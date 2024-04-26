https://ria.ru/20240426/bilety-1942578621.html

Росавиация не ожидает роста цен на авиабилеты на фоне требований по духоте

Росавиация не ожидает роста цен на авиабилеты на фоне требований по духоте - РИА Новости, 26.04.2024

Росавиация не ожидает роста цен на авиабилеты на фоне требований по духоте

Росавиация не видит оснований заявлять, что авиабилеты в России могут подорожать из-за требований к компаниям возвращать пассажиров в терминал в случае духоты в РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T18:17

2024-04-26T18:17

2024-04-26T18:18

россия

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор)

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Росавиация не видит оснований заявлять, что авиабилеты в России могут подорожать из-за требований к компаниям возвращать пассажиров в терминал в случае духоты в самолете, следует из сообщения ведомства. "Сегодня ТГ-канал SHOT, ссылаясь на анонимных экспертов, выдал: "Авиабилеты в России могут подорожать на 5–7%. Причина - новое требование высаживать пассажиров при духоте в самолетах". Но для таких заявлений нет объективных оснований", - говорится в публикации в официальном Telegram-канале Росавиации. Ранее СМИ сообщали, что Росавиация и Ространснадзор потребовали от авиакомпаний исключить случаи, когда пассажиры при длительных задержках сидят в самолетах, несмотря на высокую температуру в салоне. Предлагается отвозить людей обратно в терминал, если на борту от 25 градусов и выше, чтобы кому-то вдруг не стало плохо. "Ситуации, когда авиакомпаниям приходится возвращать пассажиров в терминал, редки. Что касается расходов на обеспечение электропитания, то в общей структуре себестоимости рейса они незначительны. Таким образом, предлагаемые требования не приведут к сколь-либо значительным издержкам перевозчиков. Следовательно, пассажиры фактически не заметят изменения цен от реализации рекомендаций. Сейчас ключевое влияние на цену авиабилетов по-прежнему оказывает конкурентная среда и высокий спрос на перевозки", - прокомментировал руководитель аналитического центра Государственного НИИ гражданской авиации Федор Борисов, слова которого приводятся в сообщении.

https://ria.ru/20240312/delo-1932429071.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор)