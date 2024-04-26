https://ria.ru/20240426/belgorodskaya_oblast-1942403821.html

Над Белгородской областью ночью уничтожили два снаряда РСЗО "Ольха"

Над Белгородской областью ночью уничтожили два снаряда РСЗО "Ольха" - РИА Новости, 26.04.2024

Над Белгородской областью ночью уничтожили два снаряда РСЗО "Ольха"

Российская ПВО за прошедшую ночь уничтожила два украинских снаряда РСЗО "Ольха" над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T07:10

2024-04-26T07:10

2024-04-26T07:15

специальная военная операция на украине

белгородская область

россия

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Российская ПВО за прошедшую ночь уничтожила два украинских снаряда РСЗО "Ольха" над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России."В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня "Ольха", - говорится в сообщении.Отмечается, что дежурными средствами ПВО два реактивных снаряда были уничтожены над территорией Белгородской области.

https://ria.ru/20240424/pozhar-1941907897.html

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белгородская область, россия