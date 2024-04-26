Минск не приемлет расширения НАТО, следует из военной доктрины Белоруссии
Военная доктрина Белоруссии: Минск не приемлет расширения НАТО
Флаг Белоруссии. Архивное фото
МИНСК, 26 апр – РИА Новости. Минск не приемлет расширение НАТО и милитаризацию входящих в альянс стран, но готов к прагматичному диалогу, говорится в военной доктрине, утвержденной Всебелорусским народным собранием и опубликованной на национальном правовом интернет-портале.
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"Республика Беларусь не приемлет продолжающееся расширение НАТО и милитаризацию государств, входящих или стремящихся к вступлению в указанный военно-политический блок, расценивая это как опасные процессы, повышающие вероятность возникновения военных конфликтов. При этом Республика Беларусь выступает за возобновление прагматичного диалога в военной сфере с указанными государствами (коалициями государств) при условии прекращения ими агрессивных риторики и действий в отношении Республики Беларусь", - говорится в документе.
Подчеркивается, что Минск выступает против злоупотребления механизмами этих организаций для оказания давления на суверенные государства. Белоруссия заинтересована в восстановлении функционирования данных механизмов на основе принципов справедливости и равноправия государств, в том числе в деятельности по предотвращению и устранению угрозы миру, подавлению актов агрессии и разрешению международных споров и ситуаций, будет способствовать развитию системы мер доверия и безопасности, контролю над вооружениями, снижению милитаризации Европейского региона.
В документе также говорится, что Минск продолжит в рамках Союзного государства выстраивать военно-стратегические отношения с Россией для надежного сдерживания вооруженной агрессии, принимать меры по укреплению единого оборонного пространства и поддержанию военного потенциала данного межгосударственного объединения на уровне, обеспечивающем военную безопасность и вооруженную защиту государств-участников.
Согласно доктрине, в рамках ОДКБ Минск будет укреплять региональную систему коллективной безопасности, принимать необходимые меры по повышению сплоченности государств-членов, совершенствованию системы кризисного реагирования, а также расширению участия в деятельности по поддержанию международного мира и безопасности.
В рамках СНГ планируется развивать совместные системы взаимодействия в военной сфере, осуществлять поиск и внедрение новых форм международного военного сотрудничества государств-участников в интересах обеспечения их национальной и коллективной безопасности. С государствами, с которыми заключены международные договоры о развитии партнерства и сотрудничества, Белоруссия намерена расширять отношения на основе принципов равноправия и взаимной выгоды.
В доктрине также говорится, что Минск рассматривает ШОС как перспективный механизм обеспечения региональной безопасности и стабильности в современных условиях, республика будет содействовать дальнейшему формированию и развитию военной составляющей организации.
"В реализации целей военной политики по поддержанию международной и региональной безопасности, повышению обороноспособности государства Республика Беларусь открыта к сотрудничеству в военной сфере с любыми государствами (коалициями государств) и другими субъектами международных отношений, проводящими в отношении ее дружественную военную политику", - подчеркивается в документе.
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