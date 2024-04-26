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В военной доктрине Белоруссии обозначили главную функцию НАТО в Европе - РИА Новости, 26.04.2024
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01:58 26.04.2024 (обновлено: 02:26 26.04.2024)
https://ria.ru/20240426/belorussii-1942390703.html
В военной доктрине Белоруссии обозначили главную функцию НАТО в Европе
В военной доктрине Белоруссии обозначили главную функцию НАТО в Европе - РИА Новости, 26.04.2024
В военной доктрине Белоруссии обозначили главную функцию НАТО в Европе
НАТО способствует установлению контроля США над европейским континентом, говорится в военной доктрине Белоруссии, утвержденной Всебелорусским народным собранием РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T01:58
2024-04-26T02:26
в мире
сша
белоруссия
европа
нато
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МИНСК, 26 апр - РИА Новости. НАТО способствует установлению контроля США над европейским континентом, говорится в военной доктрине Белоруссии, утвержденной Всебелорусским народным собранием и опубликованной на национальном правовом интернет-портале. "Североатлантический альянс, ориентируясь на политику США, позиционирует себя как единственную военно-политическую структуру, способную обеспечить международную безопасность не только на Европейском континенте, но и в мире. С этой целью предпринимаются попытки глобализации функций НАТО, несмотря на существенное несовпадение геополитических интересов США с национальными интересами других входящих в него государств, вынужденных следовать в фарватере политики США", - говорится в документе. Подчеркивается, что одновременно продолжается ничем не обоснованное расширение НАТО за счет принятия в его состав новых членов. "Наметилась тенденция по связыванию всех государств Европейского союза членством в данном военно-политическом блоке. Для других государств выстраиваются механизмы вовлечения в военную деятельность НАТО без предоставления им членства и соответствующих гарантий со стороны блока. НАТО фактически выступает инструментом экспансии и способствует установлению американского контроля над Европейским континентом", - констатируется там. В доктрине отмечается, что, "действуя в оккупационной логике, военно-политическое руководство США и Великобритании создает очаги напряженности в Европе, тем самым ограничивая возможности Европейского союза по проведению самостоятельной политики". "С этой целью поощряются региональные амбиции отдельных государств Европы, во многом противоречащие коалиционной политике Европейского союза в целом. Создаются условия для самостоятельной реализации таких амбиций без опоры на военный потенциал НАТО", - говорится в документе. Подчеркивается, что следствием таких шагов становится повышение агрессивности политики руководства Польши и стран Балтии, формирование ими образа врага из Белоруссии в угоду своим внутриполитическим интересам, их активная милитаризация с одновременными попытками необоснованно обвинить Белоруссию в эскалации обстановки. "Это нарушает сложившийся баланс сил в регионе и стратегическую стабильность в целом, повышает вероятность возникновения международных вооруженных конфликтов и войн между соседними государствами", - говорится в доктрине. Отмечается, что интенсивные военные приготовления стран Восточной Европы одновременно создают условия для использования их в войне по доверенности (прокси-войне) коллективного Запада против Белоруссии и государств – союзников республики. "Спровоцированный коллективным Западом военный конфликт в Украине создал на ближайшую перспективу очаг напряженности у границ Республики Беларусь. Дальнейшая его поддержка, воспрепятствование мирному урегулированию создают предпосылки для его эскалации и поэтапного расширения числа участников за счет Польши и других стран НАТО", - говорится в документе. Согласно доктрине, "данные тенденции повышают вероятность вовлечения Республики Беларусь в международный вооруженный конфликт".
https://ria.ru/20240424/nato-1942045336.html
https://ria.ru/20240426/ucheniya-1942386229.html
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в мире, сша, белоруссия, европа, нато
В мире, США, Белоруссия, Европа, НАТО
В военной доктрине Белоруссии обозначили главную функцию НАТО в Европе

Военная доктрина Белоруссии: НАТО помогает США установить контроль над Европой

© AP Photo / Armando BabaniОфицеры на церемонии открытия авиабазы НАТО Кучова в Албании
Офицеры на церемонии открытия авиабазы НАТО Кучова в Албании - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
© AP Photo / Armando Babani
Офицеры на церемонии открытия авиабазы НАТО Кучова в Албании. Архивное фото
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МИНСК, 26 апр - РИА Новости. НАТО способствует установлению контроля США над европейским континентом, говорится в военной доктрине Белоруссии, утвержденной Всебелорусским народным собранием и опубликованной на национальном правовом интернет-портале.
«
"Североатлантический альянс, ориентируясь на политику США, позиционирует себя как единственную военно-политическую структуру, способную обеспечить международную безопасность не только на Европейском континенте, но и в мире. С этой целью предпринимаются попытки глобализации функций НАТО, несмотря на существенное несовпадение геополитических интересов США с национальными интересами других входящих в него государств, вынужденных следовать в фарватере политики США", - говорится в документе.
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Подчеркивается, что одновременно продолжается ничем не обоснованное расширение НАТО за счет принятия в его состав новых членов. "Наметилась тенденция по связыванию всех государств Европейского союза членством в данном военно-политическом блоке. Для других государств выстраиваются механизмы вовлечения в военную деятельность НАТО без предоставления им членства и соответствующих гарантий со стороны блока. НАТО фактически выступает инструментом экспансии и способствует установлению американского контроля над Европейским континентом", - констатируется там.
В доктрине отмечается, что, "действуя в оккупационной логике, военно-политическое руководство США и Великобритании создает очаги напряженности в Европе, тем самым ограничивая возможности Европейского союза по проведению самостоятельной политики". "С этой целью поощряются региональные амбиции отдельных государств Европы, во многом противоречащие коалиционной политике Европейского союза в целом. Создаются условия для самостоятельной реализации таких амбиций без опоры на военный потенциал НАТО", - говорится в документе.
Подчеркивается, что следствием таких шагов становится повышение агрессивности политики руководства Польши и стран Балтии, формирование ими образа врага из Белоруссии в угоду своим внутриполитическим интересам, их активная милитаризация с одновременными попытками необоснованно обвинить Белоруссию в эскалации обстановки. "Это нарушает сложившийся баланс сил в регионе и стратегическую стабильность в целом, повышает вероятность возникновения международных вооруженных конфликтов и войн между соседними государствами", - говорится в доктрине.
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Отмечается, что интенсивные военные приготовления стран Восточной Европы одновременно создают условия для использования их в войне по доверенности (прокси-войне) коллективного Запада против Белоруссии и государств – союзников республики. "Спровоцированный коллективным Западом военный конфликт в Украине создал на ближайшую перспективу очаг напряженности у границ Республики Беларусь. Дальнейшая его поддержка, воспрепятствование мирному урегулированию создают предпосылки для его эскалации и поэтапного расширения числа участников за счет Польши и других стран НАТО", - говорится в документе.
Согласно доктрине, "данные тенденции повышают вероятность вовлечения Республики Беларусь в международный вооруженный конфликт".
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