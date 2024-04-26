Рейтинг@Mail.ru
В военной доктрине Белоруссии отметили попытки Запада нарушить связи в ОДКБ - РИА Новости, 26.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:10 26.04.2024
https://ria.ru/20240426/belorussii-1942391295.html
В военной доктрине Белоруссии отметили попытки Запада нарушить связи в ОДКБ
В военной доктрине Белоруссии отметили попытки Запада нарушить связи в ОДКБ - РИА Новости, 26.04.2024
В военной доктрине Белоруссии отметили попытки Запада нарушить связи в ОДКБ
Запад ведет целенаправленную политику по разрушению интеграционных связей в ОДКБ и Союзном государстве, говорится в военной доктрине Белоруссии, утвержденной... РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T02:10
2024-04-26T02:10
в мире
белоруссия
польша
балтия
одкб
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/17/1911304717_0:336:2048:1488_1920x0_80_0_0_be98340e31cc94be003495cf7bba0f35.jpg
МИНСКК, 26 апр – РИА Новости. Запад ведет целенаправленную политику по разрушению интеграционных связей в ОДКБ и Союзном государстве, говорится в военной доктрине Белоруссии, утвержденной Всебелорусским народным собранием и опубликованной на национальном правовом интернет-портале. "Целенаправленная политика стран Запада в отношении Организации Договора о коллективной безопасности, Союзного государства, других международных организаций и межгосударственных образований, участницей которых является Республика Беларусь, направлена на разрушение интеграционных связей, отрыв друг от друга государств-союзников", - говорится в документе. Отмечается, что "провоцирование и подогревание противоречий внутри указанных международных организаций и межгосударственных образований повышает вероятность разжигания в них внутренних вооруженных конфликтов, для недопущения, локализации и разрешения которых потребуется участие Республики Беларусь в рамках исполнения союзнических обязательств". В документе также говорится, что "претензии Польши на региональное лидерство, конфронтационная политика стран Балтии обусловливают тенденцию неприкрытого вмешательства с их стороны во внутренние дела Республики Беларусь". "Предпринимаются целенаправленные попытки изменения конституционного строя Республики Беларусь и приведения к власти подконтрольных Западу политических сил путем реализации сценариев "цветной революции". Недостижение целей этих сценариев повышает вероятность перехода к насильственным методам, ведущим к провоцированию в Республике Беларусь внутреннего вооруженного конфликта", - отмечается в доктрине. Подчеркивается, что "для возможного участия в нем на территории сопредельных с Республикой Беларусь государств осуществляется подготовка незаконных вооруженных формирований из числа радикально настроенных граждан Республики Беларусь, предпринимаются попытки создания условий для их действий внутри белорусского государства".
https://ria.ru/20240426/belorussii-1942390703.html
https://ria.ru/20240121/belorussiya-1922653470.html
белоруссия
польша
балтия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/17/1911304717_0:144:2048:1680_1920x0_80_0_0_be10d344a9f55c8eb1e4b9e727b6c621.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, белоруссия, польша, балтия, одкб
В мире, Белоруссия, Польша, Балтия, ОДКБ
В военной доктрине Белоруссии отметили попытки Запада нарушить связи в ОДКБ

Военная доктрина Белоруссии: Запад разрушает интеграционные связи в ОДКБ и СГ

© РИА Новости / Виталий БелоусовФлаги участников Организации Договора о коллективной безопасности
Флаги участников Организации Договора о коллективной безопасности - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Флаги участников Организации Договора о коллективной безопасности. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСКК, 26 апр – РИА Новости. Запад ведет целенаправленную политику по разрушению интеграционных связей в ОДКБ и Союзном государстве, говорится в военной доктрине Белоруссии, утвержденной Всебелорусским народным собранием и опубликованной на национальном правовом интернет-портале.
"Целенаправленная политика стран Запада в отношении Организации Договора о коллективной безопасности, Союзного государства, других международных организаций и межгосударственных образований, участницей которых является Республика Беларусь, направлена на разрушение интеграционных связей, отрыв друг от друга государств-союзников", - говорится в документе.
Офицеры на церемонии открытия авиабазы НАТО Кучова в Албании - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
В военной доктрине Белоруссии обозначили главную функцию НАТО в Европе
01:58
Отмечается, что "провоцирование и подогревание противоречий внутри указанных международных организаций и межгосударственных образований повышает вероятность разжигания в них внутренних вооруженных конфликтов, для недопущения, локализации и разрешения которых потребуется участие Республики Беларусь в рамках исполнения союзнических обязательств".
В документе также говорится, что "претензии Польши на региональное лидерство, конфронтационная политика стран Балтии обусловливают тенденцию неприкрытого вмешательства с их стороны во внутренние дела Республики Беларусь". "Предпринимаются целенаправленные попытки изменения конституционного строя Республики Беларусь и приведения к власти подконтрольных Западу политических сил путем реализации сценариев "цветной революции". Недостижение целей этих сценариев повышает вероятность перехода к насильственным методам, ведущим к провоцированию в Республике Беларусь внутреннего вооруженного конфликта", - отмечается в доктрине.
Подчеркивается, что "для возможного участия в нем на территории сопредельных с Республикой Беларусь государств осуществляется подготовка незаконных вооруженных формирований из числа радикально настроенных граждан Республики Беларусь, предпринимаются попытки создания условий для их действий внутри белорусского государства".
Зенитный ракетный комплекс Тор-М2К ВС Белоруссии - РИА Новости, 1920, 21.01.2024
В Генштабе Белоруссии рассказали о военной доктрине
21 января, 19:52
 
В миреБелоруссияПольшаБалтияОДКБ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала