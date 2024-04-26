В военной доктрине Белоруссии прописали помощь союзникам
Белоруссия прописала в военной доктрине возможность оказания помощи союзникам
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Белорусские военнослужащие. Архивное фото
МИНСК, 26 апр – РИА Новости. Белоруссия сможет предоставить военную помощь союзникам в случае агрессии против них, говорится в военной доктрине, утвержденной в среду Всебелорусским народным собранием и опубликованной на национальном правовом интернет-портале.
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"Республика Беларусь считает возможным оказание военной помощи дружественным государствам на основании двусторонних и многосторонних международных договоров Республики Беларусь, в том числе направлением воинского контингента для участия в соответствующей деятельности по поддержанию международного мира и безопасности", — говорится в доктрине.
Как следует из документа, Минск рассматривает применение силы против любого из государств-участников Союзного государства как посягательство на Союзное государство в целом и будет "принимать соответствующие ответные меры с использованием всех сил и средств, находящихся в ее распоряжении".
Вопросы применения военной силы Минском в целях защиты Союзного государства определяются международными договорами, заключенными с Россией, и решаются в составе региональной группировки войск двух стран.
Доктрина также подтверждает, что Белоруссия считает агрессию против одного из государств-членов ОДКБ агрессией против всех стран организации и предоставит государству, которое подверглось нападению, необходимую помощь, включая военную
Согласно доктрине, Минск применяет военную силу в рамках исполнения взятых на себя международных обязательств. Предусмотрено предоставление контингента в состав Коллективных миротворческих сил ОДКБ для участия в миротворческих операциях на территории членов организации.
В документе также говорится, что Запад ведет целенаправленную политику по разрушению интеграционных связей в ОДКБ и Союзном государстве. Кроме того, отмечается, что "претензии Польши на региональное лидерство, конфронтационная политика стран Балтии обусловливают тенденцию неприкрытого вмешательства с их стороны во внутренние дела Республики Беларусь".
Интенсивные военные приготовления стран Восточной Европы, как следует из доктрины, создают условия для использования их в прокси-войне коллективного Запада против Белоруссии и ее союзников. "Данные тенденции повышают вероятность вовлечения Республики Беларусь в международный вооруженный конфликт", — констатируется в документе.
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