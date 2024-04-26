https://ria.ru/20240426/biryukov-1942493754.html

Бирюков: отключать отопление в Москве начнут 27 апреля

Бирюков: отключать отопление в Москве начнут 27 апреля - РИА Новости, 26.04.2024

Бирюков: отключать отопление в Москве начнут 27 апреля

Специалисты Комплекса городского хозяйства начнут отключать отопление в Москве в субботу 27 апреля, сообщил РИА Новости заместитель мэра Петр Бирюков. РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T13:42

2024-04-26T13:42

2024-04-26T13:42

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отопление

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства начнут отключать отопление в Москве в субботу 27 апреля, сообщил РИА Новости заместитель мэра Петр Бирюков. "В связи с установлением необходимых температур наружного воздуха в субботу 27 апреля приступим к плавному переводу систем теплоснабжения столицы на летний режим работы. В общей сложности предстоит отключить отопление в более чем 74 тысячах зданий, в числе которых свыше 34 тысяч жилых домов", - отметил Бирюков. Заместитель мэра пояснил, что отключение отопления проводится поэтапно в следующей последовательности: жилые здания, школы, детские дошкольные и лечебные учреждения, промышленные и административные здания. "По указанию мэра Москвы Сергея Собянина уже приступили к подготовке к новому отопительному сезону, все мероприятия завершим в установленный срок - до 25 августа. Одно из важных направлений - проведение гидравлических испытаний теплосетей, которые стартуют в полном объеме в мае. Главная задача - выявить потенциально ненадежные участки и оперативно их восстановить, чтобы обеспечить качественное теплоснабжение потребителей в сезон", - подчеркнул Бирюков. Глава Комплекса городского хозяйства напомнил, что во время летних профилактических работ на системах теплоснабжения проводится перекладка трубопроводов с применением современных технологий, профилактические и капитальные ремонты тепловых станций и центральных тепловых пунктов, обслуживание и ремонты внутридомовых систем теплоснабжения и горячего водоснабжения.

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Артем Смирнов

москва, петр бирюков, сергей собянин, жкх, отопление