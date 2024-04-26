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Росавиация не ожидает роста цен на авиабилеты на фоне требований по духоте - РИА Новости, 26.04.2024
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18:17 26.04.2024 (обновлено: 18:18 26.04.2024)
https://ria.ru/20240426/bilety-1942578621.html
Росавиация не ожидает роста цен на авиабилеты на фоне требований по духоте
Росавиация не ожидает роста цен на авиабилеты на фоне требований по духоте - РИА Новости, 26.04.2024
Росавиация не ожидает роста цен на авиабилеты на фоне требований по духоте
Росавиация не видит оснований заявлять, что авиабилеты в России могут подорожать из-за требований к компаниям возвращать пассажиров в терминал в случае духоты в РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T18:17
2024-04-26T18:18
россия
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор)
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Росавиация не видит оснований заявлять, что авиабилеты в России могут подорожать из-за требований к компаниям возвращать пассажиров в терминал в случае духоты в самолете, следует из сообщения ведомства. "Сегодня ТГ-канал SHOT, ссылаясь на анонимных экспертов, выдал: "Авиабилеты в России могут подорожать на 5–7%. Причина - новое требование высаживать пассажиров при духоте в самолетах". Но для таких заявлений нет объективных оснований", - говорится в публикации в официальном Telegram-канале Росавиации. Ранее СМИ сообщали, что Росавиация и Ространснадзор потребовали от авиакомпаний исключить случаи, когда пассажиры при длительных задержках сидят в самолетах, несмотря на высокую температуру в салоне. Предлагается отвозить людей обратно в терминал, если на борту от 25 градусов и выше, чтобы кому-то вдруг не стало плохо. "Ситуации, когда авиакомпаниям приходится возвращать пассажиров в терминал, редки. Что касается расходов на обеспечение электропитания, то в общей структуре себестоимости рейса они незначительны. Таким образом, предлагаемые требования не приведут к сколь-либо значительным издержкам перевозчиков. Следовательно, пассажиры фактически не заметят изменения цен от реализации рекомендаций. Сейчас ключевое влияние на цену авиабилетов по-прежнему оказывает конкурентная среда и высокий спрос на перевозки", - прокомментировал руководитель аналитического центра Государственного НИИ гражданской авиации Федор Борисов, слова которого приводятся в сообщении.
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россия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор)
Россия, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Федеральная служба по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор)
Росавиация не ожидает роста цен на авиабилеты на фоне требований по духоте

Росавиация не видит оснований заявлять, что авиабилеты в России могут подорожать

© Pixabay / Pixabay / StockSnapПассажиры в салоне самолета
Пассажиры в салоне самолета - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
© Pixabay / Pixabay / StockSnap
Пассажиры в салоне самолета. Архивное фото
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Росавиация не видит оснований заявлять, что авиабилеты в России могут подорожать из-за требований к компаниям возвращать пассажиров в терминал в случае духоты в самолете, следует из сообщения ведомства.
«
"Сегодня ТГ-канал SHOT, ссылаясь на анонимных экспертов, выдал: "Авиабилеты в России могут подорожать на 5–7%. Причина - новое требование высаживать пассажиров при духоте в самолетах". Но для таких заявлений нет объективных оснований", - говорится в публикации в официальном Telegram-канале Росавиации.
Ранее СМИ сообщали, что Росавиация и Ространснадзор потребовали от авиакомпаний исключить случаи, когда пассажиры при длительных задержках сидят в самолетах, несмотря на высокую температуру в салоне. Предлагается отвозить людей обратно в терминал, если на борту от 25 градусов и выше, чтобы кому-то вдруг не стало плохо.
"Ситуации, когда авиакомпаниям приходится возвращать пассажиров в терминал, редки. Что касается расходов на обеспечение электропитания, то в общей структуре себестоимости рейса они незначительны. Таким образом, предлагаемые требования не приведут к сколь-либо значительным издержкам перевозчиков. Следовательно, пассажиры фактически не заметят изменения цен от реализации рекомендаций. Сейчас ключевое влияние на цену авиабилетов по-прежнему оказывает конкурентная среда и высокий спрос на перевозки", - прокомментировал руководитель аналитического центра Государственного НИИ гражданской авиации Федор Борисов, слова которого приводятся в сообщении.
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РоссияФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Федеральная служба по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор)
 
 
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