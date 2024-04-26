https://ria.ru/20240426/belorussii-1942391295.html

В военной доктрине Белоруссии отметили попытки Запада нарушить связи в ОДКБ

В военной доктрине Белоруссии отметили попытки Запада нарушить связи в ОДКБ - РИА Новости, 26.04.2024

В военной доктрине Белоруссии отметили попытки Запада нарушить связи в ОДКБ

Запад ведет целенаправленную политику по разрушению интеграционных связей в ОДКБ и Союзном государстве, говорится в военной доктрине Белоруссии, утвержденной... РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T02:10

2024-04-26T02:10

2024-04-26T02:10

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МИНСКК, 26 апр – РИА Новости. Запад ведет целенаправленную политику по разрушению интеграционных связей в ОДКБ и Союзном государстве, говорится в военной доктрине Белоруссии, утвержденной Всебелорусским народным собранием и опубликованной на национальном правовом интернет-портале. "Целенаправленная политика стран Запада в отношении Организации Договора о коллективной безопасности, Союзного государства, других международных организаций и межгосударственных образований, участницей которых является Республика Беларусь, направлена на разрушение интеграционных связей, отрыв друг от друга государств-союзников", - говорится в документе. Отмечается, что "провоцирование и подогревание противоречий внутри указанных международных организаций и межгосударственных образований повышает вероятность разжигания в них внутренних вооруженных конфликтов, для недопущения, локализации и разрешения которых потребуется участие Республики Беларусь в рамках исполнения союзнических обязательств". В документе также говорится, что "претензии Польши на региональное лидерство, конфронтационная политика стран Балтии обусловливают тенденцию неприкрытого вмешательства с их стороны во внутренние дела Республики Беларусь". "Предпринимаются целенаправленные попытки изменения конституционного строя Республики Беларусь и приведения к власти подконтрольных Западу политических сил путем реализации сценариев "цветной революции". Недостижение целей этих сценариев повышает вероятность перехода к насильственным методам, ведущим к провоцированию в Республике Беларусь внутреннего вооруженного конфликта", - отмечается в доктрине. Подчеркивается, что "для возможного участия в нем на территории сопредельных с Республикой Беларусь государств осуществляется подготовка незаконных вооруженных формирований из числа радикально настроенных граждан Республики Беларусь, предпринимаются попытки создания условий для их действий внутри белорусского государства".

https://ria.ru/20240426/belorussii-1942390703.html

https://ria.ru/20240121/belorussiya-1922653470.html

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