https://ria.ru/20240426/belorussiya-1942395309.html
В Белоруссии утвердили обновленную концепцию нацбезопасности
В Белоруссии утвердили обновленную концепцию нацбезопасности - РИА Новости, 26.04.2024
В Белоруссии утвердили обновленную концепцию нацбезопасности
В Белоруссии официально опубликованы решение Всебелорусского народного собрания (ВНС) об утверждении обновленной концепции нацбезопасности и ее текст. РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T04:13
2024-04-26T04:13
2024-04-26T04:13
белоруссия
минск
китай
оон
обсе
одкб
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/02/1900041585_0:43:3269:1882_1920x0_80_0_0_11d4aee93058431955084284e757094a.jpg
МИНСК, 26 апр – РИА Новости. В Белоруссии официально опубликованы решение Всебелорусского народного собрания (ВНС) об утверждении обновленной концепции нацбезопасности и ее текст. "Утвердить концепцию национальной безопасности Республики Беларусь. Государственным органам и субъектам гражданского общества ... руководствоваться положениями концепции национальной безопасности Республики Беларусь", - говорится в решении ВНС, опубликованном на национальном правовом интернет-портале страны. Правительству, администрации президента и госсекретариату совбеза поручено обеспечивать координацию деятельности госорганов и субъектов гражданского общества по реализации концепции национальной безопасности и принять иные меры, необходимые для ее реализации. Опубликованная концепция нацбезопасности содержит перечень национальных интересов Белоруссии в различных сферах: экономике, экологии, военной, социальной, демографической, информационной, научно-технологической, политической. В ней отмечается, что в стране сформированы и совершенствуются условия для предотвращения и нейтрализации различных угроз нацбезопасности. "Система обеспечения национальной безопасности адаптирована под реалии обстановки, функционирует устойчиво и обеспечивает решение стоящих перед ней задач", - говорится в документе. "Государственная граница Республики Беларусь не является предметом территориальных споров и притязаний, ее охрана надежно обеспечивается. Состояние пограничной безопасности стабильное", - отмечается в концепции. Военный потенциал, состояние оборонительных систем находятся на уровне, достаточном для выполнения задач по вооруженной защите Белоруссии в любых условиях, подчеркивается в документе. В нем прописаны стратегические союзнические отношения с Российской Федерацией, всестороннее сотрудничество с другими дружественными государствами в рамках интеграционных объединений, укрепление стратегического партнерства с КНР и многоплановое взаимодействие с другими государствами, уважающими взгляды и интересы Минска. Также перечислены основные угрозы нацбезопасности. Среди них - посягательства на независимость, территориальную целостность, вмешательство извне во внутренние дела и использование извне против Минска инструментов "мягкой силы", проявления экстремизма, терроризм, деятельность иностранных спецслужб во вред Белоруссии, разрушение международной архитектуры безопасности, подготовка использования военной силы против республики, нагнетание противостояния между обществом и государством, санкции и потеря рынков, депопуляция, утрата значительной частью граждан традиционных нравственных ценностей, нарушение киберустойчивости, проникновение идеологии нацизма и другие. В концепции отмечена необходимость сохранения глобальной роли ООН в обеспечении международной безопасности, противостояния практике инструментализации ООН для давления на суверенные государства. Приписана заинтересованность в содействии устранению дисбалансов в функционировании ОБСЕ, недопущении злоупотребления ее механизмами для оказания давления на Белоруссию. Также в концепции заложены тезисы об активном участии Белоруссии в деятельности ОДКБ, о сохранении и укреплении Союзного государства с РФ, о поддержании прагматичного диалога с ЕС, США и другими западными странами по вопросам, представляющим взаимный интерес, в том числе в целях отмены санкций и нормализации отношений.
https://ria.ru/20240121/belorussiya-1922561896.html
https://ria.ru/20240426/belorussiya-1942394784.html
https://ria.ru/20240425/doktrina-1942263762.html
https://ria.ru/20240116/lukashenko-1921566362.html
белоруссия
минск
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/02/1900041585_269:0:3000:2048_1920x0_80_0_0_983b92155fde095bf82b9c3009574b19.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белоруссия, минск, китай, оон, обсе, одкб
Белоруссия, Минск, Китай, ООН, ОБСЕ, ОДКБ
В Белоруссии утвердили обновленную концепцию нацбезопасности
В Белоруссии опубликовали обновленную концепцию нацбезопасности и ее текст
МИНСК, 26 апр – РИА Новости. В Белоруссии официально опубликованы решение Всебелорусского народного собрания (ВНС) об утверждении обновленной концепции нацбезопасности и ее текст.
"Утвердить концепцию национальной безопасности Республики Беларусь. Государственным органам и субъектам гражданского общества ... руководствоваться положениями концепции национальной безопасности Республики Беларусь", - говорится в решении ВНС, опубликованном на национальном правовом интернет-портале страны.
Правительству, администрации президента и госсекретариату совбеза поручено обеспечивать координацию деятельности госорганов и субъектов гражданского общества по реализации концепции национальной безопасности и принять иные меры, необходимые для ее реализации.
Опубликованная концепция нацбезопасности содержит перечень национальных интересов Белоруссии в различных сферах: экономике, экологии, военной, социальной, демографической, информационной, научно-технологической, политической.
В ней отмечается, что в стране сформированы и совершенствуются условия для предотвращения и нейтрализации различных угроз нацбезопасности. "Система обеспечения национальной безопасности адаптирована под реалии обстановки, функционирует устойчиво и обеспечивает решение стоящих перед ней задач", - говорится в документе.
"Государственная граница Республики Беларусь не является предметом территориальных споров и притязаний, ее охрана надежно обеспечивается. Состояние пограничной безопасности стабильное", - отмечается в концепции. Военный потенциал, состояние оборонительных систем находятся на уровне, достаточном для выполнения задач по вооруженной защите Белоруссии в любых условиях, подчеркивается в документе.
В нем прописаны стратегические союзнические отношения с Российской Федерацией, всестороннее сотрудничество с другими дружественными государствами в рамках интеграционных объединений, укрепление стратегического партнерства с КНР
и многоплановое взаимодействие с другими государствами, уважающими взгляды и интересы Минска
.
Также перечислены основные угрозы нацбезопасности. Среди них - посягательства на независимость, территориальную целостность, вмешательство извне во внутренние дела и использование извне против Минска инструментов "мягкой силы", проявления экстремизма, терроризм, деятельность иностранных спецслужб во вред Белоруссии, разрушение международной архитектуры безопасности, подготовка использования военной силы против республики, нагнетание противостояния между обществом и государством, санкции и потеря рынков, депопуляция, утрата значительной частью граждан традиционных нравственных ценностей, нарушение киберустойчивости, проникновение идеологии нацизма и другие.
В концепции отмечена необходимость сохранения глобальной роли ООН
в обеспечении международной безопасности, противостояния практике инструментализации ООН для давления на суверенные государства. Приписана заинтересованность в содействии устранению дисбалансов в функционировании ОБСЕ
, недопущении злоупотребления ее механизмами для оказания давления на Белоруссию. Также в концепции заложены тезисы об активном участии Белоруссии в деятельности ОДКБ
, о сохранении и укреплении Союзного государства с РФ
, о поддержании прагматичного диалога с ЕС
, США
и другими западными странами по вопросам, представляющим взаимный интерес, в том числе в целях отмены санкций и нормализации отношений.