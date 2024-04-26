https://ria.ru/20240426/belorussiya-1942391774.html

В военной доктрине Белоруссии прописали помощь союзникам

В военной доктрине Белоруссии прописали помощь союзникам - РИА Новости, 26.04.2024

В военной доктрине Белоруссии прописали помощь союзникам

Белоруссия сможет предоставить военную помощь союзникам в случае агрессии против них, говорится в военной доктрине, утвержденной в среду Всебелорусским народным РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T02:23

2024-04-26T02:23

2024-04-26T07:41

белоруссия

россия

минск

одкб

оон

всебелорусское народное собрание

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1c/1791395794_0:66:3410:1984_1920x0_80_0_0_7b34b4a3ea8cd5cd9ba067fd37fdc07f.jpg

МИНСК, 26 апр – РИА Новости. Белоруссия сможет предоставить военную помощь союзникам в случае агрессии против них, говорится в военной доктрине, утвержденной в среду Всебелорусским народным собранием и опубликованной на национальном правовом интернет-портале."Республика Беларусь считает возможным оказание военной помощи дружественным государствам на основании двусторонних и многосторонних международных договоров Республики Беларусь, в том числе направлением воинского контингента для участия в соответствующей деятельности по поддержанию международного мира и безопасности", — говорится в доктрине.Как следует из документа, Минск рассматривает применение силы против любого из государств-участников Союзного государства как посягательство на Союзное государство в целом и будет "принимать соответствующие ответные меры с использованием всех сил и средств, находящихся в ее распоряжении".Вопросы применения военной силы Минском в целях защиты Союзного государства определяются международными договорами, заключенными с Россией, и решаются в составе региональной группировки войск двух стран.Доктрина также подтверждает, что Белоруссия считает агрессию против одного из государств-членов ОДКБ агрессией против всех стран организации и предоставит государству, которое подверглось нападению, необходимую помощь, включая военнуюСогласно доктрине, Минск применяет военную силу в рамках исполнения взятых на себя международных обязательств. Предусмотрено предоставление контингента в состав Коллективных миротворческих сил ОДКБ для участия в миротворческих операциях на территории членов организации.В документе также говорится, что Запад ведет целенаправленную политику по разрушению интеграционных связей в ОДКБ и Союзном государстве. Кроме того, отмечается, что "претензии Польши на региональное лидерство, конфронтационная политика стран Балтии обусловливают тенденцию неприкрытого вмешательства с их стороны во внутренние дела Республики Беларусь".Интенсивные военные приготовления стран Восточной Европы, как следует из доктрины, создают условия для использования их в прокси-войне коллективного Запада против Белоруссии и ее союзников. "Данные тенденции повышают вероятность вовлечения Республики Беларусь в международный вооруженный конфликт", — констатируется в документе.

https://ria.ru/20240131/doktrina-1924640249.html

https://ria.ru/20240426/belorussii-1942390703.html

https://ria.ru/20240121/belorussiya-1922561896.html

белоруссия

россия

минск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

белоруссия, россия, минск, одкб, оон, всебелорусское народное собрание