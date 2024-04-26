https://ria.ru/20240426/belgorod-1942391463.html

В Белгороде объявили ракетную опасность

В Белгороде объявили ракетную опасность - РИА Новости, 26.04.2024

В Белгороде объявили ракетную опасность

Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T02:11

2024-04-26T02:11

2024-04-26T02:40

белгород

белгородский район

вячеслав гладков

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности", - написал Гладков в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20240426/donetsk-1942387383.html

белгород

белгородский район

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