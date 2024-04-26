https://ria.ru/20240426/belorussiya-1942395309.html

В Белоруссии утвердили обновленную концепцию нацбезопасности

В Белоруссии утвердили обновленную концепцию нацбезопасности - РИА Новости, 26.04.2024

В Белоруссии утвердили обновленную концепцию нацбезопасности

В Белоруссии официально опубликованы решение Всебелорусского народного собрания (ВНС) об утверждении обновленной концепции нацбезопасности и ее текст. РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T04:13

2024-04-26T04:13

2024-04-26T04:13

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МИНСК, 26 апр – РИА Новости. В Белоруссии официально опубликованы решение Всебелорусского народного собрания (ВНС) об утверждении обновленной концепции нацбезопасности и ее текст. "Утвердить концепцию национальной безопасности Республики Беларусь. Государственным органам и субъектам гражданского общества ... руководствоваться положениями концепции национальной безопасности Республики Беларусь", - говорится в решении ВНС, опубликованном на национальном правовом интернет-портале страны. Правительству, администрации президента и госсекретариату совбеза поручено обеспечивать координацию деятельности госорганов и субъектов гражданского общества по реализации концепции национальной безопасности и принять иные меры, необходимые для ее реализации. Опубликованная концепция нацбезопасности содержит перечень национальных интересов Белоруссии в различных сферах: экономике, экологии, военной, социальной, демографической, информационной, научно-технологической, политической. В ней отмечается, что в стране сформированы и совершенствуются условия для предотвращения и нейтрализации различных угроз нацбезопасности. "Система обеспечения национальной безопасности адаптирована под реалии обстановки, функционирует устойчиво и обеспечивает решение стоящих перед ней задач", - говорится в документе. "Государственная граница Республики Беларусь не является предметом территориальных споров и притязаний, ее охрана надежно обеспечивается. Состояние пограничной безопасности стабильное", - отмечается в концепции. Военный потенциал, состояние оборонительных систем находятся на уровне, достаточном для выполнения задач по вооруженной защите Белоруссии в любых условиях, подчеркивается в документе. В нем прописаны стратегические союзнические отношения с Российской Федерацией, всестороннее сотрудничество с другими дружественными государствами в рамках интеграционных объединений, укрепление стратегического партнерства с КНР и многоплановое взаимодействие с другими государствами, уважающими взгляды и интересы Минска. Также перечислены основные угрозы нацбезопасности. Среди них - посягательства на независимость, территориальную целостность, вмешательство извне во внутренние дела и использование извне против Минска инструментов "мягкой силы", проявления экстремизма, терроризм, деятельность иностранных спецслужб во вред Белоруссии, разрушение международной архитектуры безопасности, подготовка использования военной силы против республики, нагнетание противостояния между обществом и государством, санкции и потеря рынков, депопуляция, утрата значительной частью граждан традиционных нравственных ценностей, нарушение киберустойчивости, проникновение идеологии нацизма и другие. В концепции отмечена необходимость сохранения глобальной роли ООН в обеспечении международной безопасности, противостояния практике инструментализации ООН для давления на суверенные государства. Приписана заинтересованность в содействии устранению дисбалансов в функционировании ОБСЕ, недопущении злоупотребления ее механизмами для оказания давления на Белоруссию. Также в концепции заложены тезисы об активном участии Белоруссии в деятельности ОДКБ, о сохранении и укреплении Союзного государства с РФ, о поддержании прагматичного диалога с ЕС, США и другими западными странами по вопросам, представляющим взаимный интерес, в том числе в целях отмены санкций и нормализации отношений.

https://ria.ru/20240121/belorussiya-1922561896.html

https://ria.ru/20240426/belorussiya-1942394784.html

https://ria.ru/20240425/doktrina-1942263762.html

https://ria.ru/20240116/lukashenko-1921566362.html

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белоруссия, минск, китай, оон, обсе, одкб