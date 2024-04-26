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Минск не приемлет расширения НАТО, следует из военной доктрины Белоруссии - РИА Новости, 26.04.2024
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02:49 26.04.2024
https://ria.ru/20240426/belorussiya-1942392558.html
Минск не приемлет расширения НАТО, следует из военной доктрины Белоруссии
Минск не приемлет расширения НАТО, следует из военной доктрины Белоруссии - РИА Новости, 26.04.2024
Минск не приемлет расширения НАТО, следует из военной доктрины Белоруссии
Минск не приемлет расширение НАТО и милитаризацию входящих в альянс стран, но готов к прагматичному диалогу, говорится в военной доктрине, утвержденной... РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T02:49
2024-04-26T02:49
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МИНСК, 26 апр – РИА Новости. Минск не приемлет расширение НАТО и милитаризацию входящих в альянс стран, но готов к прагматичному диалогу, говорится в военной доктрине, утвержденной Всебелорусским народным собранием и опубликованной на национальном правовом интернет-портале. "Республика Беларусь не приемлет продолжающееся расширение НАТО и милитаризацию государств, входящих или стремящихся к вступлению в указанный военно-политический блок, расценивая это как опасные процессы, повышающие вероятность возникновения военных конфликтов. При этом Республика Беларусь выступает за возобновление прагматичного диалога в военной сфере с указанными государствами (коалициями государств) при условии прекращения ими агрессивных риторики и действий в отношении Республики Беларусь", - говорится в документе. "Республика Беларусь продолжит рассматривать свое участие в деятельности ООН и ОБСЕ как фактор обеспечения стабильности, глобальной и региональной безопасности", - говорится в документе. Подчеркивается, что Минск выступает против злоупотребления механизмами этих организаций для оказания давления на суверенные государства. Белоруссия заинтересована в восстановлении функционирования данных механизмов на основе принципов справедливости и равноправия государств, в том числе в деятельности по предотвращению и устранению угрозы миру, подавлению актов агрессии и разрешению международных споров и ситуаций, будет способствовать развитию системы мер доверия и безопасности, контролю над вооружениями, снижению милитаризации Европейского региона. В документе также говорится, что Минск продолжит в рамках Союзного государства выстраивать военно-стратегические отношения с Россией для надежного сдерживания вооруженной агрессии, принимать меры по укреплению единого оборонного пространства и поддержанию военного потенциала данного межгосударственного объединения на уровне, обеспечивающем военную безопасность и вооруженную защиту государств-участников. Согласно доктрине, в рамках ОДКБ Минск будет укреплять региональную систему коллективной безопасности, принимать необходимые меры по повышению сплоченности государств-членов, совершенствованию системы кризисного реагирования, а также расширению участия в деятельности по поддержанию международного мира и безопасности. В рамках СНГ планируется развивать совместные системы взаимодействия в военной сфере, осуществлять поиск и внедрение новых форм международного военного сотрудничества государств-участников в интересах обеспечения их национальной и коллективной безопасности. С государствами, с которыми заключены международные договоры о развитии партнерства и сотрудничества, Белоруссия намерена расширять отношения на основе принципов равноправия и взаимной выгоды. В доктрине также говорится, что Минск рассматривает ШОС как перспективный механизм обеспечения региональной безопасности и стабильности в современных условиях, республика будет содействовать дальнейшему формированию и развитию военной составляющей организации. "В реализации целей военной политики по поддержанию международной и региональной безопасности, повышению обороноспособности государства Республика Беларусь открыта к сотрудничеству в военной сфере с любыми государствами (коалициями государств) и другими субъектами международных отношений, проводящими в отношении ее дружественную военную политику", - подчеркивается в документе.
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в мире, минск, белоруссия, россия, нато, оон, обсе
В мире, Минск, Белоруссия, Россия, НАТО, ООН, ОБСЕ
Минск не приемлет расширения НАТО, следует из военной доктрины Белоруссии

Военная доктрина Белоруссии: Минск не приемлет расширения НАТО

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкФлаг Белоруссии
Флаг Белоруссии - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Флаг Белоруссии. Архивное фото
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МИНСК, 26 апр – РИА Новости. Минск не приемлет расширение НАТО и милитаризацию входящих в альянс стран, но готов к прагматичному диалогу, говорится в военной доктрине, утвержденной Всебелорусским народным собранием и опубликованной на национальном правовом интернет-портале.
Заседание VII Всебелорусского народного собрания - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
Лукашенко ожидает дальнейшего расширения НАТО
Вчера, 11:34
"Республика Беларусь не приемлет продолжающееся расширение НАТО и милитаризацию государств, входящих или стремящихся к вступлению в указанный военно-политический блок, расценивая это как опасные процессы, повышающие вероятность возникновения военных конфликтов. При этом Республика Беларусь выступает за возобновление прагматичного диалога в военной сфере с указанными государствами (коалициями государств) при условии прекращения ими агрессивных риторики и действий в отношении Республики Беларусь", - говорится в документе.
"Республика Беларусь продолжит рассматривать свое участие в деятельности ООН и ОБСЕ как фактор обеспечения стабильности, глобальной и региональной безопасности", - говорится в документе.
Подчеркивается, что Минск выступает против злоупотребления механизмами этих организаций для оказания давления на суверенные государства. Белоруссия заинтересована в восстановлении функционирования данных механизмов на основе принципов справедливости и равноправия государств, в том числе в деятельности по предотвращению и устранению угрозы миру, подавлению актов агрессии и разрешению международных споров и ситуаций, будет способствовать развитию системы мер доверия и безопасности, контролю над вооружениями, снижению милитаризации Европейского региона.
В документе также говорится, что Минск продолжит в рамках Союзного государства выстраивать военно-стратегические отношения с Россией для надежного сдерживания вооруженной агрессии, принимать меры по укреплению единого оборонного пространства и поддержанию военного потенциала данного межгосударственного объединения на уровне, обеспечивающем военную безопасность и вооруженную защиту государств-участников.
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В военной доктрине Белоруссии прописали помощь союзникам
02:23
Согласно доктрине, в рамках ОДКБ Минск будет укреплять региональную систему коллективной безопасности, принимать необходимые меры по повышению сплоченности государств-членов, совершенствованию системы кризисного реагирования, а также расширению участия в деятельности по поддержанию международного мира и безопасности.
В рамках СНГ планируется развивать совместные системы взаимодействия в военной сфере, осуществлять поиск и внедрение новых форм международного военного сотрудничества государств-участников в интересах обеспечения их национальной и коллективной безопасности. С государствами, с которыми заключены международные договоры о развитии партнерства и сотрудничества, Белоруссия намерена расширять отношения на основе принципов равноправия и взаимной выгоды.
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Белоруссия заявила о готовности возобновить прагматичный диалог с НАТО
19 января, 11:10
В доктрине также говорится, что Минск рассматривает ШОС как перспективный механизм обеспечения региональной безопасности и стабильности в современных условиях, республика будет содействовать дальнейшему формированию и развитию военной составляющей организации.
"В реализации целей военной политики по поддержанию международной и региональной безопасности, повышению обороноспособности государства Республика Беларусь открыта к сотрудничеству в военной сфере с любыми государствами (коалициями государств) и другими субъектами международных отношений, проводящими в отношении ее дружественную военную политику", - подчеркивается в документе.
Белорусский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 21.01.2024
Госсекретарь СБ Белоруссии рассказал о новой военной доктрине
21 января, 02:45
 
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