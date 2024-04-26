https://ria.ru/20240426/belorussiya-1942394784.html

Минск расценит ЯО в соседних странах как угрозу, говорится в доктрине

Минск расценит ЯО в соседних странах как угрозу, говорится в доктрине - РИА Новости, 26.04.2024

Минск расценит ЯО в соседних странах как угрозу, говорится в доктрине

Белоруссия воспримет как военную угрозу размещение ядерного и биологического оружия на территории соседних стран, которые проводят против Минска недружественную РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T03:58

2024-04-26T03:58

2024-04-26T03:58

в мире

белоруссия

минск

всебелорусское народное собрание

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МИНСК, 26 апр – РИА Новости. Белоруссия воспримет как военную угрозу размещение ядерного и биологического оружия на территории соседних стран, которые проводят против Минска недружественную политику, говорится в военной доктрине, утвержденной Всебелорусским народным собранием и опубликованной на национальном правовом интернет-портале. "Основными потенциальными внешними военными опасностями для Республики Беларусь на уровне военной угрозы признаются… размещение стратегических средств поражения большой дальности в неядерном исполнении, ядерного, биологического и других видов ОМУ (оружие массового уничтожения – ред.), производство ОМУ или его компонентов на территориях государств, сопредельных с Республикой Беларусь, руководство которых проводит недружественную ей политику", - говорится в доктрине. Также к угрозам отнесены вооруженные инциденты с провокационными целями, обусловленные проникновением в Белоруссию незаконных вооруженных формирований, состоящих преимущественно из числа этнических белорусов, или отдельных подразделений регулярных войск других государств, действующих под видом таких формирований. Минск также расценит как военную угрозу перегруппировку и развертывание вблизи границы воинских формирований других государств из состава сил высокой степени боевой готовности в нарушение действующих международных договоров, связанных с контролем военной деятельности. К угрозам отнесены эскалация внутреннего вооруженного конфликта на территориях союзников Белоруссии, а также сопредельных государств, перерастание его в международный вооруженный конфликт, явное или скрытое вредоносное информационно-техническое воздействие на критически важные объекты инфраструктуры Белоруссии. Согласно доктрине, непосредственными угрозами агрессии против Белоруссии являются объявление войны со стороны другого государства или коалиции без начала военных действий, концентрация вооруженных сил другого государства, вооруженных формирований неопределенной государственной принадлежности вблизи границы Белоруссии, указывающая на реальное намерение применить военную силу против независимости, территориальной целостности, суверенитета и конституционного строя республики. К угрозам агрессии также отнесены проведение в другом государстве мобилизации в целях нападения на Белоруссию или совершения акта вооруженной агрессии против нее, а также иная деятельность другого государства и их коалиции, негосударственных субъектов, указывающая на подготовку к нападению. "Республика Беларусь будет считать себя вовлеченной в военно-политический кризис в случае эскалации военной опасности до уровня военной угрозы, сопровождающейся ограниченным применением против нее военной силы в ходе вооруженных инцидентов, в том числе пограничных", - говорится в доктрине.

https://ria.ru/20240121/belorussiya-1922561896.html

https://ria.ru/20240426/belorussiya-1942391774.html

https://ria.ru/20240425/doktrina-1942263762.html

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в мире, белоруссия, минск, всебелорусское народное собрание