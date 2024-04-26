https://ria.ru/20240426/belgorod-1942391463.html
В Белгороде объявили ракетную опасность
В Белгороде объявили ракетную опасность - РИА Новости, 26.04.2024
В Белгороде объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T02:11
2024-04-26T02:11
2024-04-26T02:40
белгород
белгородский район
вячеслав гладков
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20240426/donetsk-1942387383.html
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белгород, белгородский район, вячеслав гладков
Белгород, Белгородский район, Вячеслав Гладков, Специальная военная операция на Украине
В Белгороде объявили ракетную опасность
Губернатор Гладков: в Белгороде объявлена ракетная опасность