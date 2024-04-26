https://ria.ru/20240426/belorussiya-1942355683.html

Белоруссии предстоит своя СВО

Белоруссии предстоит своя СВО - РИА Новости, 26.04.2024

Белоруссии предстоит своя СВО

Президент Белоруссии ярко выступил на Всебелорусском народном собрании. Можно даже сказать "зажег". Запомнились прекрасные определения внутренних врагов:... РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T08:00

2024-04-26T08:00

2024-04-26T08:02

аналитика

белоруссия

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вооруженные силы украины

россия

специальная военная операция на украине

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Президент Белоруссии ярко выступил на Всебелорусском народном собрании. Можно даже сказать "зажег". Запомнились прекрасные определения внутренних врагов: "Тихушки и лохушки <…> призвали уничтожить Белоруссию ни много ни мало". Но больше всего толков возбудило приглашение Лукашенко Украине решиться на мирные переговоры.В глазах диванных воинов это — первый шаг на пути к пресловутому "договорняку", за которым им видится что-то прям апокалиптическое. Однако на самом деле президент Белоруссии констатировал то, что и так очевидно. "Если сейчас не пойти на переговоры, Украина с течением времени утратит свою государственность и может прекратить свое существование", — сказал Лукашенко.Нетрудно представить, каким кошмаром станет для маленькой Белоруссии оголтелое Гуляйполе на месте Украины. Уже сейчас белорусские военные делают все, чтобы не допустить провокаций на границах. Особый риск представляют попытки захода в страну украинских солдат в смычке с белорусскими "тихушками" и "лохушками" — это может стать прямым путем к мятежу. Сейчас эту тему удается контролировать, но что, если на месте Украины окажется ничья земля, полная вооруженного сброда, готового за мелкий прайс устраивать революции где угодно?Какие риски уже сейчас несет для дружественных нам белорусов военное противостояние на территории бывшей УССР, объяснять не приходится. Естественно, что любой вменяемый лидер страны был бы заинтересован в мирном завершении конфликта, который стреляет и полыхает недалеко от ее границ. Лукашенко и демонстрирует эту вменяемость — просто удивительную, конечно, на ярком фоне его эксцентричных западных коллег.Неудивительно, что президент Белоруссии призывает противоборствующие стороны к мирным переговорам на рутинной основе. Он не раз делал это и в 2022, и в 2023 годах, будет делать и дальше. Это разумная позиция ответственного лидера.К сожалению, западные патроны Киева слышать эти увещевания не хотят, поэтому ВС России приходится доносить тот же месседж с помощью "Кинжалов", "Ланцетов" и очень хорошо зарекомендовавших себя в последнее время ФАБов. Однако в то же время из Москвы постоянно доносятся приглашения сесть за стол переговоров — и это совершенно естественно и гуманно.Россия категорически не хочет проливать кровь ни своих граждан, ни чужих. Однако на Западе позиция прямо противоположная: там хотят убить как можно больше русских и украинцев, не делая, по сути, между нами особых различий. С этой манией человекоубийства мы и боремся.Приглашение к мирным переговорам отнюдь не противоречит успешному продвижению наших войск — это лишь две стороны одной стратегии. Да, Россия не может позволить себе проиграть, но она не может и позволить себе заплатить слишком высокую цену за победу. И то и другое смертельно опасно для страны, для государства.Призыв к миру не может позволить себе лидер проигрывающей стороны: в Киеве за такие дела Зеленского просто порвут, а его режим снесут. Отсюда заведомо нелепые утопичные "формулы мира" — продукт бесконтрольного применения психотропов, панического страха перед поражением, а еще больше перед тем, что за этим поражением последует. Отсюда и указ о запрете на переговоры с Москвой.Предыдущие переговоры Киеву открыто запретил проводить премьер-министр Великобритании. Новые переговоры они проведут только по прямому приказу своих хозяев. Но хозяева, судя по новому пакету военной помощи, нацелились повоевать ими еще. Что ж, Тарасы пока не закончились.В отличие от Киева, Москва никаких запретов на переговоры не налагала: зачем отказываться от такого ценного инструмента? Приглашение к переговорам — это признак силы, это показатель контроля над ситуацией. Как отметил классик военной науки Карл фон Клаузевиц, к переговорам обычно призывает именно сильнейший противник: ему выгодно добиться победы, максимально снизив свои издержки.Дипломатическая работа — это лишь один из способов давления на противника. Она совершенно не исключает военной работы. Тот же Лукашенко с его призывами к миру на самом деле с головой ушел в укрепление обороноспособности своей страны — и от НАТО, и от киевских башибузуков. На следующий же день после его выступления Всенародное собрание приняло новую Военную доктрину Республики Беларусь. В ней подробно учтен российский опыт СВО, а также попытка цветной революции в Белоруссии в 2020-м. Что уж говорить про недавнее размещение российского ядерного оружия на ее территории?Пока звучат приглашения к переговорам, Россия также наращивает и модернизирует свой ВПК, обучает бойцов, создает и осваивает новые вооружения, набирается опыта в войне нового типа, а ее Вооруженные силы неуклонно идут вперед, сея панику и отчаяние в рядах ВСУ и освобождая все новые населенные пункты. Очеретино, Новомихайловка — что дальше?

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https://ria.ru/20240425/kgb-1942253992.html

https://radiosputnik.ru/20240425/lukashenko-1942236304.html

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Виктория Никифорова https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580706016_0:418:722:1140_100x100_80_0_0_b4a7823233019ec118af7c1f00a39987.jpg

аналитика, белоруссия, украина, киев, нато, вооруженные силы украины, россия