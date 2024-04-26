https://ria.ru/20240426/belorussiya-1942392558.html

Минск не приемлет расширения НАТО, следует из военной доктрины Белоруссии

Минск не приемлет расширения НАТО, следует из военной доктрины Белоруссии - РИА Новости, 26.04.2024

Минск не приемлет расширения НАТО, следует из военной доктрины Белоруссии

Минск не приемлет расширение НАТО и милитаризацию входящих в альянс стран, но готов к прагматичному диалогу, говорится в военной доктрине, утвержденной... РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T02:49

2024-04-26T02:49

2024-04-26T02:49

в мире

минск

белоруссия

россия

нато

оон

обсе

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/03/1744213695_0:132:2560:1572_1920x0_80_0_0_a568e73da73a077ecfa504c2877495b4.jpg

МИНСК, 26 апр – РИА Новости. Минск не приемлет расширение НАТО и милитаризацию входящих в альянс стран, но готов к прагматичному диалогу, говорится в военной доктрине, утвержденной Всебелорусским народным собранием и опубликованной на национальном правовом интернет-портале. "Республика Беларусь не приемлет продолжающееся расширение НАТО и милитаризацию государств, входящих или стремящихся к вступлению в указанный военно-политический блок, расценивая это как опасные процессы, повышающие вероятность возникновения военных конфликтов. При этом Республика Беларусь выступает за возобновление прагматичного диалога в военной сфере с указанными государствами (коалициями государств) при условии прекращения ими агрессивных риторики и действий в отношении Республики Беларусь", - говорится в документе. "Республика Беларусь продолжит рассматривать свое участие в деятельности ООН и ОБСЕ как фактор обеспечения стабильности, глобальной и региональной безопасности", - говорится в документе. Подчеркивается, что Минск выступает против злоупотребления механизмами этих организаций для оказания давления на суверенные государства. Белоруссия заинтересована в восстановлении функционирования данных механизмов на основе принципов справедливости и равноправия государств, в том числе в деятельности по предотвращению и устранению угрозы миру, подавлению актов агрессии и разрешению международных споров и ситуаций, будет способствовать развитию системы мер доверия и безопасности, контролю над вооружениями, снижению милитаризации Европейского региона. В документе также говорится, что Минск продолжит в рамках Союзного государства выстраивать военно-стратегические отношения с Россией для надежного сдерживания вооруженной агрессии, принимать меры по укреплению единого оборонного пространства и поддержанию военного потенциала данного межгосударственного объединения на уровне, обеспечивающем военную безопасность и вооруженную защиту государств-участников. Согласно доктрине, в рамках ОДКБ Минск будет укреплять региональную систему коллективной безопасности, принимать необходимые меры по повышению сплоченности государств-членов, совершенствованию системы кризисного реагирования, а также расширению участия в деятельности по поддержанию международного мира и безопасности. В рамках СНГ планируется развивать совместные системы взаимодействия в военной сфере, осуществлять поиск и внедрение новых форм международного военного сотрудничества государств-участников в интересах обеспечения их национальной и коллективной безопасности. С государствами, с которыми заключены международные договоры о развитии партнерства и сотрудничества, Белоруссия намерена расширять отношения на основе принципов равноправия и взаимной выгоды. В доктрине также говорится, что Минск рассматривает ШОС как перспективный механизм обеспечения региональной безопасности и стабильности в современных условиях, республика будет содействовать дальнейшему формированию и развитию военной составляющей организации. "В реализации целей военной политики по поддержанию международной и региональной безопасности, повышению обороноспособности государства Республика Беларусь открыта к сотрудничеству в военной сфере с любыми государствами (коалициями государств) и другими субъектами международных отношений, проводящими в отношении ее дружественную военную политику", - подчеркивается в документе.

https://ria.ru/20240425/lukashenko-1942226351.html

https://ria.ru/20240426/belorussiya-1942391774.html

https://ria.ru/20240119/belorussiya-1922281790.html

https://ria.ru/20240121/belorussiya-1922561896.html

минск

белоруссия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, минск, белоруссия, россия, нато, оон, обсе