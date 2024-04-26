Рейтинг@Mail.ru
Минск расценит ЯО в соседних странах как угрозу, говорится в доктрине - РИА Новости, 26.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:58 26.04.2024
https://ria.ru/20240426/belorussiya-1942394784.html
Минск расценит ЯО в соседних странах как угрозу, говорится в доктрине
Минск расценит ЯО в соседних странах как угрозу, говорится в доктрине - РИА Новости, 26.04.2024
Минск расценит ЯО в соседних странах как угрозу, говорится в доктрине
Белоруссия воспримет как военную угрозу размещение ядерного и биологического оружия на территории соседних стран, которые проводят против Минска недружественную РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T03:58
2024-04-26T03:58
в мире
белоруссия
минск
всебелорусское народное собрание
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/03/1744213695_0:132:2560:1572_1920x0_80_0_0_a568e73da73a077ecfa504c2877495b4.jpg
МИНСК, 26 апр – РИА Новости. Белоруссия воспримет как военную угрозу размещение ядерного и биологического оружия на территории соседних стран, которые проводят против Минска недружественную политику, говорится в военной доктрине, утвержденной Всебелорусским народным собранием и опубликованной на национальном правовом интернет-портале. "Основными потенциальными внешними военными опасностями для Республики Беларусь на уровне военной угрозы признаются… размещение стратегических средств поражения большой дальности в неядерном исполнении, ядерного, биологического и других видов ОМУ (оружие массового уничтожения – ред.), производство ОМУ или его компонентов на территориях государств, сопредельных с Республикой Беларусь, руководство которых проводит недружественную ей политику", - говорится в доктрине. Также к угрозам отнесены вооруженные инциденты с провокационными целями, обусловленные проникновением в Белоруссию незаконных вооруженных формирований, состоящих преимущественно из числа этнических белорусов, или отдельных подразделений регулярных войск других государств, действующих под видом таких формирований. Минск также расценит как военную угрозу перегруппировку и развертывание вблизи границы воинских формирований других государств из состава сил высокой степени боевой готовности в нарушение действующих международных договоров, связанных с контролем военной деятельности. К угрозам отнесены эскалация внутреннего вооруженного конфликта на территориях союзников Белоруссии, а также сопредельных государств, перерастание его в международный вооруженный конфликт, явное или скрытое вредоносное информационно-техническое воздействие на критически важные объекты инфраструктуры Белоруссии. Согласно доктрине, непосредственными угрозами агрессии против Белоруссии являются объявление войны со стороны другого государства или коалиции без начала военных действий, концентрация вооруженных сил другого государства, вооруженных формирований неопределенной государственной принадлежности вблизи границы Белоруссии, указывающая на реальное намерение применить военную силу против независимости, территориальной целостности, суверенитета и конституционного строя республики. К угрозам агрессии также отнесены проведение в другом государстве мобилизации в целях нападения на Белоруссию или совершения акта вооруженной агрессии против нее, а также иная деятельность другого государства и их коалиции, негосударственных субъектов, указывающая на подготовку к нападению. "Республика Беларусь будет считать себя вовлеченной в военно-политический кризис в случае эскалации военной опасности до уровня военной угрозы, сопровождающейся ограниченным применением против нее военной силы в ходе вооруженных инцидентов, в том числе пограничных", - говорится в доктрине.
https://ria.ru/20240121/belorussiya-1922561896.html
https://ria.ru/20240426/belorussiya-1942391774.html
https://ria.ru/20240425/doktrina-1942263762.html
белоруссия
минск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/03/1744213695_145:0:2417:1704_1920x0_80_0_0_56f861e86fe33f5002e478830884f573.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, белоруссия, минск, всебелорусское народное собрание
В мире, Белоруссия, Минск, Всебелорусское народное собрание
Минск расценит ЯО в соседних странах как угрозу, говорится в доктрине

Военная доктрина Белоруссии: Минск расценит ЯО в соседних странах как угрозу

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкФлаг Белоруссии
Флаг Белоруссии - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Флаг Белоруссии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 26 апр – РИА Новости. Белоруссия воспримет как военную угрозу размещение ядерного и биологического оружия на территории соседних стран, которые проводят против Минска недружественную политику, говорится в военной доктрине, утвержденной Всебелорусским народным собранием и опубликованной на национальном правовом интернет-портале.
«
"Основными потенциальными внешними военными опасностями для Республики Беларусь на уровне военной угрозы признаются… размещение стратегических средств поражения большой дальности в неядерном исполнении, ядерного, биологического и других видов ОМУ (оружие массового уничтожения – ред.), производство ОМУ или его компонентов на территориях государств, сопредельных с Республикой Беларусь, руководство которых проводит недружественную ей политику", - говорится в доктрине.
Белорусский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 21.01.2024
Госсекретарь СБ Белоруссии рассказал о новой военной доктрине
21 января, 02:45
Также к угрозам отнесены вооруженные инциденты с провокационными целями, обусловленные проникновением в Белоруссию незаконных вооруженных формирований, состоящих преимущественно из числа этнических белорусов, или отдельных подразделений регулярных войск других государств, действующих под видом таких формирований.
Минск также расценит как военную угрозу перегруппировку и развертывание вблизи границы воинских формирований других государств из состава сил высокой степени боевой готовности в нарушение действующих международных договоров, связанных с контролем военной деятельности.
К угрозам отнесены эскалация внутреннего вооруженного конфликта на территориях союзников Белоруссии, а также сопредельных государств, перерастание его в международный вооруженный конфликт, явное или скрытое вредоносное информационно-техническое воздействие на критически важные объекты инфраструктуры Белоруссии.
Белорусские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
В военной доктрине Белоруссии прописали помощь союзникам
02:23
Согласно доктрине, непосредственными угрозами агрессии против Белоруссии являются объявление войны со стороны другого государства или коалиции без начала военных действий, концентрация вооруженных сил другого государства, вооруженных формирований неопределенной государственной принадлежности вблизи границы Белоруссии, указывающая на реальное намерение применить военную силу против независимости, территориальной целостности, суверенитета и конституционного строя республики. К угрозам агрессии также отнесены проведение в другом государстве мобилизации в целях нападения на Белоруссию или совершения акта вооруженной агрессии против нее, а также иная деятельность другого государства и их коалиции, негосударственных субъектов, указывающая на подготовку к нападению.
"Республика Беларусь будет считать себя вовлеченной в военно-политический кризис в случае эскалации военной опасности до уровня военной угрозы, сопровождающейся ограниченным применением против нее военной силы в ходе вооруженных инцидентов, в том числе пограничных", - говорится в доктрине.
Заседание VII Всебелорусского народного собрания - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
Всебелорусское собрание утвердило новую военную доктрину страны
Вчера, 14:03
 
В миреБелоруссияМинскВсебелорусское народное собрание
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала