва связей с Китаем и не стремятся сдерживать развитие Китая, развивающийся и успешный Китай – это благо для мира", - заявил Блинкен, слова которого приводит МИД КНР в коммюнике по итогам встречи.
Он добавил, что США готовы работать с Китаем, укреплять диалог и взаимодействие, эффективно контролировать и управлять разногласиями, избегать недопонимания и неверных суждений, а также способствовать устойчивому развитию отношений двух стран.
Госсекретарь США Энтони Блинкен в штаб-квартире ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
Блинкен призвал Китай к здоровой экономической конкуренции
Вчера, 14:11
 
В миреКитайСШАВан И (политик)Энтони Блинкен
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала