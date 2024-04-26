Рейтинг@Mail.ru
В военной доктрине Белоруссии прописали помощь союзникам - РИА Новости, 26.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:23 26.04.2024 (обновлено: 07:41 26.04.2024)
https://ria.ru/20240426/belorussiya-1942391774.html
В военной доктрине Белоруссии прописали помощь союзникам
В военной доктрине Белоруссии прописали помощь союзникам - РИА Новости, 26.04.2024
В военной доктрине Белоруссии прописали помощь союзникам
Белоруссия сможет предоставить военную помощь союзникам в случае агрессии против них, говорится в военной доктрине, утвержденной в среду Всебелорусским народным РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T02:23
2024-04-26T07:41
белоруссия
россия
минск
одкб
оон
всебелорусское народное собрание
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1c/1791395794_0:66:3410:1984_1920x0_80_0_0_7b34b4a3ea8cd5cd9ba067fd37fdc07f.jpg
МИНСК, 26 апр – РИА Новости. Белоруссия сможет предоставить военную помощь союзникам в случае агрессии против них, говорится в военной доктрине, утвержденной в среду Всебелорусским народным собранием и опубликованной на национальном правовом интернет-портале.&quot;Республика Беларусь считает возможным оказание военной помощи дружественным государствам на основании двусторонних и многосторонних международных договоров Республики Беларусь, в том числе направлением воинского контингента для участия в соответствующей деятельности по поддержанию международного мира и безопасности&quot;, — говорится в доктрине.Как следует из документа, Минск рассматривает применение силы против любого из государств-участников Союзного государства как посягательство на Союзное государство в целом и будет "принимать соответствующие ответные меры с использованием всех сил и средств, находящихся в ее распоряжении".Вопросы применения военной силы Минском в целях защиты Союзного государства определяются международными договорами, заключенными с Россией, и решаются в составе региональной группировки войск двух стран.Доктрина также подтверждает, что Белоруссия считает агрессию против одного из государств-членов ОДКБ агрессией против всех стран организации и предоставит государству, которое подверглось нападению, необходимую помощь, включая военнуюСогласно доктрине, Минск применяет военную силу в рамках исполнения взятых на себя международных обязательств. Предусмотрено предоставление контингента в состав Коллективных миротворческих сил ОДКБ для участия в миротворческих операциях на территории членов организации.В документе также говорится, что Запад ведет целенаправленную политику по разрушению интеграционных связей в ОДКБ и Союзном государстве. Кроме того, отмечается, что "претензии Польши на региональное лидерство, конфронтационная политика стран Балтии обусловливают тенденцию неприкрытого вмешательства с их стороны во внутренние дела Республики Беларусь".Интенсивные военные приготовления стран Восточной Европы, как следует из доктрины, создают условия для использования их в прокси-войне коллективного Запада против Белоруссии и ее союзников. "Данные тенденции повышают вероятность вовлечения Республики Беларусь в международный вооруженный конфликт", — констатируется в документе.
https://ria.ru/20240131/doktrina-1924640249.html
https://ria.ru/20240426/belorussii-1942390703.html
https://ria.ru/20240121/belorussiya-1922561896.html
белоруссия
россия
минск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1c/1791395794_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_293f88e3822e9ff20874a68a54ce1398.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белоруссия, россия, минск, одкб, оон, всебелорусское народное собрание
Белоруссия, Россия, Минск, ОДКБ, ООН, Всебелорусское народное собрание
В военной доктрине Белоруссии прописали помощь союзникам

Белоруссия прописала в военной доктрине возможность оказания помощи союзникам

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкБелорусские военнослужащие
Белорусские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в медиабанк
Белорусские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 26 апр – РИА Новости. Белоруссия сможет предоставить военную помощь союзникам в случае агрессии против них, говорится в военной доктрине, утвержденной в среду Всебелорусским народным собранием и опубликованной на национальном правовом интернет-портале.
«

"Республика Беларусь считает возможным оказание военной помощи дружественным государствам на основании двусторонних и многосторонних международных договоров Республики Беларусь, в том числе направлением воинского контингента для участия в соответствующей деятельности по поддержанию международного мира и безопасности", — говорится в доктрине.

Как следует из документа, Минск рассматривает применение силы против любого из государств-участников Союзного государства как посягательство на Союзное государство в целом и будет "принимать соответствующие ответные меры с использованием всех сил и средств, находящихся в ее распоряжении".
Белорусские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
В Минске ответили на обвинения в "пророссийской" военной доктрине
31 января, 17:46
Вопросы применения военной силы Минском в целях защиты Союзного государства определяются международными договорами, заключенными с Россией, и решаются в составе региональной группировки войск двух стран.
Доктрина также подтверждает, что Белоруссия считает агрессию против одного из государств-членов ОДКБ агрессией против всех стран организации и предоставит государству, которое подверглось нападению, необходимую помощь, включая военную
Согласно доктрине, Минск применяет военную силу в рамках исполнения взятых на себя международных обязательств. Предусмотрено предоставление контингента в состав Коллективных миротворческих сил ОДКБ для участия в миротворческих операциях на территории членов организации.
Офицеры на церемонии открытия авиабазы НАТО Кучова в Албании - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
В военной доктрине Белоруссии обозначили главную функцию НАТО в Европе
01:58
В документе также говорится, что Запад ведет целенаправленную политику по разрушению интеграционных связей в ОДКБ и Союзном государстве. Кроме того, отмечается, что "претензии Польши на региональное лидерство, конфронтационная политика стран Балтии обусловливают тенденцию неприкрытого вмешательства с их стороны во внутренние дела Республики Беларусь".
Интенсивные военные приготовления стран Восточной Европы, как следует из доктрины, создают условия для использования их в прокси-войне коллективного Запада против Белоруссии и ее союзников. "Данные тенденции повышают вероятность вовлечения Республики Беларусь в международный вооруженный конфликт", — констатируется в документе.
Белорусский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 21.01.2024
Госсекретарь СБ Белоруссии рассказал о новой военной доктрине
21 января, 02:45
 
БелоруссияРоссияМинскОДКБООНВсебелорусское народное собрание
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала