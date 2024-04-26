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Над Белгородской областью ночью уничтожили два снаряда РСЗО "Ольха" - РИА Новости, 26.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
07:10 26.04.2024 (обновлено: 07:15 26.04.2024)
https://ria.ru/20240426/belgorodskaya_oblast-1942403821.html
Над Белгородской областью ночью уничтожили два снаряда РСЗО "Ольха"
Над Белгородской областью ночью уничтожили два снаряда РСЗО "Ольха" - РИА Новости, 26.04.2024
Над Белгородской областью ночью уничтожили два снаряда РСЗО "Ольха"
Российская ПВО за прошедшую ночь уничтожила два украинских снаряда РСЗО "Ольха" над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T07:10
2024-04-26T07:15
специальная военная операция на украине
белгородская область
россия
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Российская ПВО за прошедшую ночь уничтожила два украинских снаряда РСЗО "Ольха" над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России."В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня "Ольха", - говорится в сообщении.Отмечается, что дежурными средствами ПВО два реактивных снаряда были уничтожены над территорией Белгородской области.
https://ria.ru/20240424/pozhar-1941907897.html
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белгородская область, россия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Россия
Над Белгородской областью ночью уничтожили два снаряда РСЗО "Ольха"

Минобороны: ПВО ночью сбила над Белгородской областью два снаряда РСЗО "Ольха"

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкУчения войск противовоздушной обороны
Учения войск противовоздушной обороны - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Российская ПВО за прошедшую ночь уничтожила два украинских снаряда РСЗО "Ольха" над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России.
"В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня "Ольха", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что дежурными средствами ПВО два реактивных снаряда были уничтожены над территорией Белгородской области.
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьРоссия
 
 
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