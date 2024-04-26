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В Белоруссии утвердили обновленную концепцию нацбезопасности - РИА Новости, 26.04.2024
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04:13 26.04.2024
https://ria.ru/20240426/belorussiya-1942395309.html
В Белоруссии утвердили обновленную концепцию нацбезопасности
В Белоруссии утвердили обновленную концепцию нацбезопасности - РИА Новости, 26.04.2024
В Белоруссии утвердили обновленную концепцию нацбезопасности
В Белоруссии официально опубликованы решение Всебелорусского народного собрания (ВНС) об утверждении обновленной концепции нацбезопасности и ее текст. РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T04:13
2024-04-26T04:13
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МИНСК, 26 апр – РИА Новости. В Белоруссии официально опубликованы решение Всебелорусского народного собрания (ВНС) об утверждении обновленной концепции нацбезопасности и ее текст. "Утвердить концепцию национальной безопасности Республики Беларусь. Государственным органам и субъектам гражданского общества ... руководствоваться положениями концепции национальной безопасности Республики Беларусь", - говорится в решении ВНС, опубликованном на национальном правовом интернет-портале страны. Правительству, администрации президента и госсекретариату совбеза поручено обеспечивать координацию деятельности госорганов и субъектов гражданского общества по реализации концепции национальной безопасности и принять иные меры, необходимые для ее реализации. Опубликованная концепция нацбезопасности содержит перечень национальных интересов Белоруссии в различных сферах: экономике, экологии, военной, социальной, демографической, информационной, научно-технологической, политической. В ней отмечается, что в стране сформированы и совершенствуются условия для предотвращения и нейтрализации различных угроз нацбезопасности. "Система обеспечения национальной безопасности адаптирована под реалии обстановки, функционирует устойчиво и обеспечивает решение стоящих перед ней задач", - говорится в документе. "Государственная граница Республики Беларусь не является предметом территориальных споров и притязаний, ее охрана надежно обеспечивается. Состояние пограничной безопасности стабильное", - отмечается в концепции. Военный потенциал, состояние оборонительных систем находятся на уровне, достаточном для выполнения задач по вооруженной защите Белоруссии в любых условиях, подчеркивается в документе. В нем прописаны стратегические союзнические отношения с Российской Федерацией, всестороннее сотрудничество с другими дружественными государствами в рамках интеграционных объединений, укрепление стратегического партнерства с КНР и многоплановое взаимодействие с другими государствами, уважающими взгляды и интересы Минска. Также перечислены основные угрозы нацбезопасности. Среди них - посягательства на независимость, территориальную целостность, вмешательство извне во внутренние дела и использование извне против Минска инструментов "мягкой силы", проявления экстремизма, терроризм, деятельность иностранных спецслужб во вред Белоруссии, разрушение международной архитектуры безопасности, подготовка использования военной силы против республики, нагнетание противостояния между обществом и государством, санкции и потеря рынков, депопуляция, утрата значительной частью граждан традиционных нравственных ценностей, нарушение киберустойчивости, проникновение идеологии нацизма и другие. В концепции отмечена необходимость сохранения глобальной роли ООН в обеспечении международной безопасности, противостояния практике инструментализации ООН для давления на суверенные государства. Приписана заинтересованность в содействии устранению дисбалансов в функционировании ОБСЕ, недопущении злоупотребления ее механизмами для оказания давления на Белоруссию. Также в концепции заложены тезисы об активном участии Белоруссии в деятельности ОДКБ, о сохранении и укреплении Союзного государства с РФ, о поддержании прагматичного диалога с ЕС, США и другими западными странами по вопросам, представляющим взаимный интерес, в том числе в целях отмены санкций и нормализации отношений.
https://ria.ru/20240121/belorussiya-1922561896.html
https://ria.ru/20240426/belorussiya-1942394784.html
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белоруссия, минск, китай, оон, обсе, одкб
Белоруссия, Минск, Китай, ООН, ОБСЕ, ОДКБ
В Белоруссии утвердили обновленную концепцию нацбезопасности

В Белоруссии опубликовали обновленную концепцию нацбезопасности и ее текст

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкДворец Независимости в Минске
Дворец Независимости в Минске - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Дворец Независимости в Минске. Архивное фото
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МИНСК, 26 апр – РИА Новости. В Белоруссии официально опубликованы решение Всебелорусского народного собрания (ВНС) об утверждении обновленной концепции нацбезопасности и ее текст.
"Утвердить концепцию национальной безопасности Республики Беларусь. Государственным органам и субъектам гражданского общества ... руководствоваться положениями концепции национальной безопасности Республики Беларусь", - говорится в решении ВНС, опубликованном на национальном правовом интернет-портале страны.
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Правительству, администрации президента и госсекретариату совбеза поручено обеспечивать координацию деятельности госорганов и субъектов гражданского общества по реализации концепции национальной безопасности и принять иные меры, необходимые для ее реализации.
Опубликованная концепция нацбезопасности содержит перечень национальных интересов Белоруссии в различных сферах: экономике, экологии, военной, социальной, демографической, информационной, научно-технологической, политической.
В ней отмечается, что в стране сформированы и совершенствуются условия для предотвращения и нейтрализации различных угроз нацбезопасности. "Система обеспечения национальной безопасности адаптирована под реалии обстановки, функционирует устойчиво и обеспечивает решение стоящих перед ней задач", - говорится в документе.
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"Государственная граница Республики Беларусь не является предметом территориальных споров и притязаний, ее охрана надежно обеспечивается. Состояние пограничной безопасности стабильное", - отмечается в концепции. Военный потенциал, состояние оборонительных систем находятся на уровне, достаточном для выполнения задач по вооруженной защите Белоруссии в любых условиях, подчеркивается в документе.
В нем прописаны стратегические союзнические отношения с Российской Федерацией, всестороннее сотрудничество с другими дружественными государствами в рамках интеграционных объединений, укрепление стратегического партнерства с КНР и многоплановое взаимодействие с другими государствами, уважающими взгляды и интересы Минска.
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Также перечислены основные угрозы нацбезопасности. Среди них - посягательства на независимость, территориальную целостность, вмешательство извне во внутренние дела и использование извне против Минска инструментов "мягкой силы", проявления экстремизма, терроризм, деятельность иностранных спецслужб во вред Белоруссии, разрушение международной архитектуры безопасности, подготовка использования военной силы против республики, нагнетание противостояния между обществом и государством, санкции и потеря рынков, депопуляция, утрата значительной частью граждан традиционных нравственных ценностей, нарушение киберустойчивости, проникновение идеологии нацизма и другие.
В концепции отмечена необходимость сохранения глобальной роли ООН в обеспечении международной безопасности, противостояния практике инструментализации ООН для давления на суверенные государства. Приписана заинтересованность в содействии устранению дисбалансов в функционировании ОБСЕ, недопущении злоупотребления ее механизмами для оказания давления на Белоруссию. Также в концепции заложены тезисы об активном участии Белоруссии в деятельности ОДКБ, о сохранении и укреплении Союзного государства с РФ, о поддержании прагматичного диалога с ЕС, США и другими западными странами по вопросам, представляющим взаимный интерес, в том числе в целях отмены санкций и нормализации отношений.
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